Большинство немцев поддерживают Камалу Харрис

После снятия Джо Байденом своей кандидатуры в пользу Камалы Харрис ожидания немцев от президентских выборов в США резко изменились. Абсолютным лидером немцев в свежем опросе Deutschlandtrend является Харрис.

Симпатии к кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис и опасения дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке - эти две международные темы больше всего волновали немцев согласно репрезентативному опросу Deutschlandtrend, результаты которого опубликованы в четверг, 8 августа.

После того как Джо Байден отказался выдвигаться в пользу Харрис, настроения в Германии в отношении предстоящих выборов в США резко изменились. В начале августа 77% опрошенных заявили, что считают Камалу Харрис достойным кандидатом в президенты США, и только 10% высказались в пользу Дональда Трампа, 8% не устраивает ни один из кандидатов. В начале июля 59 процентам опрошенных не нравился ни Байден, ни Трамп.

Отношение к войне в секторе Газа

На Ближнем Востоке растет опасность новой эскалации - возможного военного столкновения Ирана с Израилем в ответ на убийство в Тегеране главаря радикальной исламистской группировки ХАМАС Исмаила Хании. В Иране обвиняют Израиль в этом убийстве. Ряд немецких политиков высказались за участие бундесвера в защите Израиля от Ирана - 68% респондентов выступают против этого, а 19% поддерживают его.

Как показал опрос, большинство немцев (57%) считают чрезмерными действия Израиля в ответ на нападение ХАМАС в октябре прошлого года. Пятая часть опрошенных (21%) назвали реакцию Израиля соразмерной. Почти каждый пятый (18%) считают оправданными военные действия Израиля в секторе Газа, если в ходе их страдает гражданское население. Противоположного мнения придерживаются 68% респондентов.

За кого готовы голосовать немцы

Немцы по-прежнему недовольны нынешним федеральным правительством: положительно оценивают его работу 20% респондентов, негативно - 79%. На вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, 32% ответили - за блок ХДС/ХСС. Партии, входящие в нынешнюю правящую коалицию, готовы поддержать тоже 32% немцев: социал-демократов - 15%, "зеленых" - 12% и либералов из СвДП - 5%.

Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" (АдГ) готовы выбрать 16% опрошенных, "Союз Сары Вагенкнехт" - 9% и все остальные партии вместе - 11%.

Возможное участие АдГ и "Союза Сары Вагенкнехт" в правительстве

В сентябре в трех федеральных землях Восточной Германии - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге - пройдут региональные выборы. В связи с этим немцев волнует вопрос о возможном участии в правящих коалициях в этих трех землях правопопулистской АДГ и новой партии - "Союза Сары Вагенкнехт".

Согласно опросу, 39% немцев положительно высказались о возможном участии "Союза Сары Вагенкнехт" в правительстве одной из трех федеральных земель, а 49% относятся к этому негативно. Мнения в Восточной и Западной Германии по этому вопросу сильно различаются: если на Востоке большинство (56%) хотели бы участия этой партии в правительстве и чуть менее трети выступают против, то на Западе картина прямо противоположная: 54% опрошенных относятся к этому негативно и 34% положительно.

Возможное участие АдГ в правительствах Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге рассматривается большинством критически - как на Востоке (33% "за" и 60% "против"), так и на Западе (23% "за" и 71% "против").

Опрос Deutschlandtrend проводится регулярно институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD. В этот раз были опрошены 1300 человек в период с 5 по 7 августа.