Харрис выбрала кандидата на пост вице-президента

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве претендента на пост вице-президента. Харрис объявила о своем выборе во вторник, 6 августа.

"С гордостью сообщаю, что я попросила Тима Уолца стать моим партнером по выборам", - написала она в Twitter (X). "Будучи губернатором, тренером, учителем и ветераном, он защищал интересы таких же работающих семей, как и его (семья. - Ред.). Здорово, что он в нашей команде. А теперь давайте приступим к работе", - добавила она.

По сведениям CNN, Харрис приняла решение после итоговой встречи в своей резиденции на территории Военно-морской обсерватории США. По данным источников телекомпании, у Харрис и Уолца при общении возникло взаимопонимание, и в итоге решение было принято в его пользу. Таким образом буквально за две недели кандидат из третьего эшелона перешел в число претендентов первого ранга.

По данным демократического стратега из Миннесоты Абу Амара, Уолц - практик. У него - хороший контакт с избирателями в сельской местности, пригородах и городах на Среднем Западе.

Как уточнило Reuters, на последнем этапе Харрис выбирала между Уолцем и губернатором штата Пенсильвания Джошуа Шапиро.

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