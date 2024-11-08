Axios: Маск участвовал в беседе Трампа с Зеленским

Бизнесмен Илон Маск заявил, что продолжит поддерживать Киев, предоставляя доступ к сйпутникам Starlink. Зеленский ранее назвал беседу с избранным президентом США замечательной, не упоминая Маска.

Основатель компании SpaceX, американский предприниматель Илон Маск участвовал в телефонной беседе победившего на выборах президента США Дональда Трампа и главы украинского государства Владимира Зеленского. Об этом сообщило в пятницу, 8 ноября, интернет-издание Axios, ссылаясь на двух собеседников, знакомых с содержанием беседы Трампа и Зеленского.

Илон Маск заявил, что продолжит поддерживать Украину, предоставляя ей доступ к спутниковой системе Starlink, отмечают источники Axios. Вооруженные силы Украины используют терминалы Starlink для обеспечения связи. На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию Маск не отреагировал.

Разговор Трампа и Зеленского длился около 25 минут, указали собеседники Axios. Украинец поздравил американца с победой на выборах главы государства, а тот в ответ заявил, что будет поддерживать Киев, хотя и не вдавался в детали. Звонок "не оставил у Зеленского чувства отчаяния", отметил один из источников.

Зеленский - об общении с Трампом

Президент Украины в ночь на 7 ноября назвал беседу с американским политиком "замечательной". "Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", - отметил глава украинского государства. Позднее, на пресс-конференции в столице Венгрии Будапеште, Зеленский выразил мнение, что Трамп действительно желает скорейшего мира в Украине, однако отметил, что "скорое решение" будет означать потери для украинской стороны.

Илон Маск в преддверии выборов президента Соединенных Штатов активно поддерживал кандидата от Республиканской партии. Бизнесмен пожертвовал десятки миллионов долларов на кампанию Трампа, который пообещал ему ведущую роль в своей следующей администрации, если будет переизбран.