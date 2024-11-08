Как дезинформация повлияла на выборы в США

В преддверии выборов президента США фейки распространялись из разных источников: как изнутри страны, так и из-за ее пределов. Повлияло ли это на результат голосования?

Ложные и недостоверные утверждения в соцсетях, направленные против обоих кандидатов, сопровождали всю предвыборную кампанию в США. Кандидата от демократов Камалу Харрис обвиняли в том, что она якобы работала проституткой и сбила маленькую девочку на машине, а республиканца Дональда Трампа - в использовании урологической прокладки во время ток-шоу.

При этом объем дезинформации против Харрис превысил количество фейков о Трампе, говорят эксперты. А ложные сведения распространялись не только игроками внутри США, но и иностранными акторами, попытавшимися вмешаться в выборы.

Какую роль в распространении фейков о выборах сыграли зарубежные игроки

За день до президентских выборов, 4 ноября, аппарат директора Национальной разведки, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США выпустили совместное заявление, в котором заявили, что иностранные противники "проводят дополнительные операции влияния, направленные на подрыв общественного доверия к честности выборов в США и разжигание разногласий между американцами". Главная угроза в этом отношении, по мнению американских властей, исходила от России.

Связанные с Россией лидеры общественного мнения, в частности, производили видеоролики и создавали фальшивые статьи, чтобы подорвать легитимность выборов, внушить избирателям страх перед электоральным процессом и создать нарратив, что американцы применяют насилие друг к другу из-за политических разногласий, говорится в заявлении.

"Россия стремилась посеять хаос на выборах, как и предсказывалось, и есть ощущение, что она активизировала свои усилия ближе к концу избирательного цикла. Мы не узнаем, насколько это было успешно, пока не будет проведена более тщательная экспертиза", - заявил в разговоре с DW доцент Северо-Восточного университета (Northeastern University) в Бостоне и основатель "Инициативы по демократии в интернете при Северо-Восточном университете" Джон Уиби.

Уиби добавил, что "интерес к манипулированию выборами" проявил также Китай. По его словам, предметом серьезных опасений и споров в США остается роль принадлежащей китайской компании ByteDance платформы TikTok и ее алгоритмов.

Научный сотрудник Германского общества внешней политики (DGAP) по международным отношениям Катя Муньос (Katja Muñoz) в комментарии DW подчеркнула, что власти США извлекли урок из прошлых выборов и теперь быстро предают попытки внешнего вмешательства огласке. "Стратегия, лежащая в основе этого, заключается в укреплении доверия, независимо от того, идет ли речь о попытках иностранных или внутренних акторов", - сказала она.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и владелец социальной сети Х Илон Маск на митинге в Пенсильвании (фото из архива) Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Кто распространял политические нарративы перед выборами в США

Джон Уиби полагает, что главными платформами для распространения фейковой информации в ходе кампании стали Х и Telegram. "Из-за своего размера YouTube, скорее всего, также столкнулась со значительным количеством попыток распространения ложной информации. И там есть множество аккаунтов, которые находятся прямо на грани между дезинформацией и просто крайне пристрастной информацией", - комментирует он.

Ключевую роль в распространении тех или иных нарративов о президентской гонке сыграл и новый владелец соцсети Х Илон Маск. По данным Центра по противодействию цифровой ненависти (CCDH), его политические посты набрали более 17 млрд просмотров с июля 2024 года. Это в два с лишним раза больше, чем у всей политической агитационной рекламы в Х вместе взятой.

"Маск явно подстроил алгоритм так, чтобы он отдавал предпочтение его предвыборным сообщениям в поддержку Трампа, - предполагает Уиби. - X послужил настоящим порталом между периферией и мейнстримом, причем в гораздо большей степени, чем в прошлые избирательные циклы, когда у него были другие владельцы".

Роль искусственного интеллекта

Несмотря на то, что прошедшая предвыборная кампания не обошлась совсем без сгенерированных с помощью искусственного интеллекта (ИИ) подделок, их было меньше, чем ожидали эксперты. "Действительно ли это (фейки, изготовленные при помощи ИИ. - Ред.) убедило людей не голосовать за Камалу Харрис? Я не думаю, что все так просто", - говорит в беседе с DW Катя Муньос. По ее мнению, свою роль в поражении кандидата от демократов могли сыграть патриархальные устои и страх перед слабеющей экономикой. Все это вынудило проголосовать за Трампа даже тех, кому он не нравится, считает эксперт.

Сгенерированный искусственным интеллектом пост Дональда Трампа о Камале Харрис в соцсети Х Фото: @realDonaldTrump/X.com

"У Харрис не было много времени, чтобы раскрыть свою личность, бренд и платформу - нарративы вокруг нее. Поэтому о ней было легче распространять ложные утверждения", - говорит Уиби.

Способна ли дезинформация повлиять на голосование

Несмотря на то, что фейки и неправдивая информация в преддверии выборов распространялись через множество каналов, остается неясным, повлияли ли они на исход голосования. "Скорее всего, они способствовали укреплению существующих нарративов и созданию солидарности и энтузиазма среди правых консерваторов".

Аналогичного мнения придерживается и Курд Кнюпфер (Curd Knüpfer), доцент кафедры политических коммуникаций в Центре цифровой демократии при Университете Южной Дании в Оденсе. "В целом это была относительно честная избирательная кампания. Не обязательно в том смысле, что те или иные заявления были правдивыми - было много лжи. Но Трамп совершенно открыто говорил о том, чего он хочет и за что выступает", - говорит эксперт.

Однако цель дезинформации, по словам Кати Муньос, заключается не только в том, чтобы убедить людей в определенных нарративах, но и в том, чтобы ослабить доверие к СМИ и демократии. Именно поэтому, считает она, многие люди отвернулись от традиционных СМИ, а образовавшуюся пустоту заполняют "влиятельные люди, подкастеры" и лидеры мнений.

Сам Дональд Трамп создал свою социальную сеть Truth Social в начале 2022 года после того, как его аккаунт в Twitter (теперь это социальная сеть Х) был заблокирован из-за нападения его сторонников на Капитолий. В ноябре 2022 года купивший Twitter Илон Маск объявил, что восстановит страничку Трампа.

"Консервативные группы и отдельные люди обычно демонстрируют бо́льшую склонность к дезинформации и ее распространению", - утверждает Уиби. Однако, чтобы выяснить, так ли это было в прошедшем избирательном цикле, потребуются дополнительные исследования, добавляет эксперт. По его словам, теории заговора, связанные с покушениями на Трампа летом, генерировались и распространялись обеими сторонами.

Ложная и недостоверная информация не перестанет появляться по прошествии выборов президента США. Ведь власти Соединенных Штатов уже заявили о намерениях своих противников продолжать распространять ее и в ближайшие недели после окончания голосования.