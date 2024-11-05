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Спецслужбы США: Вмешательство в выборы остается целью России

Сергей Ромашенко
5 ноября 2024 г.

Кремль лишь усиливает попытки вмешательства в избирательную кампанию в США, констатируют спецслужбы США. Россия является самой активной угрозой, подчеркивают они.

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Кабинки для голосования на одном из избирательных участков в США (фото из архива)
На одном из избирательных участков в США (фото из архива)Фото: Alessandro Vecchi/dpa/picture alliance

Накануне президентских выборов в США американский спецслужбы предупредили об угрозе российского вмешательства в день голосования и в последующие недели. "Россия является самой активной угрозой. Связанные с Россией агенты влияния производят видео и фейковые статьи, чтобы подорвать легитимность выборов, напугать избирателей и создать впечатление, будто американцы готовы прибегнуть к насилию из-за своих политических предпочтений", - говорится в совместном заявлении спецслужб США, обнародованном в понедельник, 4 ноября.

Американское разведсообщество опасается, что эти действия лишь усилятся в день голосования и в ближайшие недели и что данный нарратив будет особенно сильно транслироваться в "колеблющихся штатах". По мнению спецслужб, угроза вмешательства в выборы в США исходит и от Ирана.

Опасения по поводу угрозы насилия

В США в условиях крайне эмоционального предвыборного климата многие американцы опасаются, что выборы президента будут сопровождаться беспорядками и другими актами насилия. Общественный раскол лишь подогревается фейковыми новостями, радикальными комментариями и ненавистническими видеороликами в социальных сетях.

Президента РФ Владимира Путина и связанные с ним российские группировки уже многие годы обвиняют в манипулятивной тактике с целью оказать влияние на выборы в США. Для России выборы президента США 5 ноября имеют весьма важное значение - в случае победы республиканца Дональда Трампа Украина, обороняющаяся от российской агрессии, может лишиться военной помощи со стороны своего важнейшего союзника - Соединенных Штатов.

В день выборов 5 ноября первые избирательные участки откроются в штате Вермонт в 05:00 утра по местному времени (11:00 мск). Последние участки закроются на Гавайях и Аляске 6 ноября в 00:00 (07:00 мск) и 01:00 (09:00 мск) соответственно. За пост президента США борются кандидат от Демократической партии вице-президент Камала Харрис и республиканец - экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

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