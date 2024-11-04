Немецкие политики обеспокоены возможной победой Трампа

По мнению целого ряда политиков, Германию ожидают серьезные трудности в случае победы Трампа на выборах президента США. Они полагают, что США уже больше не будут привычными гарантами безопасности.

Немецкие политики и эксперты в сфере безопасности ожидают, что бремя Германии станет тяжелее в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. "Америка уже не будет тем гарантом безопасности, каким она была на протяжении 70 лет. Поэтому мы, европейцы, должны гораздо больше, чем прежде, беспокоиться об обеспечении нашей безопасности, а, во-вторых, как можно быстрее усилить нашу конкурентоспособность", - заявил председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц(Friedrich Merz) в интервью газете Handelsblatt в понедельник, 4 ноября.

В то же время он считет, что "независимо от того, победит ли Камала Харрис или Дональд Трамп, европейцам, придется взять на себя больше ответственности".

Больше ответственности в сфере обеспечения безопасности

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) призвал Германию приложить особенно энергичные усилия в данном направлении. "Будучи крупнейшим народным хозяйством в ЕС Германия должна взять на себя роль лидера и в вопросах обороны", - указал он в контексте дискуссии о возможной победе Дональда Трампа на выборах в США..

Со своей стороны Эмили Хабер (Emily Haber), занимавшая пост посла ФРГ в США во время правления Трампа, отметила, что нападение России на Украину "сделало уязвимость Европы гораздо очевиднее, чем в первые четыре года правления Трампа", и "если стратегической задачей является фрагментация европейского консенсуса, то очевидно, что крупнейшее и самое экономически сильное государство в Европе находится под прицелом".

Между тем бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) считает ошибкой, что Германия не позаботилась об укреплении отношений с Францией. "Самым крупным провалом немецкой политики является то, что она допустила, чтобы германо-французские отношения стали наихудшими за всю послевоенную историю. У Европы в результате нет политического центра, и его не в состоянии заменить даже самая энергичная Еврокомиссия", - констатировал он.