А если президентом снова станет Трамп? Что говорят в ФРГ

В 2016 году никто в Германии не верил в возможную победу Дональда Трампа и не готовился к его приходу в Белый дом. Теперь его победу считают вполне вероятной и просчитывают возможные негативные последствия.

"Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда". Примерно так, как в рассказе Чехова, восемь лет назад относились в Германии к возможной победе Дональда Трампа, когда он первый раз баллотировался в президенты США. Над ним тогда издевались и подсмеивались не только юмористы, но и вполне серьезные политические деятели. О последствиях его победы никто даже не думал.

Сейчас ситуация иная. Немецкие политологи, политики, экономисты и научно-исследовательские центры просчитывают варианты развития событий и оценивают последствия на тот случай, если по итогам президентских выборов США 5 ноября Дональд Трамп во второй раз заселится в Белый дом.

Упущенный шанс решить все вопросы еще с Байденом

Впрочем, внешнеполитический эксперт фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) считает, что и в этот раз в Германии плохо подготовились к возможной победе Трампа. Надо было многие еще открытые вопросы в двусторонних германо-американских отношениях урегулировать, пока хозяином Белого дома был Джо Байден, сказал Хардт в пятницу, 1 ноября, в интервью общественно-правовому второму каналу телевидения ФРГ (ZDF). Договориться с Трампом, предупредил он, будет труднее.

Эксперт фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт Фото: Jonathan Penschek/dpa/picture alliance

"Известно, что Дональд Трамп - сторонник штрафных пошлин в особенности в отношении Германии. Эти пошлины сейчас только приостановлены, они не отменены. И я опасаюсь, что они могут быть очень быстро реактивированы", - заявил Хардт. Он напомнил также о том, что Дональд Трамп требует от Германии и других европейских партнеров по НАТО быстрее и больше выделять средств на оборону. "Это по сути дела верно, - считает депутат. - Но решения на этот счет должны принимать мы в Германии и Европе сами".

Плюс проблема Китая, которую Хардт называет "тотально критической темой". Трамп в случае своего избрания намерен проводить более конфронтационный курс в отношении Китая, что станет проблемой для немецкой экономики.

"Немецкая экономика зависит не только от импорта из Китая, но и от экспорта в Китай высококачественных товаров - автомобилей, станков и оборудования, - поясняет Юрген Хардт. - И если произойдет охлаждение экономических отношений США с Китаем, что коснется и нас в Европе, то это будет иметь очень негативные последствия с точки зрения сохранения рабочих мест и прибыльности немецких фирм".

Вызов для европейской архитектуры безопасности

Один из ведущих мозговых центров Германии - Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung) - опубликовал за пять дней до выборов в США целое исследование : "Трамп 2.0: Вызовы для Европы и Германии" (Trump 2.0: Herausforderungen für Europa und Deutschland).

Фонд Бертельсмана на улице Унтер-ден-Линден в Берлине Фото: picture alliance/ZB/P. Grimm

"Второй срок экс-президента США Дональда Трампа может иметь далеко идущие последствия для Европы и особенно для Германии, - указывают его авторы Брандон Борн (Brandon Bohrn) и Петер Валькенхорст (Peter Walkenhorst). - Его агрессивные и изоляционистские политические подходы могут радикально изменить всю архитектуру трансатлантической безопасности, поддержку Украины, систему экономических и торговых отношений, а также политику в сфере технологий. Европейским лидерам следует готовиться к возможным потрясениям и принимать активные профилактические меры для защиты своих основных интересов".

Фонд Бертельсмана о рисках для Германии и Украины

Борн и Валькенхорст по пунктам перечисляют риски, связанные со вторым сроком Трампа:

Безопасность и НАТО. Трамп ставит американские гарантии безопасности для Европы, присутствие войск США в Германии, помощь американских спецслужб в зависимость от готовности европейцев быстро и значительно нарастить свои военные расходы.

США поставляют Украине, в частности, ракеты ATACMS Фото: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

Украина. Трамп может радикально сократить или вообще прекратить военную и финансовую помощь Киеву, чтобы побудить Украину пойти на уступки во имя мирного соглашения с Россией. Если европейцы не смогут компенсировать прекращение американской поддержки, то Киев будет вынужден согласиться на него. Между тем, победа Украины, считают Борн и Валькенхорст, является решающей предпосылкой для создания новой архитектуры безопасности в Европе.

Экономика и торговля. План Трампа ввести высокие пошлины на европейские товары может привести к острому кризису в экономических отношениях и торговой войне между Евросоюзом и США.

Технологии. Риск в этой сфере связан с тем, что Трамп может потребовать от европейских технологических концернов присоединиться к американским мерам контроля за экспортом в Китай и сократить их поставки на китайский рынок.

"Политики и общественность в Германии и Европе, похоже, недооценивают возможные последствия второй администрации Трампа, - говорится в исследовании Фонда Бертельсмана. - Хотя у Еврокомиссии и в различных министерствах Германии есть планы реакции на возможные меры конфронтации новой администрации Трампа, некоторые ответственные деятели и представители общественности делают ставку на "принцип надежды" - надежды на победу Камалы Харрис или по меньшей мере не столь далекоидущие последствия президентства Трампа".

США, НАТО и растущая военная мощь Китая

Немецкий специалист по вопросам трансатлантических отношений Йозеф Брамль (Josef Braml) не видит угрозы выхода США из НАТО, поскольку для такого решения требуется согласие Конгресса. "Но даже без выхода США Североатлантический альянс будет мало чего стоить, - указывает эксперт, - если он (Трамп - Ред.) как верховный главнокомандующий будет по своему усмотрению интерпретировать пятую статью и оказывать союзникам только минимальную помощь".

Китайский авианосец. Военная мощь КНР растет Фото: HPIC/dpa/picture alliance

Что касается Украины, то Брамль считает, что вне зависимости от исхода выборов в США европейцы должны делать больше для обеспечения своей защиты от России и для помощи Украине. "Европе следует укреплять свою оборону, - говорит он, - в особенности потому, что возрастает военная мощь Китая, и США все больше внимания (для обеспечения собственной безопасности - Ред.) уделяют Азии.

Трамп и экономика Германии

Почти половина немецких промышленных предприятий (44%) ожидают для себя негативных последствий в случае победы Трампа. Среди компаний, имеющих особенно тесные торгово-экономические связи с партнерами в США, эта доля еще выше - 48%. Таковы результаты опроса, проведенного в конце октября мюнхенским институтом ifo среди 2000 фирм ФРГ. На перемены к лучшему надеются только 5%.

Другой немецкий научно-исследовательский центр - Институт немецкой экономики (IW) пришел к выводу, что в случае реализации угроз Трампа ввести штрафные пошлины на импортируемые в США из Германии товары за следующие четыре года его правления ущерб немецких фирм составит до 180 млрд евро. Это больше, чем для любой другой страны ЕС. "Германия, экспортная страна с особенно высоким уровнем открытости, более уязвима при глобальных торговых конфликтах и вызванного ими ослабления мировой экономики", - пояснил аналитик Юрген Маттес (Jürgen Matthes) из IW.

В победу Камалы Харрис верят все меньше немцев

По данным опроса Politbarometer за 31 октября, четверо из пяти немцев ожидают негативных последствий для Германии в том случае, если президентом США снова станет Дональд Трамп. При этом доля тех, которые ожидают его победы, за две недели возросла с 23% до 38%, а в успех Камалы Харрис верят уже не 72%, а только 45%.

Подавляющее большинство немцев (83%) хотели бы видеть следующие четыре года именно кандидата демократов в Белом доме. Исключение составляют только сторонники правопопулистской "Альтернативы для Германии", 57% которых отдают предпочтение Трампу.

На вопрос же, у кого из немецких политиков на посту канцлера ФРГ было бы больше шансов найти общий язык с Трампом 2.0, только 14% опрошенных назвали действующего главу немецкого правительства Олафа Шольца (Olaf Scholz) и 54% - кандидата консерваторов на эту должность Фридриха Мерца (Friedrich Merz).