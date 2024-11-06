Харрис поздравила Трампа с победой на выборах

Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой. Она заявила о необходимости мирной передачи власти и призвала Трампа быть президентом всех американцев.

Кандидат от демократов Камала Харрис поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, сообщают информагентства со ссылкой на неназванного советника действующего вице-президента в среду, 6 ноября.

Харрис призвала к мирной передаче власти

По словам собеседника агентства AP, в разговоре с Трампом Харрис подчеркнула важность мирной передачи власти. В свою очередь AFP пишет, что кандидат от демократов в ходе беседы подчеркнула необходимость быть президентом для всех американцев.

Камала Харрис публично еще не признала поражение на выборах. Ее штаб сообщил, что она намерена выступить с заявлением в 16 часов (00.00 мск) в Говардском университете в Вашингтоне.

Согласно предварительным результатам подсчета голосов кандидат от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Республиканец заручился голосами 292 выборщиков, вице-президент демократка Камалу Харрис - может рассчитывать на 224 голоса. Для победы на выборах в США требуется заручиться 270 голосами выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах.