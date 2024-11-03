Камала Харрис проголосовала на выборах президента США

Кандидат от демократов заполнила бюллетень для голосования по почте в Мичигане и отправила его в Калифорнию.

Действующий вице-президент США Камала Харрис проголосовала на выборах главы государства. "Я только что заполнила свой бюллетень для голосования", - сообщила журналистам Харрис, участвующая в борьбе за высший государственный пост от Демократической партии, в воскресенье, 3 ноября, после участия в церковной службе в Детройте. По ее словам, бюллетень уже находится на пути из Мичигана в Калифорнию - родной штат Харрис.

Несколькими днями ранее свой голос отдал и однопартиец Харрис, действующий президент Джозеф Байден. Глава Белого дома досрочно проголосовал в штате Делавэр - на участке в Нью-Касле, близ Уилмингтона, где находится его частная резиденция. Байден выразил надежду на победу демократов.

Основной день выборов президента Соединенных Штатов назначен на 5 ноября. Однако более 25 млн человек уже отдали свои голоса по почте или на участках для досрочного голосования.

Итоги будут зависеть от "колеблющихся" штатов

В истории страны, где проживают около 335 млн человек, было несколько случаев, когда президент избирался, проиграв общенародное голосование, но получив большинство в коллегии выборщиков. Результаты, главным образом, будут зависеть от ситуации в "колеблющихся" штатах. Соперником Камалы Харрис от Республиканской партии выступает Дональд Трамп, который уже занимал пост президента в 2017-2021 годах.