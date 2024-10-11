Маск представил беспилотное такси Cybercab и автобус Robovan

Компания Tesla планирует начать массовое производство двухместных автономных такси в 2026 году. Маск пообещал, что их безопасность будет в 10-20 раз выше, чем у обычных автомобилей.

Глава американской компании Tesla Илон Маск представил беспилотное двухместное такси Cybercab и беспилотный микроавтобус Robovan. Массовое производство Cybercab планируется начать в 2026 году, заявил миллиардер на мероприятии в четверг, 10 октября, в голливудской студии Warner Bros. в Лос-Анджелесе.

У транспортного средства Cybercab отсутствуют руль и педали, а двери открываются вверх. Его цена будет составлять менее 30 тысяч долларов. Уже произведено 50 такси Cybercab.

Маск пообещал, что беспилотные автомобили станут "маленькими комфортабельными залами ожидания", при этом их безопасность будет в 10-20 раз выше, чем у машин, управляемых человеком. "Вы сидите в удобном маленьком салоне и можете делать все, что захотите, а когда вы выходите, вы уже в пункте назначения", - заявил бизнесмен.

"Тостер на колесах"

Микроавтобус Robovan из-за его футуристического дизайна в СМИ назвали "тостером на колесах". Он вмещает до 20 человек и может также использоваться для перевозки грузов. Деталей о графике производства на презентации не названо.

Оба транспортных средства с корпусом из нержавеющей стали не имеют разъема для зарядки и будут заряжаться индукционным способом, то есть без кабеля, на специальных площадках.

Автономный режим управления

Илон Маск также заявил, что обычные электромобили Tesla моделей 3 и Y в 2025 году станут полностью автономными и смогут в этом режиме ездить на дорогах Техаса и Калифорнии, где это разрешено.

Глава Tesla с 2016 года неоднократно обещал, что его компания в скором времени совершит прорыв в области беспилотных автомобилей. Однако данный момент даже в продвинутой версии Tesla автопилот представляет собой лишь систему помощи при вождении, а ответственность за движение автомобиля всегда несет водитель, который в любой момент должен быть готов взять на себя управление.

Между тем, у конкурентов Tesla в США и Китае уже есть автомобили с полностью автономным режимом управления. В частности, их производит компания Waymo.