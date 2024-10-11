  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Автомобили и транспортСША

Маск представил беспилотное такси Cybercab и автобус Robovan

Ольга Лебедева
11 октября 2024 г.

Компания Tesla планирует начать массовое производство двухместных автономных такси в 2026 году. Маск пообещал, что их безопасность будет в 10-20 раз выше, чем у обычных автомобилей.

https://p.dw.com/p/4lfPb
Автомобиль Robotaxi компании Tesla
Автомобиль RobotaxiФото: picture alliance/dpa/TESLA/AAP

Глава американской компании Tesla Илон Маск представил беспилотное двухместное такси Cybercab и беспилотный микроавтобус Robovan. Массовое производство Cybercab планируется начать в 2026 году, заявил миллиардер на мероприятии в четверг, 10 октября, в голливудской студии Warner Bros. в Лос-Анджелесе. 

У транспортного средства Cybercab отсутствуют руль и педали, а двери открываются вверх. Его цена будет составлять менее 30 тысяч долларов. Уже произведено 50 такси Cybercab.

Маск пообещал, что беспилотные автомобили станут "маленькими комфортабельными залами ожидания", при этом их безопасность будет в 10-20 раз выше, чем у машин, управляемых человеком. "Вы сидите в удобном маленьком салоне и можете делать все, что захотите, а когда вы выходите, вы уже в пункте назначения", - заявил бизнесмен.

"Тостер на колесах"

Микроавтобус Robovan из-за его футуристического дизайна в СМИ назвали "тостером на колесах". Он вмещает до 20 человек и может также использоваться для перевозки грузов. Деталей о графике производства на презентации не названо.

Оба транспортных средства с корпусом из нержавеющей стали не имеют разъема для зарядки и будут заряжаться индукционным способом, то есть без кабеля, на специальных площадках.

Автономный режим управления

Илон Маск также заявил, что обычные электромобили Tesla моделей 3 и Y в 2025 году станут полностью автономными и смогут в этом режиме ездить на дорогах Техаса и Калифорнии, где это разрешено.

Глава Tesla с 2016 года неоднократно обещал, что его компания в скором времени совершит прорыв в области беспилотных автомобилей. Однако данный момент даже в продвинутой версии Tesla автопилот представляет собой лишь систему помощи при вождении, а ответственность за движение автомобиля всегда несет водитель, который в любой момент должен быть готов взять на себя управление.

Между тем, у конкурентов Tesla в США и Китае уже есть автомобили с полностью автономным режимом управления. В частности, их производит компания Waymo.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Twitter начал удалять бесплатно присвоенные верификационные галочки. Теперь такие значки будут лишь у платных подписчиков соцсети. Зачем Илону Маску такое нововведение - в карикатуре DW.

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск не дает миру забыть о себе. Покупка сети микроблогов Twitter, возвращение туда экс-президента США Трампа, система Starlink для Украины - вокруг Маска всегда много событий.
Цифровые технологии23 ноября 2022 г.11 фото
external

Каким должен быть автомобиль будущего (01.03.2019)

Каким должен быть автомобиль будущего (01.03.2019)

Volkswagen будет создавать совместно с Microsoft новую облачную платформу, а конкуренты BMW и Daimler займутся совместными разработками. Вызовы будущего заставляют концерны заключать стратегическое партнерство.
Экономика и бизнес1 марта 2019 г.02:37 мин.
Автомобили Tesla на парковке в городе Фримонт, штат Калифорния

ДТП с участием Tesla: есть ли будущее у беспилотных авто?

ДТП с участием Tesla: есть ли будущее у беспилотных авто?

Смертельная авария с участием электромобиля Tesla заставила многих обратить внимание на проблему самоуправляемых машин. Появятся ли беспилотники на дорогах общего пользования - и когда?
Экономика и бизнес29 апреля 2021 г.
Показать еще