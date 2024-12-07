SpaceX расширит доступ Украины к сети спутников Starshield

По условиям нового контракта между SpaceX и Пентагоном к сети разведывательных спутников Starshield будут подключены еще 2500 терминалов Starlink в Украине, пишет Bloomberg.

Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX, по условиям которого будет расширен доступ Украины к программе Starshield, в рамках которой низкоорбитальные спутники сети Starlink используются в военных и разведывательных целях. Об этом сообщило агентство Bloomberg вечером в пятницу, 6 декабря. Позже ту же информацию распространили и другие СМИ.

Уточняется, что к системе Starshield в рамках контракта будут подключены 2500 терминалов Starlink, уже находящиеся в Украине. Ранее к этой системе там были подключены 500 терминалов. "В общей сложности в рамках двух контрактов обслуживаются 3000 терминалов", - цитирует Bloomberg заявление офиса коммерческих спутников Командования космических систем Космических сил США. Оба контракта предусматривают предоставление услуг до 2025 года, следует из публикации.

Предыдущий контракт был заключен в августе, еще до того как президент США Джо Байден объявил о намерении увеличить военную помощь Украине. "Байден стремился предоставить Украине больше рычагов влияния, предполагая что (возможный следующий президент США Дональд. - Ред.) Трамп будет оказывать давление на президента (Украины. - Ред.) Владимира Зеленского, чтобы тот начал переговоры с Россией о прекращении конфликта", - поясняют журналисты.

Командование космических систем отказалось сообщить стоимость нового контракта. В предыдущем соглашении, заключенном с компанией SpaceX Европейским командованием ВС США на 500 терминалов, речь шла о сумме в около 40 млн долларов, уточняется в публикации. Компания SpaceX к моменту публикации не ответила на просьбу Bloomberg о комментарии.

Спутники Starlink в войне России против Украины

Владелец SpaceX Илон Маск, открыто поддержавший в ходе избирательной кампании республиканца Дональда Трампа, после начала российского полномасштабного вторжения в Украину предоставил Киеву доступ к услугам Starlink. Однако позже в 2022 году он не позволили ВСУ использовать спутники компании для атаки на российский военный флот в аннексированном Крыму.

В сентябре 2023 года Маск пояснил, что Украина не запрашивала разрешение на использование спутников в Крыму предварительно: запрос поступил буквально "посреди ночи". Между тем SpaceX не имеет права работать в Крыму, поскольку на аннексированный Россией полуостров распространяются санкции США, заявил Маск.