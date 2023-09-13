Маск отказался включить Starlink в Крыму из-за санкций США

По словам главы SpaceX, Украина в срочном порядке запросила доступ Starlink к Крыму. Ранее Маск опроверг информацию о том, что он специально отключил Starlink в Крыму, чтобы не дать ВСУ атаковать российский флот.

Глава американской космической компании SpaceX Илон Маск сказал, что не включил систему спутниковой связи Starlink в аннексированном Крыму из-за санкций США против России. Видеозапись технологической конференции All-In Summit с объяснениями Маска была выложена на YouTube в среду, 13 сентября.

По словам бизнесмена, Украина не запрашивала доступ к Крыму предварительно: запрос поступил буквально "посреди ночи". Маск подчеркнул, что SpaceX не имеет права работать в Крыму, поскольку на аннексированный Россией полуостров распространяются санкции США. "Если бы поступило прямое указание включить систему от президента США, я бы это сделал, но такого указания не поступало", - пояснил он.

Ранее Маск опроверг публикацию американской телекомпании CNN о том, что SpaceX специально отключила Starlink в Крыму, чтобы не дать Украине атаковать российский флот в Севастополе в прошлом году. Сведения об этом CNN взяла из свежей биографии Маска. После опровержения издательство сообщило, что в будущих тиражах оно уберет неверную информацию.

В биографии Илона Маска также рассказывается о его опасениях по поводу того, что Россия в ответ на серьезный удар может применить ядерное оружие. Такое впечатление у Маска сложилось после общения с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, утверждается в книге.

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