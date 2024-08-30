Что значит для Маска возможная связь Х с олигархами из РФ?

Судебные документы, опубликованные на прошлой неделе окружным судом Северной Калифорнии, проливают свет на состав акционеров и инвесторов, связанных с X Holdings Corp Илона Маска. Они раскрывают информацию о том, кто помогал Маску в 2022 году финансировать приобретение соцсети, ранее известной как Twitter, за 44 миллиарда долларов. В материалах, полученных Washington Post, перечислены около 100 юридических и физических лиц, в том числе известные бизнесмены из Кремниевой долины, а также лица, которые, как сообщается, имеют связи с российскими олигархами.

Адвокаты некоммерческой организации "Комитет репортеров за свободу прессы" в июле от имени независимого журналиста Джейкоба Сильвермана подали ходатайство в суд, добиваясь обнародования документов, касающихся сделки по покупке Twitter. На своем сайте Сильверман написал: "Я считаю, что люди имеют право знать, кто владеет компанией, играющей столь заметную роль в формировании общественного мнения как в США, так и во всем мире".

Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов и вскоре переименовал соцсеть в Х Фото: Alain Jocard/AFP [M]

Связи с бывшими российскими олигархами?

Одна из перечисленных в документах фирм - 8VC, венчурная компания, соучредителем которой является Джо Лонсдейл, сооснователь платформы для анализа данных Palantir, подрядчика разведслужб. 8VC инвестировала в оборонные проекты США, при этом Лонсдейл утверждает, что растущее влияние Китая побуждает его поддерживать военные стартапы. Выступая на одном из мероприятий в марте, Лонсдейл заявил, что КНР "создает действительно передовые вещи, которые начинают конкурировать с продуктами из США". По его словам, это "стало для нас очень страшным осознанием около 10 лет назад, поэтому мы активно занялись обороной".

На сайте компании 8VC в разделе "персонал" указаны Денис Авен и Джек Мошкович - сыновья попавших под санкции российских миллиардеров Петра Авена и Вадима Мошковича. Первый - соучредитель Альфа-банка, крупнейшего частного банка в России, и инвестиционной компании LetterOne Holdings. Авен-старший попал под санкции в рамках мер, введенных США и ЕС против российских граждан в связи с войной России против Украины.

Соучередители Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен (справа) Фото: Mikhail Metzel/TASS/imago

Вадим Мошкович, в свою очередь, сделал состояние в агропромышленном и девелоперском бизнесе, владея компаниями "Русагро" и Level Group. После вторжения России в Украину он попал под санкции Запада из-за предполагаемых связей с президентом России Владимиром Путиным. Нет никаких оснований полагать, что Петр Авен и Вадим Мошкович, находящиеся под санкциями, имеют какие-либо финансовые связи с 8VC. Однако роль их сыновей, скорее всего, станет предметом дальнейшего изучения, поскольку власти США все более настороженно относится к связям иностранных игроков с местной высокотехнологической индустрией.

Национальный центр контрразведки и безопасности США недавно выпустил бюллетень, в котором предупредил владельцев стартапов Кремниевой долины о том, что иностранные игроки используют инвестиционные сделки для получения конфиденциальных данных. На момент написания статьи компания 8VC не ответила на просьбу DW о комментарии.

Что означает для X раскрытие информации о приобретении соцсети?

Информация о том, кто владеет медиаплатформами, обладающими значительным влиянием и имеющими международный охват, обеспечивает прозрачность - не только для пользователей, но и для бизнеса. Что же означают обнародованные сведения для Илона Маска и его соцсети X?

"Традиционные владельцы, такие как инвестиционные фонды, могут ожидать от своих вложений обычной финансовой прибыли. Но в отличие от других СМИ, "дикий Запад" мира социальных сетей может привлечь внимание других инвесторов, которые ищут свою выгоду иными путями", - отмечает в интервью DW Гордон Флетчер, замдекана факультета исследований и инноваций британской бизнес-школы Salford. "Организация одобрительных высказываний (в Сети. - Ред.), доступ к данным, алгоритмическое продвижение сообщений или усиленная фильтрация - все это может быть возможным", - уточнил Флетчер.

Раскрытие информации об X Holdings Corp американским судом может оказаться неудобным для некоторых высокопоставленных инвесторов, среди которых принц аль-Валид бин Талал из правящей королевской семьи Саудовской Аравии и такие инвестиционные компании, как Baron Opportunity Fund и Andreessen Horowitz. "В то время как американские инвесторы были раскрыты на раннем этапе, имена более широкого круга инвесторов не назывались. Невыполнение обещания не разглашать информацию на сей счет расстроит некоторых из них, которые сейчас находятся в центре внимания. Но это может быть полезно в качестве рычага на переговорах об изменении позиции по отношению к компании", - добавляет Флетчер.

Однако приведет ли случившееся к оттоку инвесторов из X, пока неясно. "Возможно, им будет нелегко продать свои доли Маску или другому покупателю. Возможность продажи может зависеть от конкретных инвестиционных соглашений, в которые мы не посвящены", - уточняет в беседе с DW Пол Барретт, замдиректора Центра бизнеса и прав человека при Нью-Йоркском университете имени Стерна.

Отпугнут ли разоблачения потенциальных инвесторов?

На данном этапе еще слишком рано говорить о том, может ли участие 8VC удержать другие венчурные фонды от инвестиций в X. "Растет число крупных институциональных инвесторов, которые все чаще представляют свой портфель как основанный на этических принципах. Многие из них исходят из экологических, а не политических соображений. Но теперь открытость списка инвесторов и потенциальная связь с Россией заставит некоторых институциональных инвесторов нервничать", - добавляет Гордон Флетчер.

Между тем Пол Барретт полагает, что, несмотря на возможные этические проблемы, инвесторы, скорее всего, будут рассматривать "фундаментальную финансовую нестабильность X" как "более серьезный сдерживающий фактор с точки зрения бизнеса".

Действительно, финансовое состояние X пошатнулось после поглощения компании Илоном Маском, которое частично финансировалось за счет кредита в 13 миллиардов долларов, полученного от семи ведущих банков. В 2023 году Х отчиталась о выручке в размере 3,4 миллиарда долларов, что на 22% меньше, чем годом ранее, когда она составила 4,4 миллиарда.

Флетчер говорит, что инвесторы и рекламодатели будут "тщательно рассматривать имеющиеся варианты". Барретт же не уверен, что потенциальные последствия раскрытия информации о финансировании покупки Х отпугнут рекламодателей: "Для меня неочевидно, что рекламодатель, который терпел скатывание Twitter в болото экстремизма и разжигания ненависти, вдруг окажется настолько разочарован этим разоблачением, что разорвет связи с компанией".

DW не удалось связаться с отделом коммуникаций X для получения комментариев.