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Из-за действий Маска стоимость Twitter упала на 55 процентов

Кара Берик
31 октября 2023 г.

Илон Маск оценил стоимость компании X, ранее известной как Twitter, в 19 млрд долларов. Год назад миллиардер купил ее за 44 млрд.

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Портрет Илона Маска рядом с логотипом соцсети X
Фото: Angga Budhiyanto/ZUMA Wire/IMAGO

Капитализация компании X после покупки Илоном Маском упала на 55%. По оценке миллиардера, сейчас ее стоимость составляет 19 млрд долларов. Сам Маск приобрел соцсеть в конце октября 2022 года за 44 млрд. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщило издание The Verge, у которого в распоряжении находятся внутренние документы компании.

Сотрудники X получили 30 октября акции компании исходя из ее новой оценки - по 45 долларов за акцию. В документах говорится, что "справедливая рыночная стоимость акций определяется советом директоров X", который Маск сформировал еще не полностью.

Х потеряла много пользователей и рекламодателей

В марте 2023 года Илон Маск заявлял, что капитализация X составляет 20 млрд долларов. Однако по оценке финансового холдинга Fidelity, который владеет акциями X, реальная стоимость компании составляла 15 млрд. Это на 65% меньше изначальной цены Twitter при покупке Маском. 

По подсчетам аналитического агентства Pew Research Center, 25% самых активных пользователей Twitter из США начали реже пользоваться платформой и писать твиты. 

Ежемесячный доход от рекламы в сети X в США снижается как минимум на 55% в годовом исчислении, говорится в исследовании аналитической компании Guideline. 

Илон Маск реформировал Twitter

После приобретения соцсети миллиардер принял несколько непопулярных решений, которые вызвали негодование у пользователей. 1 июля 2023 года Илон Маск ограничил количество твитов, которые владельцы аккаунтов на платформе могут читать за сутки, а уже 25 июля переименовал Twitter в X. 

В сентябре миллиардер анонсировал платную ежемесячную подписку для новых пользователей, которые хотят зарегистрироваться в соцсети. Многие свои решения Маск объяснял ростом количества ботов в X. 

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Публикация в издании The Verge

www.theverge.com