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Сервис микроблогов Twitter сменил название и логотип на X

Сергей Куприков
1 ч. назад

Социальная сеть Twitter сменила название на Х. Ее новым логотипом стала белая буква X с черным контуром. Она отображается в шапке сайта, а также при обновлении страниц.

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Белая буква X с черным контуром стала новым логотипом компании вместо синей птицы.
Белая буква X с черным контуром стала новым логотипом компании вместо синей птицы.Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto/picture alliance

Социальная сеть Twitter в понедельник, 24 июля, сменила название и официальный логотип. Ее владелец  Илон Маск переименовал официальный аккаунт Twitter в X. Также он разместил у себя в социальных сетях фотографию, где на штаб-квартире компании размещена проекция этой буквы. Белая буква X с черным контуром стала и новым логотипом компании вместо синей птицы. Она отображается в шапке сайта, а также при обновлении страниц.

Накануне о ребрендинге соцсети заявил ее владелец Илон Маск. "Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами", - написал он.

Маск также запустил голосование с предложением изменить цвет платформы по умолчанию на черный. Участие в нем приняли более 1,8 миллиона пользователей. Почти 75% из них поддержали смену цвета соцсети.

Покупка Маском Twitter

После покупки компании Twitter Илон Маск начал вносить изменения в работу платформы. Было введено право получить только за деньги синюю галочку, свидетельствующей об аутентичности пользователя. Маск также вводил временные ограничения на число постов, доступных пользователям для прочтения.

Сам Маск утверждал, что купил Twitter ради защиты свободы слова и отказа от цензуры. Однако в мае в преддверии президентских выборов в Турции стало известно, что Twitter блокирует некоторый политический контент по требованию властей страны. "Либо Twitter заблокируют (в Турции. - Ред.) полностью, либо мы ограничим доступ к некоторым твитам", - объяснил цензуру Маск.

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Карикатура: карикатурно изображенный владелец соцсети "Твиттер" Илон Маск пишет мелом на заборе букву X, а выше справа сидит и словно готовится улететь синяя птица - старый логотип "Твиттера".

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