Почему Фридман и Авен остаются под санкциями ЕС

Что означает на практике решение Суда ЕС в отношении бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, по каким причинам они остаются под санкциями и надолго ли - разбиралась DW.

Исключить из санкционных списков Европейского Союза сооснователей концерна "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена распорядился Суд ЕС в Люксембурге в среду, 10 апреля. Однако это решение касается законодательных актов ЕС о включении Авена и Фридмана в санкционный список и решений о продлении санкций только в период с февраля 2022 года до марта 2023 года.

После этого периода Совет ЕС вновь включил этих российских бизнесменов в санкционные списки, в частности, в марте и сентябре 2023 года, а также в марте 2024 года. Однако, как указал в беседе с DW один из официальных представителей Евросоюза, это было сделано "на основании обновленных аргументов". Таким образом, это уже другие причины, которые не являлись предметом судебного разбирательства, завершенного Судом ЕС 10 апреля.

Эти новые причины подлежат отдельному обжалованию, в связи с чем Петр Авен подал в суд еще один иск 16 июня 2023 года, а Михаил Фридман - 30 июня 2023 года. До рассмотрения их жалоб и потенциального решения суда в их пользу европейские санкции в отношении Петра Авена и Михаила Фридмана остаются в силе.

Обновленные аргументы Совета ЕС

DW сравнила формулировки в официальном журнале ЕС до и после их обновления Советом ЕС.

В первой версии Петра Авена называли "олигархом, близким к Владимиру Путину" и одним из основных акционеров "Альфа-Групп". Новая версия подкорректирована и расширена: "Ведущий бизнесмен, близкий к президенту РФ Владимиру Путину. Один из основных акционеров "Альфа-Групп". Аффилированные лица: президент РФ Владимир Путин, Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и АО "Военторг".

В случае Михаила Фридмана в графе "Информация для идентификации" помимо пола, места и даты рождения появилась формулировка "Аффилированные лица: президент РФ Владимир Путин, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, АО "Военторг", чего в первой версии не было.

В здании Суда ЕС в Люксембурге Фото: John Thys/AFP/Getty Images

Причины внесения в санкционный список

В графе причин внесения в санкционный список ЕС также были сделаны многочисленные изменения. Например, в первоначальной версии говорилось: "Петр Авен - один из ближайших олигархов Владимира Путина. Он входит в число примерно 50 богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с Путиным в Кремле. Он не действует независимо от требований президента". Далее рассказывалось о его дружбе с Путиным, которая началась в начале 1990-х годов, о том, что старшая дочь Путина Мария руководила благотворительным проектом "Альфа-Эндо", который финансировался "Альфа-банком", а также о выгодах, которые Авен предположительно извлек из связей с Путиным и его окружением.

В качестве ключевого приводился аргумент, что Авен и его деловой партнер Фридман "участвовали в усилиях Кремля по отмене западных санкций, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины". "В 2018 году г-н Авен вместе с г-ном Фридманом посетил Вашингтон с неофициальной миссией, чтобы передать послание российского правительства в отношении санкций США и контрсанкций со стороны РФ. Таким образом, он активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду от российских лиц, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине".

Фридман и Авен - и связь с войной РФ против Украины

Новые причины включают факты, связанные с полномасштабным вторжением РФ в Украину. "24 февраля 2022 года(...) Петр Авен вместе с 36 другими бизнесменами встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и другими членами российского правительства, чтобы обсудить последствия действий в условиях западных санкций. Тот факт, что его пригласили на эту встречу, говорит о том, что он входит в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина. Это специальное приглашение свидетельствует о том, что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине". Также утверждается, что Авен оказывал услуги Путину в обмен на политическую поддержку своего бизнеса и финансовую выгоду.

Владимир Путин и Петр Авен, 2005 год Фото: Alexander Nenenov, Pool/AP/picture alliance

Помимо этого приводится аргумент, что "АльфаСтрахование", дочерняя компания "Альфа-Групп", обеспечивает страхование автомобилей Росгвардии, подразделения которой действуют в оккупированных РФ районах Украины, а также автомобилей телохранителей Путина. Кроме того, X5 Retail Group, другая дочерняя компания консорциума "Альфа-Групп", сотрудничает с АО "Военторг", предприятием, против которого введены санкции за то, что оно предоставляет услуги общепита и прачечной, а также военную форму для армии РФ, а дочерняя компания "Военторга" продает футболки с символом Z. "Таким образом, Петр Авен является ведущим бизнесменом, работающим в России и вовлеченным в экономический сектор, обеспечивающий значительный источник дохода для правительства РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. Он также поддерживал действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - таков обновленный вывод Совета ЕС, который Авен также оспаривает в Суде ЕС.

Те же самые аргументы, касающиеся "АльфаСтрахования" и Росгвардии, X5 Retail Group и "Военторга" теперь приведены и в отношении Михаила Фридмана. В первой версии говорилось лишь о его поездке в Вашингтон. О его тесных связях с администрацией Путина сказано в обеих версиях списков, как и то, что Фридмана "называют одним из ведущих российских финансистов и пособником ближайшего окружения Путина". "Благодаря связям в правительстве ему удалось приобрести государственные активы", - говорится в обоих текстах.

Новый вывод, который Фридман оспаривает в Суде ЕС, сформулирован так же, как у Авена: "Является ведущим бизнесменом, работающим в России и вовлеченным в экономический сектор, обеспечивающий значительный источник дохода для правительства РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. Он активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду от российских лиц, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. Он также поддерживал действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Суд ЕС и санкции: что дальше?

На решение Суда ЕС от 10 апреля Совет ЕС может подать апелляцию в течение 2 месяцев и 10 дней. В Брюсселе пока не комментируют, пойдет ли он на этот шаг. "Мы никогда не комментируем решения Суда ЕС, но, как всегда, Совет очень внимательно изучит сегодняшнее постановление и примет необходимые меры", - ответили там на запрос DW.

Кроме того Брюссель анализирует юридические и практические последствия вердикта. "Следует отметить, что решения судов ЕС касаются правовых требований в отношении конкретных лиц, а не санкционной политики Евросоюза в целом. Совет ЕС прилагает все усилия, чтобы обеспечить соответствие санкционных списков всем юридическим требованиям, определенным судами ЕС, с учетом развивающейся правовой практики", - отметил официальный представитель Евросоюза.

Сейчас суд в Люксембурге рассматривает свыше 100 исков от физических и юридических лиц из РФ и Беларуси, которые оспаривают внесение в санкционные списки, сообщила DW официальная представительница суда Маргерит Саше (Marguerite Saché). Большинство дел возбуждено российскими бизнесменами, в отношении которых действуют такие меры, как замораживание активов и запреты на въезд в Евросоюз. Помимо Фридмана и Авена, это Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и другие.