Суд ЕС снял санкции с Фридмана и Авена

Ни одна из причин, изложенных в первоначальных актах Совета ЕС, не является достаточно обоснованной, и включение Фридмана и Авена в санкционные списки Евросоюза не было оправданным, постановил суд.

Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 10 апреля, распорядился исключить из санкционных списков ЕС сооснователей концерна "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена. Решение вынес Общий суд - это низшая инстанция в составе Суда ЕС. Он удовлетворил ходатайства Петра Авена и Михаила Фридмана и отменил как первоначальные акты, так и акты о продлении ограничительных мер в их отношении.

Суд ЕС считает, что ни одна из причин, изложенных в первоначальных актах, не является достаточно обоснованной и что включение в санкционные списки Фридмана и Авена не было оправданным, сказано в пресс-релизе на сайте суда. Что касается актов о продлении срока действия санкций, то, по мнению суда, Совет ЕС не представил никаких дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые он опирался в первоначальных документах.

Суд не исключил, что у Совета ЕС могут быть основания исходить из наличия некоей степени близости между Петром Авеном и Михаилом Фридманом и Владимиром Путиным или его окружением. Однако эти основания не доказывают, что Фридман и Авен поддерживали действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, либо что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию в Украине, либо что они получили выгоду от ответственных за это лиц.

Авен и Фридман в конце мая 2022 года подали иски в Суд ЕС против Совета Евросоюза, наложившего на них санкции в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину. Ограничительные меры, введенные в их отношении 28 февраля 2022 года, подразумевают запрет на въезд в Европейский Союз и заморозку активов на его территории.

"Участвовали в усилиях Кремля по снятию санкций за агрессию"

"Фридман и его деловой партнер Петр Авен участвовали в усилиях Кремля по снятию западных санкций, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины. В 2018 году Фридман вместе с Авеном посетил Вашингтон с неофициальной миссией, чтобы донести послание российского правительства о санкциях США и контрсанкциях со стороны Российской Федерации, - сказано в Официальном журнале ЕС. - Следовательно, он активно поддерживал материально или финансово, а также получал выгоду от российских лиц, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. Он также поддерживал действия или политику, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или подрывают их".

Петра Авена в этом документе называют "одним из ближайших олигархов Владимира Путина", регулярно встречающихся с ним в Кремле. "Он не действует независимо от требований президента", - утверждает Брюссель.

Одновременно с Евросоюзом санкции в отношении Фридмана и Авена ввела Великобритания, а в августе 2023 года - США. Фридман уехал из Великобритании в октябре 2023 года, заявив, что там "невозможно жить", поскольку санкции существенно ограничивают его расходы. Сначала он отправился в Израиль, но в свете нового витка палестино-израильского конфликта переехал в Москву. Петр Авен покинул Великобританию в 2022 году после того, как его стали проверять на предмет нарушения санкций. Власти Латвии, где сейчас живет Авен, угрожают лишить его гражданства.

Призывы о снятии санкций с Фридмана и Авена

Ранее председатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков предложил ЕС и Великобритании снять санкции с тех российских олигархов, которых он считает приемлемыми, чтобы побудить других порвать с Путиным. "Санкции будут эффективны лишь при наличии стратегии выхода", и олигархам, которые осудят войну, "должна быть предоставлена ясная опция - сделайте это и то, и санкции будут сняты", аргументировал Волков.

В качестве кандидатов он предложил Фридмана и его партнеров в Альфа-банке, поскольку они, по мнению оппозиционера, не связаны с режимом Путина и не должны нести ответственность за его преступления. Как стало известно позднее, это обращение подписали ряд известных российских противников режима.

В ответ на него украинские и международные гражданские активисты призвали Евросоюз и Великобританию пресечь попытки российских олигархов отмыть свою репутацию и добиться снятия санкций. Сам Волков впоследствии назвал свое письмо ошибкой.

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