Илон Маск ответил на протесты и диверсию блицвизитом в ФРГ

"Илон! Илон!", - скандировали рабочие, когда в специально установленной на заводской территории огромной палатке на сцену поднялся прилетевший всего на несколько часов из Америки легендарный предприниматель. А он посадил себе на плечи своего маленького сына, как бы подчеркивая, что все, связанные с корпорацией Tesla - это одна семья. И произнес фразу, которую от него явно ждали и которая стала его недвусмысленным ответом на происходившее в последние недели: "Они нас не остановят!".

Tesla столкнулась в Германии с неприятием и ненавистью

Илон Маск приехал в Грюнхайде под Берлином в среду, 13 марта, как раз в тот день, когда пострадавший от диверсии немецкий завод Tesla после недельного простоя возобновил работу. Цель блицвизита главы американского производителя электромобилей состояла в том, чтобы на месте оценить ситуацию, продемонстрировать поддержку своим сотрудникам - и встретиться с местными властями.

Им было что обсудить: вокруг так называемой гигафабрики в последнее время возникла атмосфера неприятия и даже ненависти, которая и привела к масштабной диверсии. Все это представляет реальную угрозу производству и тем более планам дальнейшего развития единственного в Европе автозавода Tesla.

Грюнхайде, 10.3.2024: демонстрация протеста против планов расширения завода Tesla. Один из лозунгов: "Изменение системы, а не климата" Фото: Christian Mang/REUTERS

Компании Tesla, казалось бы, должны симпатизировать все, кого беспокоят вопросы экологии и защиты климата, ведь выпускаемые ею по всему миру электромобили идут на смену куда менее экологичным машинам с двигателями внутреннего сгорания. К тому же в Германии завод корпорации принципиально использует на производстве электричество из возобновляемых источников энергии. Но все это, тем не менее, не уберегло Tesla от конфликта с немецкими экоактивистами, в том числе и с радикальными.

Конфликта настолько острого, что сотрудники предприятия стали задаваться вопросом: "Не опасно ли появляться за пределами завода в фирменной одежде Tesla?". Об этом его директор Андре Тириг (André Thierig) рассказал экономическому изданию Wirtschaftswoche.

Сначала экоактивисты, затем экотеррористы

Непосредственным поводом для таких опасений стал поджог 5 марта опоры ЛЭП, из-за чего завод Tesla оказался без электроэнергии - а заодно десятки тысяч местных жителей и логистический центр торговой сети Edeka, что привело к перебоям в снабжении ее супермаркетов во всем регионе к юго-востоку от Берлина в восточногерманской федеральной земле Бранденбург.

Ответственность за поджог взяла на себя левоэкстремистская организация "Вулкан-группа", которая, по мнению властей, базируется в Берлине и специализируется на диверсиях против энергетической инфраструктуры. В разосланном по электронной почте заявлении группировка признала, что "сегодня мы устроили диверсию на Tesla", призвала к "разрушению гигафабрики", обвинила американскую корпорацию в "экстремальной эксплуатации" рабочих и в загрязнении грунтовых вод.

Грюнхайде, 6.3.2024: начало ремонтных работ на пострадавшей от теракта и пожара опоре ЛЭП Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Этому акту "экотерроризма", как охарактеризовал случившееся министр внутренних дел земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen), предшествовала акция примерно 50 экоактивистов, которые 29 февраля на неопределенный срок разбили лагерь протеста в лесу близ завода Tesla. Компания хочет его вырубить, чтобы расширить свои производственные мощности.

То была мирная, ненасильственная акция, и ее инициаторы позднее отмежевались от поджигателей ЛЭП, однако названия их организаций или инициатив не оставляют сомнений в их целях: "Остановить Теслу" и "Перекрыть Тесле кран". Экоактивисты прибегли к форме борьбы, применявшейся несколько лет назад их единомышленниками на западе страны в Хамбахском лесу вблизи Кельна, который планировалось срубить для расширения угольного карьера.

Эскалация началась с голосования жителей Грюнхайде

В Грюнхайде экоактивисты тоже поселились в шалашах, поднятых на деревья на многометровую высоту, чтобы предотвратить тем самым лесопильные работы и стать относительно недосягаемыми для полицейских. Местные власти решили до 15 марта этому не противодействовать, уважая право на демонстрации и стремясь избежать столкновений полиции с протестующими, что в подобных случаях обычно широко освещается в немецких СМИ и еще больше накаляет атмосферу. Поддержать экоактивистов в лес близ автозавода 10 марта съехались многочисленные демонстранты, главным образом из Берлина.

Лагерь противников расширения завода Tesla в лесу, который пришлось бы для этого вырубить Фото: Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

В свою очередь, этим акциям предшествовал 20 февраля неформальный референдум в городке Грюнхайде, жители которого с самого начала разделились на сторонников и противников Tesla. В ходе голосования, не имеющего, правда, обязательной силы для властей, 3499 человек высказались против и 1882 за расширение территории завода. К нынешним 300 гектарам предприятие, вошедшее в строй в марте 2022 года и планирующее в перспективе чуть ли не удвоить свою проектную мощность в 500 тысяч электромобилей в год, хотело бы прибавить еще 170 гектаров, чтобы провести туда железную дорогу и построить складские помещения, а заодно и заводской детский сад. Однако жертвовать для этого примерно 100 гектарами леса местное население не захотело.

Грюнхайде, 20.02.2024: подсчет голосов после неформального референдума о планах расширения автозавода Tesla Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Собственно, именно это голосование и стало исходной точкой быстро обострившегося буквально за считанные дни конфликта вокруг гигафабрики. Одна сторона конфликта - это местные жители, недовольные появлением и тем более возможным расширением индустриального объекта, который, как и практически любое крупное промышленное предприятие, конечно же, в той или иной мере неминуемо отрицательно сказывается на экологии. К ним присоединились настроенные на длительное противостояние экоактивисты, и эта нарастающая напряженность привлекла откровенных экстремистов.

В Бранденбурге обеспокоены, в Италии надеются

Другая сторона конфликта - сотрудники гигафабрики, их примерно 12 5000. Несколько тысяч из них провели вечером 8 марта у входа на завод впечатляющую демонстрацию солидарности со своим предприятием, включив в темноте фонарики своих смартфонов. У этих работников, безусловно, есть претензии к своему работодателю, и на заводе уже были трудовые конфликты, но терять это место работы все равно никто не хочет.

Тем более не хочет оттолкнуть такого инвестора правительство земли Бранденбург. Благодаря приходу в Грюнхайде знаменитой корпорации этот регион на территории бывшей ГДР, долго страдавший после объединения Германии от деиндустриализации и высокой безработицы, получил большое количество современных индустриальных рабочих мест. За американским гигантом в регион потянулись другие фирмы, так или иначе его обслуживающие, все это привело к росту налоговых поступлений в местный и региональный бюджеты и вообще обеспечило инвестиционному климату в Бранденбурге всемирную рекламу.

Так выглядит завод Tesla в Грюнхайде Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

И вот вдруг против этого инвестора голосуют местные жители и демонстрируют немецкие экоактивисты. Более того, он становится мишенью экстремистов, из-за которых предприятие на неделю останавливается и, по всей видимости, теряет несколько сотен миллионов евро. Своим приездом и своей фразой, что "здесь, мне кажется, отличное место", Илон Маск продемонстрировал, что (пока) не сомневается в перспективах гигафабрики в Германии.

Однако и после этого визита непонятно, что будет с планами ее расширения - и насколько мощным окажется сопротивление, если их попытаются осуществить. А тем временем итальянское правительство сообщило, что уже несколько месяцев ведет с корпорацией Tesla переговоры о строительстве ее завода в Италии. В Риме считают, что после голосования в Грюнхайде шансы на успех выросли.

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