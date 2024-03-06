После поджога ЛЭП завод Tesla не заработает в ближайшие дни

На заводе Tesla под Берлином продолжается простой в производстве, вызванный прекращением электроснабжения из-за пожара на ЛЭП. Компания оценивает ущерб в сотни миллионов евро.

После предполагаемого поджога опоры ЛЭП в Бранденбурге, в результате которого было отключено электричество у десятков тысяч местных жителей, а также на "гигафабрике" Tesla в Грюнхайде под Берлином, американский автопроизводитель ожидает, что производство на этом заводе будет остановлено на несколько дней, сообщает в среду, 6 марта, агентство dpa.

По словам представителей компании, отключение электроэнергии во вторник, 5 марта, привело к огромным последствиям. "В настоящее время мы не ожидаем, что сможем возобновить производство на этой неделе", - заявил руководитель завода Андре Тириг (André Thierig). Домой отправлены почти все 12 000 сотрудников предприятия, Тириг оценивает нанесенный ущерб в сотни миллионов евро.

Полиция выясняет, виновна ли в поджоге признанная левоэкстремистской "Вулкан-группа", которая взяла на себя ответственность за инцидент. "Сегодня мы устроили диверсию на Tesla", - цитируют немецкие информагентства выдержки из заявления группировки, разосланного по электронной почте. В нем компанию Tesla обвиняют в "экстремальных условиях эксплуатации" и требуют "полного уничтожения гигафабрики".

Власти Бранденбурга: Будем преследовать преступников всеми законными средствами

Местные власти с возмущением отреагировали на сообщения об атаке. "Это не имеет ничего общего с протестом. Это преступники, - заявил министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) в эфире телеканала RBB. - И мы будем их преследовать всеми законными средствами, которые имеются в нашем распоряжении".

Глава Tesla Илон Маск обвинил виновников происшествия в глупости. "Это либо самые тупые экотеррористы в мире, либо марионетки тех, кто не преследует благих экологических целей", - написал он в соцсети X.

Происшествие в Бранденбурге первоначально связывали с протестами экоактивистов: на прошлой неделе они разбили лагерь в лесу рядом с заводом и под лозунгом "Останови Tesla" протестуют против расширения производства, из-за которого могут вырубить деревья. Однако эти активисты осудили поджог опоры ЛЭП и заявили о своей непричастности. "Мы не подвергаем опасности жизни людей", - сообщили они.

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