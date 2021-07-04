 ЛГБТ-семья из удаленной статьи ″ВкусВилла″ покинула Россию | Новости из Германии о России | DW | 03.08.2021

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Россия

ЛГБТ-семья из удаленной статьи "ВкусВилла" покинула Россию

После града нападок, который обрушился на женщин из ЛГБТ-семьи, фигурировавших в статье сети "ВкусВилл", они уехали из России. Судя по постам в соцсетях, они находятся в Барселоне.

Фотография семьи из статьи ВкусВилл из соцсети Instagram

Фотография семьи из статьи "ВкусВилл" из соцсети Instagram

Участвовавшая в рекламе сети магазинов "ВкусВилл" ЛГБТ- семья уехала из России. Судя по отметкам в соцсетях, они находятся в Барселоне - одна из женщин написала о поиске работы и друзей в этом городе, указывает телеканал "Дождь" во вторник, 3 августа.

"Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьей!", - говорится в посте главы семьи Юмы в соцсети Instagram, датированном 1 августа. Женщина выразила "огромное спасибо" тем, кто поддержал членов ее семьи, тем, кто "рискнул проявиться и высказать нам поддержку": "Благодаря вам мы не сдались! Для нас всех это было тяжелое испытание, мы все в нелегком психологическом состоянии. Но море, солнце и доброта лечат!".

Статья "Рецепты семейного счастья" с рекламой продуктов "ВкусВилл", героинями которой стали четыре женщины одной ЛГБТ-семьи, была опубликована в начале июля в разделе "Школа потребителя". Материал был снабжен пометкой "18+", поскольку одна из его героинь на момент публикации была несовершеннолетней.

После этого на компанию "ВкусВилл" и на самих женщин обрушилась резкая критика, руководство сети магазинов удалило статью, назвав ее публикацию ошибкой.

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