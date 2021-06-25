 Сеть ″ВкусВилл″ извинилась за статью про лесбиянок | Новости из Германии о России | DW | 04.07.2021

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Россия

Сеть "ВкусВилл" извинилась за статью про лесбиянок

В компании "ВкусВилл" назвали ошибкой публикацию в разделе "Школа потребителя" статьи, героем которой была однополая пара.

Супермаркет ВкусВилл в Москве

Супермаркет "ВкусВилл" в Москве

Российская сеть продуктовых магазинов "ВкусВилл" в воскресенье, 4 июля, опубликовала на своей странице в соцсети Instagramизвинения за статью, героями которой являлись лесбиянки, и извинилась перед теми, чьи чувства были задеты этим материалом.

"На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа как наших покупателей, так и сотрудников. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников", - указано в сообщении компании, подписанном основателем марки "ВкусВилл" Андреем Кривенко, управляющим информацией Валерием Разгуляевым и другими членами руководства.

"Цель нашей компании - дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов", - заверяют представители "ВкусВилл".

Материал, о котором идет речь, был опубликован в разделе "Школа потребителя". Героями публикации, призванной показать, насколько разнообразны клиенты магазинов "ВкусВилл", были четыре женщины: Юма, ее возлюбленная, а также две дочери, одна из которых также имеет отношения с девушкой. Статья была снабжена пометкой "18+", поскольку одна из ее героинь на момент публикации была несовершеннолетней.

Критика со стороны пользователей Instagram

"Такие семьи тоже есть, они тоже ходят в наш магазин, и, поскольку мы решили, что все это соответствует нашим ценностям разнообразия, мы с удовольствием включили их в публикацию: и на сайте, и в соцсети", - цитирует онлайн-издание "МБХ Медиа" управляющего фабрикой контента компании "ВкусВилл" Романа Полякова.

По его словам, публикация не имела цели подчеркнуть ЛГБТ-отношения. Поляков добавил, что руководство компании узнало о том, что на сайте выйдет фото лесбиянок, уже после того, как оно было обнародовано.

После публикации статьи о семье лесбиянок на компанию "ВкусВилл" и на самих женщин обрушилась резкая критика. С другой стороны, многие пользователи Instagram с разочарованием восприняли извинения руководства. "Ребята, ну вы что? Столько было гордости за вашу смелость, очень жаль", - написал пользователь под псевдонимом alenagubar. "Как печально такое читать. Было отлично же, зачем "заднюю включать"? - вторит ему пользователь с ником kofediana. "Сплошное разочарование", - резюмирует misha_kaz.

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    Автор: Виктор Вайц


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