 Меркель и лидеры 15 стран ЕС подписали письмо за борьбу с дискриминацией ЛГБТИ | Новости из Германии о Европе | DW | 24.06.2021

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Европа

Меркель и лидеры 15 стран ЕС подписали письмо за борьбу с дискриминацией ЛГБТИ

Послание за борьбу с дискриминацией в ЕС сексуальных меньшинств обнародовано на фоне принятия парламентом Венгрии спорного закона.

Однополая пара на фоне радужного флага

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), а также 15 глав государств и правительств стран ЕС обнародовали в четверг, 24 июня, совместное послание, в котором пообещали продолжать борьбу с дискриминацией сексуальных меньшинств в Евросоюзе на фоне спорного закона, принятого парламентом Венгрии.

"Мы должны продолжать борьбу с дискриминацией в отношении ЛГБТИ-сообщества и вновь подтверждаем, что защищаем его фундаментальные права", - подчеркивается в письме.

"Уважение и толерантность лежат в основе европейского проекта", - говорится далее в послании. "Мы полны решимости продолжать эти усилия и заботиться о том, чтобы будущие поколения Европы росли в обстановке равенства и уважения", - отметили европейские политики.

Письмо обнародовано перед саммитом ЕС 24 и 25 июня в Брюсселе. В качестве повода для его составления послужила 52-я годовщина Christopher Street Day (CSD), которая будет отмечаться 28 июня.

История возникновения парада Christopher Street Day

История CSD восходит к 28 июня 1969 года. Тогда полицейские устроили облаву на бар "Стоунволл-инн" на улице Кристофер-стрит в Нью-Йорке, считавшийся местом встречи геев, лесбиянок и транссексуалов. Посетители бара отказались предъявить свои удостоверения личности и устроили бунт, который перерос в многодневные массовые беспорядки. Эти протесты считаются отправной точкой для становления современного движения за соблюдение прав ЛГБТИ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы).

Закон поддержали депутаты от партии Орбана

Парламент Венгрии 15 июня одобрил закон, который запрещает распространять среди лиц младше 18 лет книги, фильмы, просветительскую литературу, а также материалы "рекламного" характера, "пропагандирующие" гомосексуальность и касающиеся вопросов, связанных с гендерной идентичностью. Законопроект подавляющим большинством поддержали депутаты от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" под председательством премьер-министра Виктора Орбана. Поправки были частью более широкого пакета, посвященного ужесточению наказания за педофилию, в чем критики увидели стремление властей приравнять гомосексуальность к половым преступлениям против детей. Сам Орбан в интервью агентству dpa завил, что изменения призваны защитить несовершеннолетних.

Многотысячная акция протеста

Накануне голосования в Будапеште состоялась многотысячная акция протеста. Пять неправительственных организаций, включая Amnesty International, выступили с критикой закона: он, по их мнению, приведет как к нарушению свободы слова, так и к ограничению прав детей. Партия ФИДЕС, говорят правозащитники, "копирует диктаторские модели, которые направлены против европейских ценностей".

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    Автор: Виктор Вайц


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