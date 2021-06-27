Глава совета синти и рома в ФРГ вернет Венгрии орден из-за закона против ЛГБТ

Председатель Центрального совета немецких синти и рома Романи Розе (Romani Rose) в знак протеста против нового закона о запрете "рекламы" гомосексуальности в Венгрии решил вернуть венгерскому премьер-министру Виктору Орбану орден Заслуг. "Мне стыдно носить орден правительства, которое так относится к жителям. Это не соответствует моим демократическим и конституционным притязаниям", - заявил Розе в интервью газете Rhein-Neckar-Zeitung, опубликованном в понедельник, 28 июня.

На свой "хорошо обдуманный шаг" Розе пошел после слов премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля на саммите Евросоюза. Беттель - открытый гомосексуал - заявил Орбану, что не принимал решения "стать" геем, а является им по своей природе.

В ближайшие дни председатель Центрального совета немецких синти и рома передаст награду венгерскому посольству в Берлине. Орбан вручил Розе орден Заслуг в 2012 году.

Критика венгерского закона против ЛГБТ

Парламент Венгрии 15 июня одобрил закон, запрещающий распространять среди лиц младше 18 лет книги, фильмы, просветительскую литературу, а также материалы "рекламного" характера, "пропагандирующие" гомосексуальность и касающиеся вопросов, связанных с гендерной идентичностью. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала "позором" этот нормативный акт. Лидеры ряда стран Евросоюза во время саммита 24 июня обрушились с резкой критикой на главу венгерского правительства. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), а также 15 глав государств и правительств стран ЕС в совместном послании пообещали продолжать борьбу с дискриминацией сексуальных меньшинств в Евросоюзе.

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