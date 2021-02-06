"Бойцы Facebook" на службе власти: для чего они премьеру Венгрии Орбану

"Большинство венгров придерживаются правых взглядов", - говорит девушка в рекламном видеоролике. "Мы хотели бы, чтобы люди высказывали свое мнение не только дома за обеденным столом, но и в Facebook", - рекламирует она курсы будапештского маркетингового агентства Megafon.hu. "Мы сделаем тебя профессиональным бойцом Facebook", - обещает она.

Около 500 человек заявили о желании пройти этот четырехдневный бесплатный курс, с 200 из них были проведены собеседования, и 90 получили учебные материалы, сообщили в агентстве на запрос DW. "Как будто все вымерли, - рассказывает создатель агентства Иштван Ковач в видеоролике на фоне пустых стульев, - из-за жестких ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса". Ковач утверждает, что агентство является "некоммерческой организацией" и финансируется исключительно из "частных источников". По его словам, в проект обучения "бойцов соцсетей" не вкладывались деньги государства, а сам проект существует независимо от партий и политических организаций.

Борец с "леволиберальным цунами"

Однако сам Ковач, который состоял в молодежной организации правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, уже перешел в режим предвыборной борьбы - в будущем году венгры будут выбирать новый парламент. "Исход выборов решается в Facebook, и там мы должны стать лучше, чем левые", - подчеркивает основатель Megafon.hu.

Студенческие протесты в Будапеште в октябре 2020 года против лишения Академии театра и кино университетской автономии

Ковач не только является членом правящей партии, но и входит в правление будапештского "Центра по правам человека" - фонда, играющего важную роль в продвижении идей ФИДЕС, заявил DW специалист по правовым вопросам СМИ Габор Поляк. Этот фонд финансируется из госсредств и в прошлом подготавливал "воинствующие кампании", говорит Поляк. На самом деле Ковач любит яркие лозунги, часто упоминает "леволиберальное цунами", которое нужно остановить. По примеру Трампа он считает себя частью "всемирной консервативной революции". У американцев он научился обращению с социальными сетями, говорит Ковач.

"Боевые инфлюэнсеры" ФИДЕС

С помощью своих инфлюэнсеров партия ФИДЕС планирует "достучаться" до избирателей, которые получают информацию из смартфона, - молодежи, говорит Ковач. До сих пор молодые люди обходят правящую партию стороной: только 22 процента венгров в возрасте до 30 лет голосуют за ФИДЕС, свидетельствуют данные социологической службы Median.

Костяк избирателей партии премьера Орбана составляют пожилые люди, жители деревень и венгры с низким уровнем образования, рассказывает Андраш Биро-Наги, директор будапештского аналитического центра Policy Solutions. В последние месяцы ФИДЕС потеряла почти полмиллиона избирателей из-за сексуального скандала депутата Европарламента от этой партии. Женатый и имеющий детей Йожеф Сайер, известный своими гомофобными взглядами, в начале декабря в Брюсселе был задержан полицией на закрытой гей-вечеринке.

Йожеф Сайер

При этом он не только нарушил действующие ограничения в связи с пандемией, в его сумке были обнаружены наркотики. "То, что сделал наш коллега Йожеф Сайер, противоречит ценностям нашего политического сообщества", - прокомментировал скандал премьер Орбан. Сайер вышел из партии.

Секс-скандал идет в разрез с консервативной семейной политикой, которую избиратели ФИДЕС очень ценят, подчеркивает Андраш Биро-Наги. Впервые с 2010 года венгерские оппозиционные партии, которые совместно выступают против Орбана, имеют шанс выиграть выборы, свидетельствуют опросы общественного мнения. Слабыми местами ФИДЕС является пришедшая в упадок система здравоохранения, недостатки которой проявились во время коронавирусного кризиса, а также экономические последствия пандемии, считает политолог.

Предвыборная борьба за соцсети

Правящая партия ФИДЕС опирается на почти 500 газет, радиостанций и телеканалов, управляемых через один фонд. "Вся эта система централизована", - говорит эксперт в области СМИ Габор Поляк. Однако, по его мнению, "управление сверху" не приемлемо для молодежи и не подходит для соцсетей, поэтому агентство Megafon.hu не добьется успеха. "Невозможно из ничего создать мир ФИДЕС в интернете", - говорит Поляк. В то же время агрессивная попытка добиться доминирования в соцсетях вносит еще больший раскол в общество, считает он.

Протесты в июле 2020 года против давления правительства на новостной портал Index

С начала пандемии члены правительства предпочитают размещать видеообращения в Facebook вместо того, чтобы устраивать традиционные пресс-конференции, на которых нужно отвечать на вопросы. Правящей партии в Будапеште не нужны неконтролируемые субъекты. После того как Facebook и Twitter заблокировали страницы бывшего президента США Дональда Трампа, министр юстиции Венгрии Юдит Варга жаловалась, что пользователи реже видят ее страницу в Facebook, и это, по ее словам, сделало руководство концерна "втайне и по политическим мотивам". Государственные деятели также могут быть изолированы в Сети, заявила министр и пообещала заняться регулированием интернета, поскольку "соцсети могут решить исход выборов". "Ведущие социальные сети ограничивают распространение правых консервативных мнений", - уверена она.

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