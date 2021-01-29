 Фактор TikTok: почему ролики про Навального и протест заполонили соцсеть | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.02.2021

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Россия

Фактор TikTok: почему ролики про Навального и протест заполонили соцсеть

В TikTok набирают популярность видео в поддержку Навального и ролики с призывами участвовать в протестах. Чем объясняется популярность такого контента в еще недавно далекой от политики соцсети?

Вывеска с названием TikTok у входа в офис компании в Калифорнии

Российский сегмент TikTok стал быстро политизироваться

После ареста Алексея Навального в России заговорили о факторе TikTok: пользователи социальной сети, еще недавно состоявшей в основном из мемов и смешных видео, начали выкладывать ролики в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призывать к участию в акциях в его защиту. За короткое время видео в TikTok с протестными хэштегами набрали больше 200 млн просмотров.

Внезапная популярность политического контента в сервисе TikTok не осталась без внимания российских властей. В конце января Роскмонадзор потребовал от соцсети заблокировать все видеоролики с призывами участвовать в уличных протестах, а чуть позже пообещал оштрафовать TikTok за "вовлечение подростков в противоправную деятельность". DW разбиралась в том, почему политизировался сервис, пользователи которого еще недавно не интересовались политикой, и действительно ли TikTok - это соцсеть в основном для подростков и молодежи.

Когда тиктокеры начали интересоваться политикой?

Ренат Янбеков из Москвы профессионально занимается продвижением контента в социальных сетях - в том числе, в TikTok. По его словам, соцсеть активно политизировалась в конце 2020 года, так как там легко получить известность и быстро стать медийной личностью. По этой причине, считает Ренат, "TikTok заинтересовались многие политики".

Ренат Янбеков

Ренат Янбеков

"Они начали там появляться, и использование этой соцсети как мобилизующего ресурса или как площадки, где сообщают о последних событиях, было вопросом времени. А поскольку об этих событиях говорит вся Россия, TikTok стал в авангарде и превратился в одну из главных площадок для того, чтобы говорить о политике", - объясняет Ренат.

В TikTok используется формат лаконичных видео: посмотрев короткие - от 15 до 30 секунд - ролики, можно узнать о главных событиях. Ренат говорит, что сегодня людям не интересно читать длинные тексты, а вот когда в коротком ролике человек, уже создавший себе репутацию в Сети, к чему-то призывает или о чем-то просит, это находит отклик и видео очень быстро расходится. Информация, по словам Рената,  считывается мгновенно.

"TikTok существеннно отличается от других популярных платформ, - отмечает он. - Например, Telegram всегда был очень сильно политизирован - там есть возможность соблюдать анонимность, есть телеграм-каналы и чаты, в которых люди могут получить информацию и вместе как-то координировать свои действия. Но в Telegram надо еще подписаться на правильный канал, не пропустить сообщения".

В TikTok же, подчеркивает Ренат, если человек интересуется какой-то темой, он точно ее не пропустит: на основе лайков и реакции пользователя на другие ролики соцсеть оперативно определяет, что ему нравится, и предлагает схожий контент.

Соцсеть, где можно быстро стать известным

Михаил - студент факультета политологии Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Приложение TikTok он установил весной прошлого года - ради интереса. Сначала парень даже не думал делать на своем канале что-то серьезное, но потом увлекся: занялся урбанистикой и другими темами. Сейчас у Михаила 250 тысяч подписчиков. Его ролики набирают более миллиона просмотров.

"У TikTok уникальные алгоритмы, благодаря которым можно, не имея подписчиков, собрать количество просмотров, которое ты бы нигде больше не собрал, и стать известным", - объясняет Михаил принцип работы соцсети.

Блогер TikTok Михаил

Ролики Михаила в TikTok набирают миллионы просмотров

Михаилу 21 год. Он уже успел поработать волонтером в Индии и поучиться в США. Был кандидатом в муниципальные депутаты и помощником депутата Московской Гордумы Дарьи Бесединой. Свои ролики Михаил называет TED Talks (выступления на конференциях частного некоммерческого фонда TED, цель которого - распространение уникальных идей. - Ред.) в формате TikTok. В них молодой человек в доступной и простой форме рассказывает об актуальных проблемах - в том числе, и о недавних протестах в России. TikTok он считает "зоной новой искренности".

"Здесь всем не важно качество видеозаписи: люди выкладывают видео с плохих камер, не особо заботясь о том, как они выглядят, и они пользуются успехом. Это новый свежий глоток воздуха, потому что в Instagram или YouTube все завязано на качестве, все должно быть красиво, все живут крутой жизнью, а в TikTok все обычные, простые, такие как есть", - говорит блогер.

TikTok: не только политика…

Одна из особенностей TikTok, по словам Рената Янбекова, заключается в том, что эта соцсеть "очень быстро определяет категории зрителей, которым интересно друг с другом, и категории авторов". "Если они снимают или смотрят ролики, в которых идет речь, допустим, о протестах в Москве, они видят все остальное на эту тему", - продолжает Ренат. Впрочем, он тут же добавляет, что далеко не у всех пользователей TikTok "засилье видео про протесты": "Есть люди которые аполитичны, и поскольку TikTok достаточно точно определяет интересы зрителей, он им просто этого не показывает - или показывает мало".

Сегодня в российском TikTok более 20 млн пользователей - это и дети, и подростки, и взрослые, политизированные и не очень: "Под любым роликом, посвященным протестам, можно увидеть совершенно разные комментарии: и "за", и "против", а также нейтральные, в которых люди просто призывают беречь друг друга и не ввязываться в неприятности".

…и не только подростки и молодежь

В последнее время многие стали называть TikTok едва ли не главной соцсетью у подростков и молодежи. Ренат и Михаил не согласны с этим определением. По статистике, указывает Михаил, основная аудитория TikTok - это не подростки, а люди в возрасте 20+ и 30+: "Поэтому было бы заблуждением называть TikTok способом "промывки мозгов молодежи" - тем более, что это даже не западная соцсеть, а китайская, частная".

Михаил называет TikTok "рупором для всех". А популярность этой соцсети у молодежи он объясняет тем, что там "ей легче быть услышанной". Хотя молодежь, по его оценкам, в последнее время действительно стала больше интересоваться политикой.

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Смотреть видео 05:01

Соцсеть TikTok в России: рупор молодежи?

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