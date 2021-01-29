Роскомнадзор вызвал представителей TikTok, Facebook, Telegram и "В контакте"

Роскомнадзор недоволен тем, что TikTok, Facebook, Telegram и российская соцсеть "В контакте" не удаляют "призывы к участию в незаконных массовых акциях". Как сообщается на сайте ведомства в пятницу, 29 января, представители этих интернет-сервисов вызваны "для разъяснения ответственности".

Как следует из сообщения, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций считает, что была нарушена статья 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации). За это юрлицам грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

"В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки", - подчеркивается в сообщении Роскомнадзора. Отмечается, что законодательство РФ "позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления".

TikTok и Навальный

После ареста Алексея Навального 17 января пользователи TikTok стали активно записывать короткие ролики в его поддержку. 21 января Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам, содержащим призывы к несовершеннолетним участвовать в митингах в поддержку Навального. В свою очередь, Роскомнадзор заявил, что намерен составить административные протоколы в отношении шести соцсетей - TikTok, "В контакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

Акция в поддержку Навального в Москве

23 января в ведомстве заявили, что соцсети "активно удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях". 27 января было уточнено, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "В контакте", "Одноклассники" и видеохостинг YouTube все же будут оштрафованы за то, что удалили не все призывы к несовершеннолетним, вопреки требованиям Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Отмечалось, что не было удалено в общей сложности 170 таких призывов.

Фильм Навального на YouTube

28 января стало известно, что фильм-расследование "Дворец для Путина", выложенный на видеопортале YouTube Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), набрал более 100 миллионов просмотров.

Ранее, в декабре 2020 года, Госдума РФ приняла законопроект о запрете цензуры со стороны интернет-порталов, дающий Роскомнадзору возможность блокировать YouTube, соцсети Facebook и Twitter. Перед этим, в ноябре, Роскомнадзор отправил в Google письмо, потребовав вернуть в "тренды YouTube" (хит-парад самых популярных новых видео) ролики канала Владимира Соловьева Soloviev Live.

По мнению российского журналиста Александра Плющева, цель угроз властей РФ и законопроекта против "цензуры на YouTube" - не заблокировать его, а получить гарантии для своих СМИ.

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