Роскомнадзор вызвал представителей TikTok, Facebook, Telegram и "В контакте"

Роскомнадзор недоволен тем, что TikTok, Facebook, Telegram и российская соцсеть "В контакте" не удаляют "призывы к участию в незаконных массовых акциях". Как сообщается на сайте ведомства в пятницу, 29 января, представители этих интернет-сервисов вызваны "для разъяснения ответственности".
Как следует из сообщения, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций считает, что была нарушена статья 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации). За это юрлицам грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.
"В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки", - подчеркивается в сообщении Роскомнадзора. Отмечается, что законодательство РФ "позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления".
TikTok и Навальный
После ареста Алексея Навального 17 января пользователи TikTok стали активно записывать короткие ролики в его поддержку. 21 января Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам, содержащим призывы к несовершеннолетним участвовать в митингах в поддержку Навального. В свою очередь, Роскомнадзор заявил, что намерен составить административные протоколы в отношении шести соцсетей - TikTok, "В контакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.
Акция в поддержку Навального в Москве
23 января в ведомстве заявили, что соцсети "активно удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях". 27 января было уточнено, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "В контакте", "Одноклассники" и видеохостинг YouTube все же будут оштрафованы за то, что удалили не все призывы к несовершеннолетним, вопреки требованиям Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Отмечалось, что не было удалено в общей сложности 170 таких призывов.
Фильм Навального на YouTube
28 января стало известно, что фильм-расследование "Дворец для Путина", выложенный на видеопортале YouTube Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), набрал более 100 миллионов просмотров.
Ранее, в декабре 2020 года, Госдума РФ приняла законопроект о запрете цензуры со стороны интернет-порталов, дающий Роскомнадзору возможность блокировать YouTube, соцсети Facebook и Twitter. Перед этим, в ноябре, Роскомнадзор отправил в Google письмо, потребовав вернуть в "тренды YouTube" (хит-парад самых популярных новых видео) ролики канала Владимира Соловьева Soloviev Live.
По мнению российского журналиста Александра Плющева, цель угроз властей РФ и законопроекта против "цензуры на YouTube" - не заблокировать его, а получить гарантии для своих СМИ.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
За Навального - в более чем 110 городах
По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль