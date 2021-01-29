 Роскомнадзор вызвал представителей TikTok, Facebook, Telegram и ″В контакте″ | Новости из Германии о России | DW | 30.01.2021

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Россия

Роскомнадзор вызвал представителей TikTok, Facebook, Telegram и "В контакте"

Представители соцсетей вызваны в Роскомнадзор за то, что не удаляли "призывы к участию" в протестах. Twitter, Instagram, YouTube избежали вызова. Сервисам грозят гигантские штрафы.

Логотип TikTok на экране смартфона

Роскомнадзор недоволен тем, что TikTok, Facebook, Telegram и российская соцсеть "В контакте" не удаляют "призывы к участию в незаконных массовых акциях". Как сообщается на сайте ведомства в пятницу, 29 января, представители этих интернет-сервисов вызваны "для разъяснения ответственности".

Как следует из сообщения, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций считает, что была нарушена статья 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации). За это юрлицам грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

"В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки", - подчеркивается в сообщении Роскомнадзора. Отмечается, что законодательство РФ "позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления".

TikTok и Навальный

После ареста Алексея Навального 17 января пользователи TikTok стали активно записывать короткие ролики в его поддержку. 21 января Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам, содержащим призывы к несовершеннолетним участвовать в митингах в поддержку Навального. В свою очередь, Роскомнадзор заявил, что намерен составить административные протоколы в отношении шести соцсетей - TikTok, "В контакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

Человек в меховой шапке с рогами и татуировках на акции в поддержку Навального

Акция в поддержку Навального в Москве

23 января в ведомстве заявили, что соцсети "активно удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях". 27 января было уточнено, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "В контакте", "Одноклассники" и видеохостинг YouTube все же будут оштрафованы за то, что удалили не все призывы к несовершеннолетним, вопреки требованиям Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Отмечалось, что не было удалено в общей сложности 170 таких призывов.

Фильм Навального на YouTube

28 января стало известно, что фильм-расследование "Дворец для Путина", выложенный на видеопортале YouTube Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), набрал более 100 миллионов просмотров.

Ранее, в декабре 2020 года, Госдума РФ приняла законопроект о запрете цензуры со стороны интернет-порталов, дающий Роскомнадзору возможность блокировать YouTube, соцсети Facebook и Twitter. Перед этим, в ноябре, Роскомнадзор отправил в Google письмо, потребовав вернуть в "тренды YouTube" (хит-парад самых популярных новых видео) ролики канала Владимира Соловьева Soloviev Live.

По мнению российского журналиста Александра Плющева, цель угроз властей РФ и законопроекта против "цензуры на YouTube" - не заблокировать его, а получить гарантии для своих СМИ.

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  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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