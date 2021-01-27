У видео ФБК о "дворце Путина" - более 100 млн просмотров

Фильм-расследование "Дворец для Путина", выложенное на видеопортале YouTube Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), просмотрели уже более 100 миллионов раз, сообщил директор ФБК Иван Жданов в своем микроблоге Twitter в четверг, 28 января. С тех пор, как этот фильм был выложен, на канал основателя ФБК Алексея Навального подписались еще более 1,2 млн человек.

В фильме "Дворец для Путина" утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построен дворец для президента России. По оценке авторов, на строительство было израсходовано не менее 100 млрд рублей. Сам Путин заявил, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании.

В то же время несколько компаний, работавших над обустройством этого объекта, на своих сайтах косвенно подтвердили, что он связан с Путиным, указывая в своих портфолио, что возводили "резиденцию администрации президента РФ".

Смотрите также: