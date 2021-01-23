 Власти России оштрафуют соцсети за не удаленные призывы к протестам | Новости из Германии о России | DW | 27.01.2021

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Россия

Власти России оштрафуют соцсети за не удаленные призывы к протестам

Социальные сети будут наказаны за то, что удалили не все призывы к несовершеннолетним участвовать в акциях 23 января. Штрафам подвергнутся Facebook, Instagram и ряд других компаний.

Участники акции в поддержку Навального

В России социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "Вконтакте", "Одноклассники" и видеохостинг YouTube будут оштрафованы за то, что удалили не все призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января, сообщила пресс-служба Роскомнадзора (РКН) в среду, 27 января.

В сообщении отмечается, что эти интернет-платформы, вопреки требованиям генпрокуратуры и Роскомнадзора, своевременно не удалили в общей сложности 170 соответствующих призывов. В РКН напомнили, что, согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10 января, владельцы сайтов или информационных ресурсов в интернете за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей.

"Напоминаем администрациям социальных сетей, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях", - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Административные протоколы

21 января пресс-служба РКН сообщила "Интерфаксу", что ведомство намерено составить административные протоколы в отношении шести соцсетей - TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, на платформах которых Генпрокуратурой были обнаружены призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых акциях, а их представители будут вызваны для составления протоколов.

23 января в РКН сообщили, что соцсети "активно удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях". На тот момент, по данным Роскомнадзора, было удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее активно распространявшие их TikTok и ВКонтакте - соответственно 93% и 87%.

В России 23 января по 120 городам прокатилась волна протестов в поддержку Навального, в ходе которых и в последующие дни, по данным правозащитного портала ОВД-Инфо, было задержано 3960 человек.

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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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