Власти России оштрафуют соцсети за не удаленные призывы к протестам

В России социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "Вконтакте", "Одноклассники" и видеохостинг YouTube будут оштрафованы за то, что удалили не все призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января, сообщила пресс-служба Роскомнадзора (РКН) в среду, 27 января.

В сообщении отмечается, что эти интернет-платформы, вопреки требованиям генпрокуратуры и Роскомнадзора, своевременно не удалили в общей сложности 170 соответствующих призывов. В РКН напомнили, что, согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10 января, владельцы сайтов или информационных ресурсов в интернете за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей.

"Напоминаем администрациям социальных сетей, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях", - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Административные протоколы

21 января пресс-служба РКН сообщила "Интерфаксу", что ведомство намерено составить административные протоколы в отношении шести соцсетей - TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, на платформах которых Генпрокуратурой были обнаружены призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых акциях, а их представители будут вызваны для составления протоколов.

23 января в РКН сообщили, что соцсети "активно удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях". На тот момент, по данным Роскомнадзора, было удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее активно распространявшие их TikTok и ВКонтакте - соответственно 93% и 87%.

В России 23 января по 120 городам прокатилась волна протестов в поддержку Навального, в ходе которых и в последующие дни, по данным правозащитного портала ОВД-Инфо, было задержано 3960 человек.

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