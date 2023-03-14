Поколение зумеров уменьшает потребление алкоголя

Карнавал, Октоберфест, вечеринки - трудно представить себе многие праздники без алкоголя, который стал чуть ли не частью немецкой культуры. Но молодое поколение ломает этот стереотип и предпочитает пить меньше. Почему?

Поколение зумеров, известное, как Gen Zers или Zoomers, к которому относят людей, родившихся между 1997 и 2012 годами, согласно статистике, сокращает потребление алкоголя. Неужели у нынешней молодежи постепенно возникает новая тенденция, ведущая к трезвому образу жизни? Об этом говорит и статистика. Запойное пьянство, то есть употребление не менее пяти напитков на вечеринках, регистрируется Федеральным центром санитарного просвещения (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) с 2004 года. Опрос среди молодежи в возрасте от 12 до 25 лет в Германии показал, что потребление алкоголя в этой возрастной группе снижается. Причем - в долгосрочной перспективе.

Например, в 2004 году 21 процент подростков в возрасте от 12 до 17 лет заявляли, что употребляют алкоголь не реже одного раза в неделю, а в 2021 году их было чуть меньше девяти процентов. Среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет этот показатель также снизился - с 44 процентов в 2004 году до 32 процентов в 2021-м.

Страх потерять самоконтроль

"Если ты не можешь быть смешным без алкоголя или быть самим собой, значит, что-то идет не так", - подчеркивает в интервью немецкому информационному агентству dpa 21-летняя Зерин из Берлина. В то время как многие из тех, кому за тридцать и старше, чаще злоупотребляют алкоголем, поколение зумеров старается избегать чрезмерного опьянения.

"Страх потерять самоконтроль - одна из основных причин этой тенденции", - объясняет социолог Хайно Стёвер (Heino Stöver) из Института исследования зависимостей Франкфуртского университета прикладных наук (Institut für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences).

Стёвер считает, что именно контроль за собственным поведением определяет повседневную жизнь большинства молодых людей, особенно в отношении их собственного поведения в социальных сетях. Например, неосторожно или неправильно сформулированное сообщение в WhatsApp может создать проблемы, а то и разрушить дружбу или более эмоциональные взаимоотношения.

Социальные сети формируют стиль поведения

Это касается и того, как молодые люди презентуют себя в разных социальных сетях, будь то Instagram, Facebook или YouTube. Уж если появляются фотографии с алкогольными напитками, то они тщательно подбираются, чтобы соответствовать хорошему стилю. "Уметь красиво выпивать и демонстрировать это сродни обработке снимков с помощью фотошопа", - шутит Стёвер. Самосовершенствование и презентация - очень важные приобретенные навыки для молодых людей, представляющих поколение зумеров.

Иными словами, неухоженный внешний вид в состоянии алкогольного опьянения слишком опасен для пользователей социальных сетей. Зерин из Берлина, например, считает, что многие люди выпивают, чтобы расслабиться и стать смелее на людях. Она советует поработать над самооценкой, а не "подогревать" или искусственно создавать ее с помощью алкоголя.

Во время карнавала в Кельне Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Пандемия изменила молодежь?

Изменила ли пандемия COVID-19 социальную жизнь молодых людей? Психолог Паулине Штокман (Pauline Stockmann) объясняет, что коронавирусные ограничения во время пандемии неизбежно привели к увеличению онлайн-активности молодых людей. Именно социальные сети ослабили изоляцию, однако усугубили другие стороны жизни молодежи, например, их сосредоточенность на аспектах внешности и стиле поведения.

Психолог подозревает, что причинами воздержания от алкоголя у поколения зумеров стали потребность в уходе за собой и желание "поставить под сомнение и позволить изменить устоявшиеся традиции". Кроме того, в современном плюралистическом обществе больше форм самовыражения, добавляет социолог Хайно Стёвер. "В мультикультурном обществе все заметнее становится тенденция к насмешкам над любителями алкоголя".

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