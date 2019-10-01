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Веттины

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Тематическая страница DW "Королевский и княжеский род Веттинов".

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Контекст

Бернардо Беллотто (Каналетто). "Площадь Нового рынка в Дрездене" (1751)

Дрезден глазами великого Каналетто

Дрезден глазами великого Каналетто

Этот итальянский живописец, творивший при саксонском дворе, ассоциируется с Дрезденом, как ни один другой художник.
Искусство3 июня 2022 г.
Золотая прабабушка современных детских яиц-сюрпризов

В "Зеленый свод" Дрездена вернулось золотое яйцо курфюрстов

В "Зеленый свод" Дрездена вернулось золотое яйцо курфюрстов

Золотое яйцо с сюрпризами принадлежало роду Веттинов и вернулось в Дрезден после почти 100-летнего отсутствия.
Культура18 октября 2021 г.
Морицбург в начале этой майской недели

В замке Морицбург посетителям подарят шампанское

В замке Морицбург посетителям подарят шампанское

Всего припасено 350 бутылок - по случаю 350-летия саксонского курфюрста Августа Сильного.
Туризм12 мая 2020 г.
Reiterstandbild August der Starke, Dresden

Что посмотреть в Дрездене

Что посмотреть в Дрездене

Предлагаем вам совершить экскурсию по достопримечательностям этого города.
Культура6 ноября 2019 г.
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Что посмотреть в Дрездене

Что посмотреть в Дрездене

Предлагаем вам совершить экскурсию по достопримечательностям этого города.
Культура6 ноября 2019 г.03:11 мин.
Шапка курфюрста

Показательная роскошь Августа Сильного

Показательная роскошь Августа Сильного

Золотая парча, бархат, фрески барокко…На реконструкцию парадных залов в Дрездене потратили более 34 миллионов евро.
Туризм1 октября 2019 г.
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