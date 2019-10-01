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Веттины
Публикации по теме
Тематическая страница DW "Королевский и княжеский род Веттинов".
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Дрезден глазами великого Каналетто
Дрезден глазами великого Каналетто
Этот итальянский живописец, творивший при саксонском дворе, ассоциируется с Дрезденом, как ни один другой художник.
Искусство
03.06.2022
3 июня 2022 г.
В "Зеленый свод" Дрездена вернулось золотое яйцо курфюрстов
В "Зеленый свод" Дрездена вернулось золотое яйцо курфюрстов
Золотое яйцо с сюрпризами принадлежало роду Веттинов и вернулось в Дрезден после почти 100-летнего отсутствия.
Культура
18.10.2021
18 октября 2021 г.
В замке Морицбург посетителям подарят шампанское
В замке Морицбург посетителям подарят шампанское
Всего припасено 350 бутылок - по случаю 350-летия саксонского курфюрста Августа Сильного.
Туризм
12.05.2020
12 мая 2020 г.
Что посмотреть в Дрездене
Что посмотреть в Дрездене
Предлагаем вам совершить экскурсию по достопримечательностям этого города.
Культура
06.11.2019
6 ноября 2019 г.
Что посмотреть в Дрездене
Что посмотреть в Дрездене
Предлагаем вам совершить экскурсию по достопримечательностям этого города.
Культура
06.11.2019
6 ноября 2019 г.
03:11 мин.
Показательная роскошь Августа Сильного
Показательная роскошь Августа Сильного
Золотая парча, бархат, фрески барокко…На реконструкцию парадных залов в Дрездене потратили более 34 миллионов евро.
Туризм
01.10.2019
1 октября 2019 г.
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