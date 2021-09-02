В "Зеленый свод" Дрездена вернулось золотое яйцо с сюрпризами

Дрезден ликует - спустя 97 лет в город на Эльбе вернулся шедевр ювелирного искусства: золотое яйцо княжеского рода Веттинов. Оно было одним из первых экспонатов "Зеленого свода" - одного из государственных музеев Дрездена, в который перешли сокровища немецкой

знати после Ноябрьской революции 1918 года в Германии, лишившей их власти и богатств. Впоследствии часть экспроприированных сокровищ все же вернули - по крайней мере, саксонским аристократам, которые, видимо, продали золотое яйцо Веттинов в частное владение. С тех пор о местонахождении этой драгоценности в Дрездене не знали.

Размер золотого яйца Веттинов - чуть меньше пяти сантиметров. Его вполне можно считать далеким предком современных детских яиц-сюрпризов из пластмассы - внутри спрятаны золотые курица, корона и кольцо. Находящиеся в яйце "сюрпризы", несмотря на крошечный размер, стоят целое состояние - они инкрустированы шестью сравнительно крупными бриллиантами и целой россыпью более мелких драгоценных камней. Золотое яйцо могло также служить миниатюрным флаконом: под его округлой крышечкой - пространство для духов. Первое известное упоминание о драгоценности датируется 1705 годом - тогда яйцо было продано на пасхальной ярмарке в Лейпциге.

Золотое яйцо саксонских курфюрстов вернулось в Дрезден

Веттины, королевская и княжеская династия, часть потомков которой ныне именуется Виндзорами и правит Великобританией, господствовали в Саксонии и близлежащих немецких землях более 800 лет и накопили за это время немало драгоценностей. Сокровища хранились в тайных "зеленых сводах" - помещениях дрезденской резиденции, где они были надежно спрятаны и от грабителей, и от пожаров. Именно в этих помещениях и была открыта в 18 веке во времена правления Августа Сильного кунсткамера для показа накопленных Веттинами сокровищ.

Возвращение драгоценного яйца вселяет надежду

Художественный фонд искусств Эрнста фон Сименса (Ernst von Siemens Kunststiftung) купил золотое яйцо по наводке одного арт-дилера в Швейцарии по шестизначной цене и передал на постоянное хранение Государственным художественным собраниям Дрездена. "Это маленькое чудо, настоящая удача", - не скрывает радости бывший директор дрезденского музея "Зеленый свод" Дирк Синдрам (Dirk Syndram) на презентации 18 октября в Дрездене. "Это очень важный объект", - подтверждает и нынешний директор музея Мариус Винцелер (Marius Winzeler).

В мире известны только два таких подобных яйца. Одно находится во владении королевы

Дании, другое является экспонатом Музея истории искусств в Вене. Кто изготовил дрезденское золотое яйцо, неизвестно, как и его местонахождение после 1924 года.

По словам Дирка Синдрама, возвращение драгоценности вселяет надежду, что и другие утраченные сокровища из "Зеленого свода" могут вернуться. В то время, когда он заведовал музеем, произошла крупномасштабная кража драгоценностей из Дрезденского дворца-резиденции. Ограбление случилось 25 ноября 2019 года, а общая стоимость похищенных произведений искусства и драгоценностей составляет примерно один миллиард евро. До сих пор никаких следов награбленного не обнаружено.

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