 В ″Зеленый свод″ Дрездена вернулось золотое яйцо с сюрпризами | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.10.2021

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Культура и стиль жизни

В "Зеленый свод" Дрездена вернулось золотое яйцо с сюрпризами

Это сегодня яйца с сюрпризом делают из пластмассы. Раньше они были из золота и бриллиантов, а потому пользуются большим спросом у музеев, коллекционеров и грабителей. Одно из таких яиц вернулось в дрезденский музей.

Золотая прабабушка современных детских яиц-сюрпризов

Золотая прабабушка современных детских яиц-сюрпризов

Дрезден ликует - спустя 97 лет в город на Эльбе вернулся шедевр ювелирного искусства: золотое яйцо княжеского рода Веттинов. Оно было одним из первых экспонатов "Зеленого свода" - одного из государственных музеев Дрездена, в который перешли сокровища немецкой
знати после Ноябрьской революции 1918 года в Германии, лишившей их власти и богатств. Впоследствии часть экспроприированных сокровищ все же вернули - по крайней мере, саксонским аристократам, которые, видимо, продали золотое яйцо Веттинов в частное владение. С тех пор о местонахождении этой драгоценности в Дрездене не знали.

Размер золотого яйца Веттинов - чуть меньше пяти сантиметров. Его вполне можно считать далеким предком современных детских яиц-сюрпризов из пластмассы - внутри спрятаны золотые курица, корона и кольцо. Находящиеся в яйце "сюрпризы", несмотря на крошечный размер, стоят целое состояние - они инкрустированы шестью сравнительно крупными бриллиантами и целой россыпью более мелких драгоценных камней. Золотое яйцо могло также служить миниатюрным флаконом: под его округлой крышечкой - пространство для духов. Первое известное упоминание о драгоценности датируется 1705 годом - тогда яйцо было продано на пасхальной ярмарке в Лейпциге. 

Золотое яйцо саксонских курфюрстов вернулось в Дрезден

Золотое яйцо саксонских курфюрстов вернулось в Дрезден

Веттины, королевская и княжеская династия, часть потомков которой ныне именуется Виндзорами и правит Великобританией, господствовали в Саксонии и близлежащих немецких землях более 800 лет и накопили за это время немало драгоценностей. Сокровища хранились в тайных "зеленых сводах" - помещениях дрезденской резиденции, где они были надежно спрятаны и от грабителей, и от пожаров. Именно в этих помещениях и была открыта в 18 веке во времена правления  Августа Сильного  кунсткамера для показа накопленных Веттинами сокровищ.  

Возвращение драгоценного яйца вселяет надежду 

Художественный фонд искусств Эрнста фон Сименса (Ernst von Siemens Kunststiftung) купил золотое яйцо по наводке одного арт-дилера в Швейцарии по шестизначной цене и передал на постоянное хранение Государственным художественным собраниям Дрездена. "Это маленькое чудо, настоящая удача", - не скрывает радости бывший директор дрезденского музея "Зеленый свод" Дирк Синдрам (Dirk Syndram) на презентации 18 октября в Дрездене. "Это очень важный объект", - подтверждает и нынешний директор музея Мариус Винцелер (Marius Winzeler). 

В мире известны только два таких подобных яйца. Одно находится во владении королевы
Дании, другое является экспонатом Музея истории искусств в Вене. Кто изготовил дрезденское золотое яйцо, неизвестно, как и его местонахождение после 1924 года.

По словам Дирка Синдрама, возвращение драгоценности вселяет надежду, что и другие утраченные сокровища из "Зеленого свода" могут вернуться. В то время, когда он заведовал музеем, произошла  крупномасштабная кража драгоценностей из Дрезденского дворца-резиденции. Ограбление случилось 25 ноября 2019 года, а общая стоимость похищенных произведений искусства и драгоценностей составляет примерно один миллиард евро. До сих пор никаких  следов награбленного не обнаружено. 

Смотрите также:

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    25 ноября 2019 года в Дрездене неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.

  • Брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской

    Сокровища "Зеленого свода"

    Одно из украденных украшений - брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской, супруге короля Саксонии Иоганна. Изготовлена в 1872 году. Брошь инкрустирована более чем 600 бриллиантами.

  • Ожерелье из речного жемчуга датировано 1805 годом

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    Это ожерелье из речного жемчуга, датированное 1805 годом, также стало добычей грабителей. 177 жемчужин для него происходят из региона Фогтланд.

  • Эгретка в виде солнца. Датирована 1782-1807 годами.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Эта эгретка в виде солнца была украдена вместе с двумя другими украшениями для волос из королевской коллекции. Они датированы 1782-1807 годами.

  • Фрагмент Обелиска Августа (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.

  • Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире

    Сокровища "Зеленого свода"

    Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.

  • Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году

    Сокровища "Зеленого свода"

    Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.

  • Это лишь небольшой фрагмент композиции Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это лишь небольшой фрагмент композиции "Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба". Ни придворные ювелиры, ни сам Август Сильный в Индии никогда не были, так что всё это - плод фантазии. Понадобилось семь лет, чтобы изготовить этот шедевр - около двухсот фигурок людей и животных, украшенных тысячами бриллиантов, изумрудов и жемчужин.

  • А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции.

    Сокровища "Зеленого свода"

    А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.

  • С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Сокровища "Зеленого свода"

    С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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Фотогалерея DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дрезден: по следам Августа Сильного (видео)  

Дрезден - сокровищница искусства на Эльбе (видео)  

Музеи Дрездена  

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