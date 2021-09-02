В "Зеленый свод" Дрездена вернулось золотое яйцо с сюрпризами

Это сегодня яйца с сюрпризом делают из пластмассы. Раньше они были из золота и бриллиантов, а потому пользуются большим спросом у музеев, коллекционеров и грабителей. Одно из таких яиц вернулось в дрезденский музей.
Дрезден ликует - спустя 97 лет в город на Эльбе вернулся шедевр ювелирного искусства: золотое яйцо княжеского рода Веттинов. Оно было одним из первых экспонатов "Зеленого свода" - одного из государственных музеев Дрездена, в который перешли сокровища немецкой
знати после Ноябрьской революции 1918 года в Германии, лишившей их власти и богатств. Впоследствии часть экспроприированных сокровищ все же вернули - по крайней мере, саксонским аристократам, которые, видимо, продали золотое яйцо Веттинов в частное владение. С тех пор о местонахождении этой драгоценности в Дрездене не знали.
Размер золотого яйца Веттинов - чуть меньше пяти сантиметров. Его вполне можно считать далеким предком современных детских яиц-сюрпризов из пластмассы - внутри спрятаны золотые курица, корона и кольцо. Находящиеся в яйце "сюрпризы", несмотря на крошечный размер, стоят целое состояние - они инкрустированы шестью сравнительно крупными бриллиантами и целой россыпью более мелких драгоценных камней. Золотое яйцо могло также служить миниатюрным флаконом: под его округлой крышечкой - пространство для духов. Первое известное упоминание о драгоценности датируется 1705 годом - тогда яйцо было продано на пасхальной ярмарке в Лейпциге.
Веттины, королевская и княжеская династия, часть потомков которой ныне именуется Виндзорами и правит Великобританией, господствовали в Саксонии и близлежащих немецких землях более 800 лет и накопили за это время немало драгоценностей. Сокровища хранились в тайных "зеленых сводах" - помещениях дрезденской резиденции, где они были надежно спрятаны и от грабителей, и от пожаров. Именно в этих помещениях и была открыта в 18 веке во времена правления Августа Сильного кунсткамера для показа накопленных Веттинами сокровищ.
Художественный фонд искусств Эрнста фон Сименса (Ernst von Siemens Kunststiftung) купил золотое яйцо по наводке одного арт-дилера в Швейцарии по шестизначной цене и передал на постоянное хранение Государственным художественным собраниям Дрездена. "Это маленькое чудо, настоящая удача", - не скрывает радости бывший директор дрезденского музея "Зеленый свод" Дирк Синдрам (Dirk Syndram) на презентации 18 октября в Дрездене. "Это очень важный объект", - подтверждает и нынешний директор музея Мариус Винцелер (Marius Winzeler).
В мире известны только два таких подобных яйца. Одно находится во владении королевы
Дании, другое является экспонатом Музея истории искусств в Вене. Кто изготовил дрезденское золотое яйцо, неизвестно, как и его местонахождение после 1924 года.
По словам Дирка Синдрама, возвращение драгоценности вселяет надежду, что и другие утраченные сокровища из "Зеленого свода" могут вернуться. В то время, когда он заведовал музеем, произошла крупномасштабная кража драгоценностей из Дрезденского дворца-резиденции. Ограбление случилось 25 ноября 2019 года, а общая стоимость похищенных произведений искусства и драгоценностей составляет примерно один миллиард евро. До сих пор никаких следов награбленного не обнаружено.
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