Подозреваемым в краже сокровищ "Зеленого свода" предъявлены обвинения

Спустя почти два года после громкой кражи из собрания старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) в Дрездене прокуратура предъявила обвинения шести подозреваемым в возрасте от 22 до 27 лет. Их обвиняют в хищении в крупных размерах, совершенном группой лиц, и особо тяжком поджоге, заявили в четверг, 2 сентября, в прокуратуре Дрездена.

Согласно обвинению, в ноябре 2019 года подозреваемые проникли в Дрезденский дворец-резиденцию и украли 21 ювелирное изделие, в общей сложности - более чем 4300 алмазов и бриллиантов. По данным обвинения, страховая стоимость той части изделий, которая так и не была найдена, составляет 113,8 млн евро.

Как сообщили в прокуратуре, обвиняемые - выходцы из криминальной, так называемой клановой среды. Все они были пойманы в Берлине, последний из них - около двух недель назад. Двое предполагаемых участников кражи в возрасте 23 и 24 лет отбывают сейчас наказание по другому делу. В прошлом году берлинский земельный суд признал их виновными в причастности к краже золотой монеты весом 100 кг из Музея Боде в Берлине в 2017 году. Четверо других подозреваемых находятся под стражей.

Кража на миллиард евро

25 ноября 2019 года из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене украли произведения искусства и драгоценности, стоимость которых оценивается в миллиард евро. Преступники устроили пожар трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, а затем перепилили железную решетку на окне и проникли в сокровищницу "Зеленого свода". Они разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями.

За информацию, которая должна была помочь поймать грабителей и найти похищенные сокровища, была установлена награда в полмиллиона евро.

В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.

С преступниками также удалось связаться журналистам немецкой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить похищенные украшения. Кроме того, авторы писем угрожали уничтожить произведения искусства ради их дальнейшей продажи. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитировала переписку MDR. Медиакомпания передала все письма в распоряжение полиции.

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