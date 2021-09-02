Подозреваемым в краже сокровищ "Зеленого свода" предъявлены обвинения

Спустя почти два года после громкой кражи из собрания старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) в Дрездене прокуратура предъявила обвинения шести подозреваемым в возрасте от 22 до 27 лет. Их обвиняют в хищении в крупных размерах, совершенном группой лиц, и особо тяжком поджоге, заявили в четверг, 2 сентября, в прокуратуре Дрездена.
Согласно обвинению, в ноябре 2019 года подозреваемые проникли в Дрезденский дворец-резиденцию и украли 21 ювелирное изделие, в общей сложности - более чем 4300 алмазов и бриллиантов. По данным обвинения, страховая стоимость той части изделий, которая так и не была найдена, составляет 113,8 млн евро.
Как сообщили в прокуратуре, обвиняемые - выходцы из криминальной, так называемой клановой среды. Все они были пойманы в Берлине, последний из них - около двух недель назад. Двое предполагаемых участников кражи в возрасте 23 и 24 лет отбывают сейчас наказание по другому делу. В прошлом году берлинский земельный суд признал их виновными в причастности к краже золотой монеты весом 100 кг из Музея Боде в Берлине в 2017 году. Четверо других подозреваемых находятся под стражей.
Кража на миллиард евро
25 ноября 2019 года из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене украли произведения искусства и драгоценности, стоимость которых оценивается в миллиард евро. Преступники устроили пожар трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, а затем перепилили железную решетку на окне и проникли в сокровищницу "Зеленого свода". Они разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями.
За информацию, которая должна была помочь поймать грабителей и найти похищенные сокровища, была установлена награда в полмиллиона евро.
В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.
С преступниками также удалось связаться журналистам немецкой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить похищенные украшения. Кроме того, авторы писем угрожали уничтожить произведения искусства ради их дальнейшей продажи. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитировала переписку MDR. Медиакомпания передала все письма в распоряжение полиции.
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Сокровища "Зеленого свода"
25 ноября 2019 года в Дрездене неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.
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Сокровища "Зеленого свода"
Одно из украденных украшений - брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской, супруге короля Саксонии Иоганна. Изготовлена в 1872 году. Брошь инкрустирована более чем 600 бриллиантами.
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Сокровища "Зеленого свода"
Это ожерелье из речного жемчуга, датированное 1805 годом, также стало добычей грабителей. 177 жемчужин для него происходят из региона Фогтланд.
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Сокровища "Зеленого свода"
Эта эгретка в виде солнца была украдена вместе с двумя другими украшениями для волос из королевской коллекции. Они датированы 1782-1807 годами.
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Сокровища "Зеленого свода"
Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.
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Сокровища "Зеленого свода"
Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.
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Сокровища "Зеленого свода"
Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.
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Сокровища "Зеленого свода"
Это лишь небольшой фрагмент композиции "Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба". Ни придворные ювелиры, ни сам Август Сильный в Индии никогда не были, так что всё это - плод фантазии. Понадобилось семь лет, чтобы изготовить этот шедевр - около двухсот фигурок людей и животных, украшенных тысячами бриллиантов, изумрудов и жемчужин.
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Сокровища "Зеленого свода"
А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.
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Сокровища "Зеленого свода"
С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.
Автор: Ефим Шуман