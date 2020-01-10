Кража из сокровищницы "Зеленый свод": установлены личности еще четырех подозреваемых

Следователи установили личности еще четырех подозреваемых по делу о дерзком ограблении одного из крупнейших в Европе собраний старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) в Дрездене. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в полиции города.
По ее данным, речь идет о четырех мужчинах в возрасте 24-37 лет. Они находятся под следствием по подозрению в пособничестве при краже, совершенной группой лиц.
Подозреваемые, предположительно, участвовали в подготовке ограбления в ноябре 2019 года, за день до преступления посетив сокровищницу и передав ряд данных основным участникам операции. По данным правоохранителей, речь идет о первоначальном подозрении - первой степени при наделении лиц данным статусом в уголовном процессе. На текущем этапе ведется работа, чтобы понять, могут ли быть выдвинуты "обоснованные подозрения".
Мужчин удалось идентифицировать после розыска с привлечением общественности.
Кража на миллиард евро
Из Дрезденского дворца-резиденции 25 ноября 2019 года украли произведения искусства и драгоценности, стоимость которых оценивается в миллиард евро. Преступники устроили пожар трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, после чего перепилили железную решетку на окне и проникли в сокровищницу "Зеленого свода". Они разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями.
За информацию, которая должна была помочь поймать грабителей и найти похищенные сокровища, была установлена награда в полмиллиона евро.
В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.
В деле об ограблении "Зеленого свода" - пять главных обвиняемых
С преступниками также удалось связаться журналистам немецкой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить похищенные украшения. Кроме того, авторы писем угрожали уничтожить произведения искусства ради их дальнейшей продажи. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитировала переписку MDR. Медиакомпания передала все письма в распоряжение полиции.
Пять главных обвиняемых сейчас находятся под стражей в связи с ограблением. Прокуратура Дрездена обвиняет их в групповой краже с отягчающими обстоятельствами и поджоге.
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Сокровища "Зеленого свода"
25 ноября 2019 года в Дрездене неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.
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Сокровища "Зеленого свода"
Одно из украденных украшений - брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской, супруге короля Саксонии Иоганна. Изготовлена в 1872 году. Брошь инкрустирована более чем 600 бриллиантами.
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Сокровища "Зеленого свода"
Это ожерелье из речного жемчуга, датированное 1805 годом, также стало добычей грабителей. 177 жемчужин для него происходят из региона Фогтланд.
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Сокровища "Зеленого свода"
Эта эгретка в виде солнца была украдена вместе с двумя другими украшениями для волос из королевской коллекции. Они датированы 1782-1807 годами.
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Сокровища "Зеленого свода"
Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.
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Сокровища "Зеленого свода"
Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.
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Сокровища "Зеленого свода"
Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.
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Сокровища "Зеленого свода"
Это лишь небольшой фрагмент композиции "Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба". Ни придворные ювелиры, ни сам Август Сильный в Индии никогда не были, так что всё это - плод фантазии. Понадобилось семь лет, чтобы изготовить этот шедевр - около двухсот фигурок людей и животных, украшенных тысячами бриллиантов, изумрудов и жемчужин.
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Сокровища "Зеленого свода"
А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.
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Сокровища "Зеленого свода"
С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.
Автор: Ефим Шуман