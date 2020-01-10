Кража из сокровищницы "Зеленый свод": установлены личности еще четырех подозреваемых

Следователи установили личности еще четырех подозреваемых по делу о дерзком ограблении одного из крупнейших в Европе собраний старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) в Дрездене. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в полиции города.

По ее данным, речь идет о четырех мужчинах в возрасте 24-37 лет. Они находятся под следствием по подозрению в пособничестве при краже, совершенной группой лиц.

Подозреваемые, предположительно, участвовали в подготовке ограбления в ноябре 2019 года, за день до преступления посетив сокровищницу и передав ряд данных основным участникам операции. По данным правоохранителей, речь идет о первоначальном подозрении - первой степени при наделении лиц данным статусом в уголовном процессе. На текущем этапе ведется работа, чтобы понять, могут ли быть выдвинуты "обоснованные подозрения".

Мужчин удалось идентифицировать после розыска с привлечением общественности.

Кража на миллиард евро

Из Дрезденского дворца-резиденции 25 ноября 2019 года украли произведения искусства и драгоценности, стоимость которых оценивается в миллиард евро. Преступники устроили пожар трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, после чего перепилили железную решетку на окне и проникли в сокровищницу "Зеленого свода". Они разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями.

За информацию, которая должна была помочь поймать грабителей и найти похищенные сокровища, была установлена награда в полмиллиона евро.

В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.

В деле об ограблении "Зеленого свода" - пять главных обвиняемых

С преступниками также удалось связаться журналистам немецкой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить похищенные украшения. Кроме того, авторы писем угрожали уничтожить произведения искусства ради их дальнейшей продажи. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитировала переписку MDR. Медиакомпания передала все письма в распоряжение полиции.

Пять главных обвиняемых сейчас находятся под стражей в связи с ограблением. Прокуратура Дрездена обвиняет их в групповой краже с отягчающими обстоятельствами и поджоге.

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