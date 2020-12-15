 Задержан пятый подозреваемый в краже из сокровищницы ″Зеленый свод″ | Новости из Германии о Германии | DW | 18.05.2021

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Германия

Задержан пятый подозреваемый в краже из сокровищницы "Зеленый свод"

В Берлине задержали пятого подозреваемого в громком похищении из крупнейшего в Европе собрания старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" в Дрездене. Драгоценности до сих пор не найдены.

Посетительница музея смотрит на витрины, где выставлялись похищенные украшения, 30 мая 2020 года

Посетительница музея смотрит на витрины, где выставлялись похищенные украшения, 30 мая 2020 года

Спустя полтора года после кражи старинных ювелирных изделий из дрезденского музея "Зеленый свод" задержан пятый подозреваемый. Во вторник, 18 мая, прокуратура Дрездена сообщила, что речь идет о брате-близнеце одного из обвиняемых. Он принадлежит к одному из берлинских преступных кланов и числился в розыске с ноября 2020 года. Задержание произошло вечером 17 мая во время обыска в берлинском районе Нойкельн.

22-летний мужчина обвиняется в краже в составе преступной группировки, а также поджоге. Его доставили в Дрезден, где в тот же день он должен предстать перед следствием. 

В ноябре 2020 года в Берлине были арестованы трое подозреваемых, а в декабре - четвертый, брат-близнец задержанного 18 мая. Расследование продолжается, старинные драгоценности до сих пор не найдены.

Кража на 1 млрд евро

Из Дрезденского дворца-резиденции 25 ноября 2019 года похитили произведения искусства и драгоценности, стоимость которых оценена в 1 млрд евро. Преступники устроили пожар трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, а после этого перепилили железную решетку на окне и проникли в сокровищницу "Зеленого свода". Они разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями.

За информацию, которая поможет поймать воров и найти похищенные сокровища, назначено денежное вознаграждение в 500 тысяч евро.

В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые преступники потребовали оплату в биткоинах.

С авторами писем удалось связаться и журналистам из немецкой общественно-правовой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить похищенные украшения. Кроме того, вероятные преступники угрожали уничтожить произведения искусства ради их дальнейшей продажи. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитировала переписку MDR. Медиакомпания передала все письма полиции.

Смотрите также:

  • В музее Зеленый свод (фото из архива)

    Сокровища "Зеленого свода"

    25 ноября 2019 года в Дрездене неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.

  • Брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской

    Сокровища "Зеленого свода"

    Одно из украденных украшений - брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской, супруге короля Саксонии Иоганна. Изготовлена в 1872 году. Брошь инкрустирована более чем 600 бриллиантами.

  • Ожерелье из речного жемчуга датировано 1805 годом

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это ожерелье из речного жемчуга, датированное 1805 годом, также стало добычей грабителей. 177 жемчужин для него происходят из региона Фогтланд.

  • Эгретка в виде солнца. Датирована 1782-1807 годами.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Эта эгретка в виде солнца была украдена вместе с двумя другими украшениями для волос из королевской коллекции. Они датированы 1782-1807 годами.

  • Фрагмент Обелиска Августа (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.

  • Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире

    Сокровища "Зеленого свода"

    Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.

  • Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году

    Сокровища "Зеленого свода"

    Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.

  • Это лишь небольшой фрагмент композиции Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это лишь небольшой фрагмент композиции "Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба". Ни придворные ювелиры, ни сам Август Сильный в Индии никогда не были, так что всё это - плод фантазии. Понадобилось семь лет, чтобы изготовить этот шедевр - около двухсот фигурок людей и животных, украшенных тысячами бриллиантов, изумрудов и жемчужин.

  • А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции.

    Сокровища "Зеленого свода"

    А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.

  • С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Сокровища "Зеленого свода"

    С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Автор: Ефим Шуман


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Контекст

Пять самых громких музейных ограблений в Германии

В Берлине задержаны подозреваемые в ограблении дрезденской сокровищницы "Зеленый свод". Это не единственная громкая кража из немецких музеев за последнее время.  

Сокровищница "Зеленый свод" опубликовала список украденных украшений

По данным сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене, грабителям удалось завладеть 12 ювелирными украшениями. Кроме прочего, был украден бриллиант "Саксонский белый" весом более 49 карат.  

Эксперт не считает ограбление сокровищницы в Дрездене частным заказом

Похитители украшений из сокровищницы "Зеленый свод" попытаются получить за них выкуп или переплавят их и продадут драгоценные камни по отдельности, считает эксперт аукционного дома Grisebach Auction House в Берлине.  

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Полиция задержала подозреваемого в громкой краже из сокровищницы "Зеленый свод" 15.12.2020

Подразделение полицейского спецназа задержало в Берлине 21-летнего мужчину. Он подозревается в причастности к дерзкой краже старинных ювелирных изделий в Дрездене.

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