Задержан пятый подозреваемый в краже из сокровищницы "Зеленый свод"

В Берлине задержали пятого подозреваемого в громком похищении из крупнейшего в Европе собрания старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" в Дрездене. Драгоценности до сих пор не найдены.
Спустя полтора года после кражи старинных ювелирных изделий из дрезденского музея "Зеленый свод" задержан пятый подозреваемый. Во вторник, 18 мая, прокуратура Дрездена сообщила, что речь идет о брате-близнеце одного из обвиняемых. Он принадлежит к одному из берлинских преступных кланов и числился в розыске с ноября 2020 года. Задержание произошло вечером 17 мая во время обыска в берлинском районе Нойкельн.
22-летний мужчина обвиняется в краже в составе преступной группировки, а также поджоге. Его доставили в Дрезден, где в тот же день он должен предстать перед следствием.
В ноябре 2020 года в Берлине были арестованы трое подозреваемых, а в декабре - четвертый, брат-близнец задержанного 18 мая. Расследование продолжается, старинные драгоценности до сих пор не найдены.
Из Дрезденского дворца-резиденции 25 ноября 2019 года похитили произведения искусства и драгоценности, стоимость которых оценена в 1 млрд евро. Преступники устроили пожар трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, а после этого перепилили железную решетку на окне и проникли в сокровищницу "Зеленого свода". Они разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями.
За информацию, которая поможет поймать воров и найти похищенные сокровища, назначено денежное вознаграждение в 500 тысяч евро.
В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые преступники потребовали оплату в биткоинах.
С авторами писем удалось связаться и журналистам из немецкой общественно-правовой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить похищенные украшения. Кроме того, вероятные преступники угрожали уничтожить произведения искусства ради их дальнейшей продажи. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитировала переписку MDR. Медиакомпания передала все письма полиции.
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В Берлине задержаны подозреваемые в ограблении дрезденской сокровищницы "Зеленый свод". Это не единственная громкая кража из немецких музеев за последнее время.
По данным сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене, грабителям удалось завладеть 12 ювелирными украшениями. Кроме прочего, был украден бриллиант "Саксонский белый" весом более 49 карат.