Полиция задержала подозреваемого в громкой краже из сокровищницы "Зеленый свод"

Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о дерзком ограблении одного из крупнейших в Европе собраний старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) в Дрездене. Об этом вечером в понедельник, 14 декабря, сообщил представитель оперативного центра правоохранительных органов города.

По его данным, задержание 21-летнего мужчины в берлинском районе Нойкельн осуществляло подразделение полицейского спецназа (SEK). Как уточняет агентство dpa, подозреваемый принадлежал к одному из арабских преступных кланов Берлина и находился в международном розыске.

По данным газеты Die Berliner Zeitung, мужчина по имени Мохамед Реммо был схвачен при посещении многоквартирного жилого дома на улице Янштрассе. По информации правоохранительных органов, он хотел встретиться там со знакомым и попал в поле зрения одного из полицейских в штатском. В настоящий момент блюстители порядка продолжают разыскивать его брата-близнеца.

Масштабная спецоперация

Месяцем ранее, 17 ноября, в Дрездене задержали первых трех подозреваемых по делу о сенсационной краже. В спецоперации в Берлине тогда участвовали более 1600 правоохранителей, были проведены обыски на 18 объектах, включая 10 квартир, а также в гаражах и автомобилях.

Прокуратура Дрездена подозревала задержанных в краже в составе преступной группы, а также в двух поджогах. Все задержанные - граждане Германии. Целью проведенной операции, кроме задержания подозреваемых, в правоохранительных органах назвали поиск "украденных произведений искусства, а также улик, таких как носители информации, одежда и инструменты".

Кража на миллиард евро

Из Дрезденского дворца-резиденции 25 ноября 2019 года украли произведения искусства и драгоценности, стоимость которых оценивается в миллиард евро. Преступники устроили пожар трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, после чего перепилили железную решетку на окне и проникли в сокровищницу "Зеленого свода". Они разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями.

За информацию, которая поможет поймать грабителей и найти похищенные сокровища, была установлена награда в полмиллиона евро.

В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.

С преступниками также удалось связаться журналистам немецкой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить похищенные украшения. Кроме того, авторы писем угрожали уничтожить произведения искусства ради их дальнейшей продажи. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитировала переписку MDR. Медиакомпания передала все письма в распоряжение полиции.

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