 Полиция задержала подозреваемого в громкой краже из сокровищницы ″Зеленый свод″ | Новости из Германии о Германии | DW | 15.12.2020

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Германия

Полиция задержала подозреваемого в громкой краже из сокровищницы "Зеленый свод"

Подразделение полицейского спецназа задержало в Берлине 21-летнего мужчину. Он подозревается в причастности к дерзкой краже старинных ювелирных изделий в Дрездене.

Сокровищница Зеленый свод

Сокровищница "Зеленый свод"

Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о дерзком ограблении одного из крупнейших в Европе собраний старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) в Дрездене. Об этом вечером в понедельник, 14 декабря, сообщил представитель оперативного центра правоохранительных органов города.

По его данным, задержание 21-летнего мужчины в берлинском районе Нойкельн осуществляло подразделение полицейского спецназа (SEK). Как уточняет агентство dpa, подозреваемый принадлежал к одному из арабских преступных кланов Берлина и находился в международном розыске. 

По данным газеты Die Berliner Zeitung, мужчина по имени Мохамед Реммо был схвачен при посещении многоквартирного жилого дома на улице Янштрассе. По информации правоохранительных органов, он хотел встретиться там со знакомым и попал в поле зрения одного из полицейских в штатском. В настоящий момент блюстители порядка продолжают разыскивать его брата-близнеца.

Масштабная спецоперация

Месяцем ранее, 17 ноября, в Дрездене задержали первых трех подозреваемых по делу о сенсационной краже. В спецоперации в Берлине тогда участвовали более 1600 правоохранителей, были проведены обыски на 18 объектах, включая 10 квартир, а также в гаражах и автомобилях.

Прокуратура Дрездена подозревала задержанных в краже в составе преступной группы, а также в двух поджогах. Все задержанные - граждане Германии. Целью проведенной операции, кроме задержания подозреваемых, в правоохранительных органах назвали поиск "украденных произведений искусства, а также улик, таких как носители информации, одежда и инструменты".

Кража на миллиард евро

Из Дрезденского дворца-резиденции 25 ноября 2019 года украли произведения искусства и драгоценности, стоимость которых оценивается в миллиард евро. Преступники устроили пожар трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, после чего перепилили железную решетку на окне и проникли в сокровищницу "Зеленого свода". Они разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями.

За информацию, которая поможет поймать грабителей и найти похищенные сокровища, была установлена награда в полмиллиона евро.

В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.

С преступниками также удалось связаться журналистам немецкой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить похищенные украшения. Кроме того, авторы писем угрожали уничтожить произведения искусства ради их дальнейшей продажи. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитировала переписку MDR. Медиакомпания передала все письма в распоряжение полиции.

Смотрите также:

  • В музее Зеленый свод (фото из архива)

    Сокровища "Зеленого свода"

    25 ноября 2019 года в Дрездене неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.

  • Брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской

    Сокровища "Зеленого свода"

    Одно из украденных украшений - брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской, супруге короля Саксонии Иоганна. Изготовлена в 1872 году. Брошь инкрустирована более чем 600 бриллиантами.

  • Ожерелье из речного жемчуга датировано 1805 годом

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это ожерелье из речного жемчуга, датированное 1805 годом, также стало добычей грабителей. 177 жемчужин для него происходят из региона Фогтланд.

  • Эгретка в виде солнца. Датирована 1782-1807 годами.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Эта эгретка в виде солнца была украдена вместе с двумя другими украшениями для волос из королевской коллекции. Они датированы 1782-1807 годами.

  • Фрагмент Обелиска Августа (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.

  • Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире

    Сокровища "Зеленого свода"

    Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.

  • Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году

    Сокровища "Зеленого свода"

    Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.

  • Это лишь небольшой фрагмент композиции Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это лишь небольшой фрагмент композиции "Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба". Ни придворные ювелиры, ни сам Август Сильный в Индии никогда не были, так что всё это - плод фантазии. Понадобилось семь лет, чтобы изготовить этот шедевр - около двухсот фигурок людей и животных, украшенных тысячами бриллиантов, изумрудов и жемчужин.

  • А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции.

    Сокровища "Зеленого свода"

    А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.

  • С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Сокровища "Зеленого свода"

    С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Автор: Ефим Шуман


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