 В Германии задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы ″Зеленый свод″ | Новости из Германии о Германии | DW | 17.11.2020

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Германия

В Германии задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы "Зеленый свод"

В операции в Берлине участвовали более 1600 сотрудников полиции, проведены обыски по 18 адресам, включая 10 квартир, гаражи и автомобили.

Полицейская спецоперация в Берлине

Полицейская спецоперация в Берлине

Спустя почти год после сенсационной кражи из крупнейшего в Европе собрания старинных ювелирных изделий "Зеленый свод"(Grünes Gewölbe) в Дрездене задержаны трое  подозреваемых в совершении этого преступления. Как сообщает во вторник, 17 ноября, в своем Twitter полиция федеральной земли Саксония, в спецоперации в Берлине участвовали более 1600 сотрудников полиции, проведены обыски 18 объектов, включая 10 квартир, а также гаражи и автомобили.

Прокуратура Дрездена подозревает задержанных в краже в составе преступной группы, а также в двух поджогах. Все задержанные являются гражданами Германии. Как заявили в правоохранительных органах, целью проведенной операции, кроме задержания подозреваемых, был поиск "украденных произведений искусства, а также улик, таких как носители информации, одежда и инструменты".

Кража из сокровищницы "Зеленый свод"

25 ноября 2019 года примерно в 5 утра по местному времени (7.00 мск) был совершен поджог электрощита, который обеспечивает электричеством "Зеленый свод" и другие государственные музеи. Затем злоумышленники разрезав решетку на окне, вошли в музей, где хранится коллекция. Их добычей стали ювелирные украшения, несколько драгоценных пуговиц, а также шпага, инкрустированная бриллиантами. СМИ оценили общую стоимость похищенного в миллиард евро.

В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.

С преступниками также удалось связаться журналистам немецкой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить похищенные украшения. Кроме того, авторы писем угрожали уничтожить произведения искусства ради их дальнейшей продажи. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитирует переписку MDR. Медиакомпания передала все письма в распоряжении полиции.

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