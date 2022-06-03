 Дрезден глазами великого Каналетто: так выглядела столица Саксонии в XVIII веке | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.06.2022

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Культура и стиль жизни

Дрезден глазами великого Каналетто: так выглядела столица Саксонии в XVIII веке

Этот творивший при саксонском дворе итальянский живописец ассоциируется с Дрезденом, как ни один другой художник. По случаю 300-летия мастера в столице Саксонии развернута его крупнейшая ретроспективная выставка.

Бернардо Беллотто (Каналетто). Площадь Нового рынка в Дрездене (1751)

Бернардо Беллотто (Каналетто). "Площадь Нового рынка в Дрездене" (1751)

Итальянский живописец Бернардо Беллотто (1722 - 1780), долгое время живший в Дрездене и увековечивший его на своих полотнах, ассоциируется с этим городом, как ни один другой художник. После разрушения Дрездена во время Второй мировой войны его картины с изображением блистательной саксонской столицы, в которую превратил Дрезден курфюрст Саксонии и король Польши Фридрих Август Сильный, были сродни иконам. По случаю 300-летия со дня рождения Бернардо Беллотто, который, как и его дядя и учитель Джованни Антонио Каналь, называл себя Каналетто, Галерея старых мастеров в Дрездене (или Дрезденская картинная галерея) представляет 140 работ великого венецианца на выставке "Магия реального. Бернардо Беллотто при саксонском дворе" ("Zauber des Realen. Bernardo Bellotto am sächsischen Hof").

Эта масштабная экспозиция, подготовленная в сотрудничестве с Королевским замком в Варшаве, стала венцом долгосрочного проекта реставрации творений Каналетто и крупнейшей в мире ретроспективой художника, который считается одним из величайших мастеров ведуты - жанра западноевропейской живописи и графики, особенно популярного в Венеции XVIII века. Характерная особенность ведуты - фотографическая точность в изображении архитектуры и городского пейзажа.

Специально для коллекции Фридриха Августа Сильного

Бернардо Беллотто было 25 лет, когда он переехал в столицу Саксонии. С прибытием его сюда начался десятилетний творческий период, в течение которого Каналетто создает 14 крупноформатных видов Дрездена, одиннадцать видов города Пирна и пять видов крепости Кёнигштайн. Среди них - знаменитая картина "Дрезден с правого берега Эльбы под мостом Августа". Этот вид города был написан Бернардо Беллотто в 1747 году - специально для коллекции саксонского курфюрста и польского короля Фридриха Августа II Сильного. Причем Каналетто не только подписал эту ведуту, но и изобразил на ней себя - в образе художника с блокнотом на коленях.

Бернардо Беллотто (Каналетто). Дрезден с правого берега Эльбы под мостом Августа (1747)

Бернардо Беллотто (Каналетто). "Дрезден с правого берега Эльбы под мостом Августа" (1747)

Штефан Коя (Stephan Koja), директор Дрезденской картинной галереи старых мастеров и куратор выставки, объясняет, как появились эти работы: когда по распоряжению Августа Сильного была сделана топографическая карта курфюршества и произведены все необходимые расчеты и замеры местности, его сын Август III поручил все задокументировать и запечатлеть виды Саксонии на живописных полотнах.

По словам Коя, Беллотто занимал особое положение при саксонском дворе, который в культурном отношении был ориентирован в первую очередь на Венецию. Об этом свидетельствует и выплата ему щедрого вознаграждения, а платили Каналетто даже больше, чем придворным живописцам. Правители Саксонии однозначно гордились тем, что они заполучили художника, который не только придерживался традиций своего знаменитого дяди Джованни Антонио Каналя, но даже превосходил его по мастерству, поясняет Штефан Коя.

Отход от стилистики учителя и поиски своего пути в искусстве

Бернардо Беллотто не прогадал, приняв решение взять творческий псевдоним Каналетто, под которым прославился его дядя и учитель - выдающийся венецианский мастер ведуты Джованни Антонио Каналь. К тому времени прозвище Каналетто стало успешной торговой маркой, используя которую, Беллотто надеялся продвинуться в своей карьере, но, конечно, решающую роль в продвижении наверх сыграли его талант, трудолюбие и мастерство.

Бернардо Беллотто (Каналетто). Рыночная площадь в Пирне (1753/1754)

Бернардо Беллотто (Каналетто). "Рыночная площадь в Пирне" (1753/1754)

Беллотто очень быстро отошел от стилевого влияния своего дяди и нашел собственный путь в искусстве. Как подчеркивает куратор Штефан Коя, если работы Каналетто-старшего отличаются "красивостью", гармоничностью, благозвучностью, мягкостью и представляют собой нечто в духе позднего барокко и рококо, то у Беллотто взгляд зачастую более безжалостный, более точный и потому - более современный.

Визуальные образы Беллотто представляют собой нечто гораздо большее, нежели мотивы открыток: работы этого художника дают нам реальное представление о жизни в XVIII веке, они являются настоящей иллюстрацией той эпохи. Каналетто-младший с удовольствием изображает не только "красивых и богатых". На его полотнах можно увидеть представителей самых разных слоев населения, различные сцены городской жизни, суету на улицах и площадях. Созерцая его картины, человек словно совершает путешествие в прошлое. Именно поэтому крупноформатные ведуты Бернардо Беллотто размещены в экспозиционных залах таким образом, чтобы посетители могли буквально проникать внутрь изображения и открывать для себя множество деталей.

Специально для выставки в Дрездене - экспонаты из музеев Европы и США

В общей сложности 69 написанных маслом картин Каналетто из собственной коллекции Галереи старых мастеров представлено на выставке "Магия реального". Бернардо Беллотто при саксонском дворе". Причем все полотна с видами Дрездена отреставрированы и теперь сияют свежими красками.

Бернардо Беллотто (Каналетто). Справа - Вид Пирны от крепости Зонненштайн (1754/1756), слева - Крепость Зоннештайн над Пирной, видимая с Хаусберга (1754/1755)

Бернардо Беллотто (Каналетто). Справа - "Вид Пирны от крепости Зонненштайн" (1754/1756), слева - "Крепость Зоннештайн над Пирной, видимая с Хаусберга" (1754/1755)

33 работы венецианского мастера предоставлены специально для этой выставки музеями Европы и США. В их числе - произведения раннего периода его творчества, созданные в Венеции, а также картины, написанные в Вене, Мюнхене и во время его второго этапа пребывания в Дрездене начиная с 1762 года. Все они отражают жизнь Каналетто-младшего и его творческую деятельность.

На выставке представлены и эскизы картин, на которых можно увидеть, какую технику введения цвета использовал художник и как решал основные композиционные задачи своих работ. А еще посетителей выставки порадует реконструкция настенных панно из Королевского замка в Варшаве. В экспозиции представлены одиннадцать ведутов этого города, написанных по заказу польского короля. К слову, следующей остановкой этой самой большой на сегодняшний день ретроспективной выставки, посвященной Бернардо Беллотто, будет Варшава. А в Дрездене экспозиция "Магия реального. Бернардо Беллотто при саксонском дворе" открыта до конца августа 2022 года.

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