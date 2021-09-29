 Взрывной характер Караваджо | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.09.2021

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Культура и стиль жизни

Взрывной характер Караваджо

Азартные игры, пьянство, драки, убийство и - гениальные картины, рождавшиеся из-под его пера: 450 лет назад родился великий итальянский художник, один из крупнейших мастеров барокко - Караваджо.

Караваджо. Амур-победитель (1601-1602)

Караваджо. "Амур-победитель" (1601-1602)

Иные его картины шокируют своей жестокостью, другие - пленяют нежностью и изяществом. Но есть у всех этих творений и нечто общее - необычайно реалистичное изображение человеческих тел и удивительная, несравненная игра света и тени. Великий итальянец Караваджо, ставший основателем реализма в живописи и одним из крупнейших мастеров барокко, не только совершил революцию в европейской живописи XVII века, но и оказал огромное влияние на многие поколения художников, творивших после него. Весь мир отмечает сейчас 450-летие мастера, чьи произведения украшают лучшие музеи и художественные галереи Рима, Флоренции и Неаполя, Нью-Йорка и Кливленда, Парижа и Мадрида, Вены и Берлина - и человека, чья жизнь и смерть до сих пор окутаны тайной.

Путь в Вечный город

Микеланджело Меризи да Караваджо появился на свет 29 сентября 1571 года в Милане, но вырос на родине матери - в расположенном в Ломбардии небольшом городке Караваджо. Согласно распространенному в ту эпоху в Италии обычаю, получавшему известность художнику давали прозвище, связанное с местом его рождения. А поскольку Меризи с ранних лет жил в Караваджо, именно так живописца и стали величать, когда его творчество начало обретать популярность.

Оттавио Леони. Портрет Караваджо (1621)

Оттавио Леони. Портрет Караваджо (1621)

Мать рано заметила дарование тяготевшего к рисованию сына и вовремя поняла, что Микеланджело не пойдет по стопам отца и не станет учиться на зодчего. Поэтому в 1584 году она отвезла его в Милан, где отдала на обучение в мастерскую авторитетного художника Симоне Петерцано, считавшегося учеником Тициана. У него и был заложен крепкий фундамент для профессионального роста. А в 1592 году не лишенный честолюбия юноша отправляется в Рим. Именно в Вечном городе он провел лучшие годы своей творческой жизни, выработал собственный художественный стиль и нашел покровителей. Большинство творений Караваджо по сей день находится в итальянской столице.

Полюбоваться в Риме шедеврами кисти Караваджо можно отнюдь не только в музеях. Так, интерьер расположенной на одноименной площади церкви ордена августинцев Санта-Мария-дель-Пополо украшают его картины "Обращение Святого Павла" и "Распятие Святого Петра". А в художественной галерее Палаццо Барберини можно увидеть его знаменитое произведение "Юдифь, убивающая Олофрена". В Риме Караваджо создал и очаровательного хитроумного "Амура-победителя" (на титульном фото), больше похожего на хулигана, нежели на божество. В 1812 году эту картину купил король Пруссии Фридрих Вильгельм III. Сейчас она входит в собрание Берлинской картинной галереи и является одним из главных ее экспонатов.

Игра со светом и тенью, связь божественного и мирского

"Караваджо привносит в сакральное искусство реализм, разрушающий его каноны", - пишет римский публицист Коррадо Ауджиас в своей книге "Секреты Рима". Отличительная черта стиля Караваджо - кьяроскуро (от итальянского "chiaroscuro" - светотень), то еть резкое противопоставление света и тени. А еще для полотен Караваджо характерно то, что на них стираются границы между божественным и мирским. Многими современниками художника это воспринималось как провокация.

Караваджо. Вакх (ок. 1597)

Караваджо. "Вакх" (ок. 1597)

В Риме никому не известному Караваджо приходится нелегко. Чтобы удержаться на плаву, он вынужден трудиться очень много и быстро. В мастерской художника Джузеппе Чезаре, к которому Меризи поступает на службу, он рисует главным образом натюрморты - фрукты и цветы. И это ему очень пригодилось: со временем его стали приглашать в богатые дома и даже дворцы - украшать интерьеры.

Одним из первых меценатов молодого Караваджо стал кардинал Франческо дель Монте, во дворце которого часто устраивались праздники. Он не только заказывал художнику картины, но и поселил его у себя в палаццо, что позволило Меризи также обзавестись массой новых знакомств.

Музицирующие отроки и натурщики с ликом святых

В этот период Караваджо пишет один за другим портреты музицирующих юношей - не в последнюю очередь потому, что Франческо дель Монте испытывал огромную слабость к музыке и… тяготел к мужчинам. Так, кардинал поручил своему протеже написать отрока с лютней - главным сольным инструментом того времени. Картина "Лютнист" стала одной из первых работ Караваджо с четким выделением освещенного и значимого на фоне темного и несущественного.

Благодаря Франческо дель Монте Караваджо начинает получать и крупные заказы. "Мученичество святого Матфея" - эта драматичная картина, написанная им в 1599-1602 годах и вошедшая в цикл, посвященный житию святого Матфея, украсила капеллу Контарелли римской церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези и стала одной из первых многофигурных композиций Караваджо. Причем изображаемые художником святые - фактически люди из народа. Ибо своих натурщиков он находит среди знакомых или на улице: это простые поденщики, проститутки, попрошайки.

Непредумышленное убийство и бегство из Рима

Со временем талант Караваджо становится столь почитаемым, что наличие в доме его картин воспринимается как показатель статуса хозяина. Каждый, кто приезжает в Рим, заказывает Караваджо, цена не имеет значения. Порой его картины критикуют как слишком вульгарные. Духовенство раздражает, что он пишет Христа с нищего и что моделью для образа Девы Марии ему послужила проститутка. Караваджо это мало волнует.

Караваджо. Призвание апостола Матфея (ок. 1600)

Караваджо. "Призвание апостола Матфея" (ок. 1600)

Став востребованным, он ведет распутный образ жизни, иногда на несколько недель прекращает работу, проигрывает заработанные деньги в тавернах, предается низменным удовольствиям. Доходит до того, что Караваджо перестает платить за жилье, оскорбляет тех, кто делает ему замечания, а когда сильно раздражается, тут же пускает в ход кулаки и нередко даже хватается за нож или топор.

Взрывной характер художника и его бесконечные потасовки достигли апогея 29 мая 1606 года, когда он сгоряча совершает непредумышленное убийство. Жертвой Караваджо становится его бывший друг Рануччо Томассони. После произошедшей трагедии Караваджо не оставалось ничего другого, как бежать - сначала на Сицилию, где он сразу стал получать заказы от знати, а затем на Мальту, где Меризи создает монументальное полотно "Усекновение главы Иоанна Крестителя", после чего попадает в тюрьму из-за драки. Ему удается бежать, вернуться на Сицилию, а чуть позже - перебраться в Неаполь. И несмотря на все передряги, он продолжает творить. В тот период Караваджо писал картины практически без перерыва, словно это был его жизненный эликсир.

Помилование пришло слишком поздно

Караваджо жаждет одного: вернуться в Рим. Тем более что художник узнает о переговорах, которые неравнодушный к его творчеству кардинал Гонзага начал вести с папой Павлом V о помиловании гениального смутьяна. Меризи, вне себя от радостного известия, решает перебраться поближе к Риму. Но по пути в Вечный город лихорадка и истощение заставляют его остановиться в больнице Порто-Эрколе на тосканском побережье, где он умирает 18 июля 1610 года - не дождавшись помилования папы, которое было объявлено совсем немного времени спустя. Ему было всего 38 лет.

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    Автор: Ефим Шуман


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