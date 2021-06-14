 Палач на створке алтаря: авторство Дюрера вполне вероятно | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Палач на створке алтаря: авторство Дюрера вполне вероятно

Одна из панелей позднеготического алтаря в Крайльсхайме, возможно, написана великим мастером эпохи Возрождения Альбрехтом Дюрером. Установить истину поможет изучение алтаря с помощью инфракрасного излучения.

Створчатый алтарь в церкви Святого Иоанна

Фигуру палача на верхней левой створке, с большой вероятностью, мог писать Альбрехт Дюрер

Творчество ни одного художника не исследуют в Германии с таким тщанием, как работы Альбрехта Дюрера. Но немецкий гений эпохи Возрождения по-прежнему способен преподносить сюрпризы: вполне возможно, что его кисти принадлежит часть створчатого алтаря церкви Святого Иоанна в городе Крайльсхайм.

Загадочная фигура палача

Внимание искусствоведов привлекла одна из створок позднеготического алтаря, на которой изображен палач с головой Иоанна-Крестителя в руке. Выражение лица палача, его мускулистая фигура, поза, в которой он стоит, - все это безошибочно указывает на кисть Альбрехта Дюрера, считает Мануэль Тегет-Вельц (Manuel Teget-Welz) из Эрлангенского университета. "В этом изображении очень много сходства с другими работами художника, - говорит искусствовед агентству dpa. - Узнается его личный почерк".

Средневековый створчатый алтарь с изображением сцен из жизни Иоанна-Крестителя и Страстей Христовых, по мнению ученых, был создан около 1490 года в мастерской Михаэля Вольгемута (Michael Wolgemut) - немецкого живописца, гравера и резчика по дереву, представителя нюрнбергской школы живописи, у которого в юности учился Альбрехт Дюрер.

Церковный алтарь в сложенном состоянии

В сложенном состоянии алтарь можно увидеть раз в семь лет

Маттиас Венигер (Matthias Weniger) из Баварского национального музея в Мюнхене с большой вероятностью допускает, что части алтаря были написаны талантливым учеником Вольгемута: в пользу этой версии говорит и техника живописи. "Эта створка принципиально отличается от других, - отмечает эксперт. - Она совершенно великолепна".

Впрочем, стопроцентной уверенности в том, что над панелью алтаря работал именно Дюрер, у ученых пока что нет. Установление авторства стало бы "гигантским шагом" в исследовании творчества Дюрера, считает Венигер, ведь это "пролило бы новый свет на годы его ученичества у Вольгемута".

Алтарь закрывают раз в семь лет

Створчатый алтарь высотой в несколько метров, расположенный в церкви Святого Иоанна, большую часть времени полностью раскрыт, так что хорошо видна его внутренняя сторона. Раньше алтарь открывали лишь по большим церковным праздникам, а в остальное время он оставался в сложенном состоянии. Изображения, которые, предположительно, принадлежат кисти Дюрера, находятся на внешней панели одной из створок, поэтому увидеть их можно лишь тогда, когда алтарь закрыт.

"Сейчас алтарь складывают раз в семь лет на время Великого Пасхального поста, - говорит декан церкви Фридерике Вагнер (Friederike Wagner). - И сделать это непросто: створки очень тяжелые, так что закрывают их несколько человек". Неудивительно, что это происходит так редко. При этом работа, которая, возможно, принадлежит великому немецкому художнику, большую часть времени скрыта от глаз посетителей церкви. 

Портрет матери Дюрера

Портрет матери Дюрера: сходство с палачом на церковном алтаре в Крайльсхайме бросается в глаза

Убежденность экспертов в том, что в создании изображений для одной из створок алтаря участвовал Дюрер, усиливает тот факт, что выражение лица палача имеет довольно сильное сходство с портретом матери художника, написанным им. Стиль работы также говорит в пользу этой версии. Однако стопроцентных доказательств у искусствоведов нет: документы, которые могли бы доказать причастность Дюрера к созданию фрагментов алтаря, пока не обнаружены.

Инфракрасное излучение поможет установить авторство?

Метод приписывания работ определенным художникам с помощью изучения стилистических особенностей всегда субъективен, отмечает эксперт по Дюреру Томас Шауэрте (Thomas Schauerte), в прошлом - директор Дома-музея Альбрехта Дюрера в Нюрнберге, а ныне директор муниципальных музеев города Ашаффенбурга. В данном случае, однако, в глаза бросается не только "поразительное сходство с другими произведениями - совпадает и культурно-исторический контекст".

Больше информации можно было бы получить, изучив алтарь с помощью специального инфракрасного излучения, которое проникает сквозь верхние слои картины и позволяет увидеть предварительные рисунки. Техническим оборудованием для этого располагает Институт художественных технологий при Германском национальном музее в Нюрнберге. "В настоящее время планов по исследованию алтаря нет, - говорит эксперт музея Бенно Баумбауэр (Benno Baumbauer). - Но вполне вероятно, что в будущем они появятся".

А пока, говорит искусствовед Томас Шауэрте, имело бы смысл изучить другие работы из мастерской Вольгемута - возможно, в каких-то из них обнаружатся следы участия Дюрера.

Смотрите также:

  • Альбрехт Дюрер. Автопортрет

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Художник и его эпоха

    Он считается самым знаменитым немецким художником эпохи Возрождения. Признание и славу Альбрехт Дюрер снискал еще при жизни. Так, его "Руки молящегося" входят в число ключевых произведений мирового изобразительного искусства. Он виртуозно владел самыми разными техниками рисунка и живописи, является автором огромного числа гравюр на дереве и меди. А начиналось все с ювелирного ремесла…

  • Дом-музей Дюрера в Нюрнберге

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Мастер из Нюрнберга

    Альбрехт Дюрер родился в 1471 году в семье ювелира и уже в детстве под руководством отца овладел секретами этой профессии. Верность традициям, усердие и трудолюбие, которыми славились ремесленники Позднего Средневековья, он хранил всю свою жизнь. В 15 лет Дюрер пошел в ученики к художнику, а затем, как было принято тогда, отправился путешествовать. В Нюрнберг молодой мастер вернулся в 1494 году.

  • Эскиз 1508 года

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    "Руки молящегося"

    Дарование Дюрера не знало жанровых и технических границ. Особым спросом у знати и коронованных особ пользовались принадлежавшие его кисти портреты. Помимо этого Дюрер занимался изготовлением ювелирных украшений и оформлением книг. Работая над своими картинами - часто на религиозные и мифологические сюжеты, - он предварительно рисовал детальные эскизы.

  • Алтарный триптих

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Алтарный триптих

    Один из таких эскизов - знаменитый рисунок "Руки молящегося", который был создан во время работы над алтарным триптихом для одной из церквей Франкфурта. Сегодня части этого алтаря хранятся в разных музеях. Дюрер выполнил створки триптиха, а над центральной сценой, дошедшей до наших дней лишь в копии XVI века, работал Матиас Грюневальд - мастер северной готики.

  • Заяц Дюрера

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Дюрер и его заяц

    Дюрер интересовался не только искусством и религией, но и вопросами естествознания, занимался изучением человека и природы. Свои наблюдения он передавал на бумаге с мельчайшими деталями и подробностями, заставляя зрителей забывать о том, что перед ними - лишь изображение. К числу таких знаменитых его работ относится акварель 1502 года, хранящаяся в венской галерее Альбертина.

  • Носорог Альбрехта Дюрера

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    "Rhinocerus" - "Носорог"

    Первый носорог в Европе. Его доставили в Лиссабон из Индии, а позже отправили в Рим в качестве подарка папе, правда, уже в виде чучела. Эту свою гравюру на дереве Альбрехт Дюрер создал в 1515 году, хотя сам живого носорога ни разу не видел. Над гравюрой мастер работал по описаниям и эскизам неизвестного художника. Оттиски с гравюр Дюрер печатал в собственной мастерской в Нюрнберге.

  • Портрет матери художника

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Маркетинг в эпоху Возрождения

    Дюрер был не только выдающимся художником, но и талантливым предпринимателем, поставившим на широкую ногу продажу своих работ, в особенности - оттисков гравюр. "Маркетинговая стратегия" Дюрера, как мы сказали бы сегодня, стала предметом изучения современных исследователей. В семейном бизнесе также участвовали изображенная на этом портрете мать художника и его жена.

  • Герб Дюрера

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Борьба с плагиатом

    Альбрехт Дюрер стал первым в истории художником, создавшим и юридически защитившим свой собственный бренд - знаменитый авторский знак "AD". Чтобы закрепить эти свои права, он даже обратился в суд в Венеции, вынесший затем по его ходатайству соответствующее постановление. Дюрер стремился к успеху, добился его и даже обзавелся собственным гербом.

  • Экспонат выставки во Франкфурте-на-Майне

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Под покровительством императора

    Во время путешествий по Северной Италии и Нидерландам Дюрер открыл новые рынки для продажи своих произведений. Одновременно росла его известность, перед ним распахивались новые двери, ему покровительствовал император Священной Римской империи Карл V.

  • 5 марок с портретом венецианской девушки

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Купюра с девушкой Дюрера

    Наследие Дюрера состоит, в общей сложности, из почти 1200 работ. Они хранятся в музеях и коллекциях по всему миру. Портрет венецианской девушки украшал купюру в 5 немецких марок выпуска 1960 года.

    Автор: Мари Тодескино, Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:11

Сенсационная выставка шедевров из тайной коллекции нацистского арт-дилера (02.11.2017)

Аудио- и видеофайлы по теме

Сенсационная находка: кому принадлежат картины, конфискованные у мюнхенского пенсионера?  

[No title]  

Реклама