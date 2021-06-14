Палач на створке алтаря: авторство Дюрера вполне вероятно

Творчество ни одного художника не исследуют в Германии с таким тщанием, как работы Альбрехта Дюрера. Но немецкий гений эпохи Возрождения по-прежнему способен преподносить сюрпризы: вполне возможно, что его кисти принадлежит часть створчатого алтаря церкви Святого Иоанна в городе Крайльсхайм.

Загадочная фигура палача

Внимание искусствоведов привлекла одна из створок позднеготического алтаря, на которой изображен палач с головой Иоанна-Крестителя в руке. Выражение лица палача, его мускулистая фигура, поза, в которой он стоит, - все это безошибочно указывает на кисть Альбрехта Дюрера, считает Мануэль Тегет-Вельц (Manuel Teget-Welz) из Эрлангенского университета. "В этом изображении очень много сходства с другими работами художника, - говорит искусствовед агентству dpa. - Узнается его личный почерк".

Средневековый створчатый алтарь с изображением сцен из жизни Иоанна-Крестителя и Страстей Христовых, по мнению ученых, был создан около 1490 года в мастерской Михаэля Вольгемута (Michael Wolgemut) - немецкого живописца, гравера и резчика по дереву, представителя нюрнбергской школы живописи, у которого в юности учился Альбрехт Дюрер.

В сложенном состоянии алтарь можно увидеть раз в семь лет

Маттиас Венигер (Matthias Weniger) из Баварского национального музея в Мюнхене с большой вероятностью допускает, что части алтаря были написаны талантливым учеником Вольгемута: в пользу этой версии говорит и техника живописи. "Эта створка принципиально отличается от других, - отмечает эксперт. - Она совершенно великолепна".

Впрочем, стопроцентной уверенности в том, что над панелью алтаря работал именно Дюрер, у ученых пока что нет. Установление авторства стало бы "гигантским шагом" в исследовании творчества Дюрера, считает Венигер, ведь это "пролило бы новый свет на годы его ученичества у Вольгемута".

Алтарь закрывают раз в семь лет

Створчатый алтарь высотой в несколько метров, расположенный в церкви Святого Иоанна, большую часть времени полностью раскрыт, так что хорошо видна его внутренняя сторона. Раньше алтарь открывали лишь по большим церковным праздникам, а в остальное время он оставался в сложенном состоянии. Изображения, которые, предположительно, принадлежат кисти Дюрера, находятся на внешней панели одной из створок, поэтому увидеть их можно лишь тогда, когда алтарь закрыт.

"Сейчас алтарь складывают раз в семь лет на время Великого Пасхального поста, - говорит декан церкви Фридерике Вагнер (Friederike Wagner). - И сделать это непросто: створки очень тяжелые, так что закрывают их несколько человек". Неудивительно, что это происходит так редко. При этом работа, которая, возможно, принадлежит великому немецкому художнику, большую часть времени скрыта от глаз посетителей церкви.

Портрет матери Дюрера: сходство с палачом на церковном алтаре в Крайльсхайме бросается в глаза

Убежденность экспертов в том, что в создании изображений для одной из створок алтаря участвовал Дюрер, усиливает тот факт, что выражение лица палача имеет довольно сильное сходство с портретом матери художника, написанным им. Стиль работы также говорит в пользу этой версии. Однако стопроцентных доказательств у искусствоведов нет: документы, которые могли бы доказать причастность Дюрера к созданию фрагментов алтаря, пока не обнаружены.

Инфракрасное излучение поможет установить авторство?

Метод приписывания работ определенным художникам с помощью изучения стилистических особенностей всегда субъективен, отмечает эксперт по Дюреру Томас Шауэрте (Thomas Schauerte), в прошлом - директор Дома-музея Альбрехта Дюрера в Нюрнберге, а ныне директор муниципальных музеев города Ашаффенбурга. В данном случае, однако, в глаза бросается не только "поразительное сходство с другими произведениями - совпадает и культурно-исторический контекст".

Больше информации можно было бы получить, изучив алтарь с помощью специального инфракрасного излучения, которое проникает сквозь верхние слои картины и позволяет увидеть предварительные рисунки. Техническим оборудованием для этого располагает Институт художественных технологий при Германском национальном музее в Нюрнберге. "В настоящее время планов по исследованию алтаря нет, - говорит эксперт музея Бенно Баумбауэр (Benno Baumbauer). - Но вполне вероятно, что в будущем они появятся".

А пока, говорит искусствовед Томас Шауэрте, имело бы смысл изучить другие работы из мастерской Вольгемута - возможно, в каких-то из них обнаружатся следы участия Дюрера.

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