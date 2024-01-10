Немецкие женщины предпочитают мужчин рабочих специальностей

Как выяснил журнал Playboy, более половины женщин считают особенно сексуальным того, кто умеет работать молотком, пилой или дрелью. А лучше - всем сразу. Мужчинам больше всего нравятся женщины-врачи.

Представители рабочих специальностей вытеснили врачей и летчиков с первых мест в списке самых сексуальных мужских профессий. 60 процентов опрошенных по всей стране женщин заявили, что мужчины, занимающиеся ремесленной деятельностью (Handwerker), кажутся им особенно привлекательными. Таковы данные репрезентативного опроса, проведенного Институтом изучения общественного мнения Norstat по заказу журнала Playboy. Всего было опрошено 1040 женщин и мужчин.

Разочарование для летчиков

Мужчины-врачи, которые занимали первое место в предыдущем рейтинге самых сексуальных профессий, опустились на второе место (59 процентов). На третьем месте - архитекторы (54 процента). За ними следуют инженеры и юристы: у них одинаковое количество голосов (по 50 процентов). Далее - полицейские (47 процентов) и ученые (46 процентов).

Больше всего симпатий по сравнению с прошлым опросом потеряли летчики - они "приземлились" на седьмом месте (44 процента). Такое падение рейтинга пилотов можно объяснить тем, что 30 процентов опрошенных женщин связывают привлекательность потенциальных партнеров с их финансовым положением. "Работа руками" кризис пандемии пережила и даже стала более востребованной, в отличие от "королей неба", некоторым из которых пришлось отказаться от своей профессии.

А мужчины любят врачей

В то же время лишь для 21 процента мужчин финансовая состоятельность женщины может сделать ее менее или более привлекательной. Также примечательно, что 77 процентов опрошенных мужчин считают, что выбор профессии может многое сказать о характере партнерши.

По данным того же опроса, мужское население Германии предпочитает женщин-врачей (52 процента), архитекторов (46 процентов) и медсестер (45 процентов). Остальные места в рейтинге самых сексуальных женских профессий распределились между женщинами-учеными (43 процента), пилотами (42 процента), инженерами (41 процент), учителями и юристами (по 40 процентов).

Насколько популярны рабочие специальности

Ремесленный сектор - это многопрофильная отрасль экономики Германии. По данным статистического ведомства Statista , в стране действует более миллиона малых и средних предприятий. Большинство относятся к сфере отделочных работ. В Германии существует порядка 130 признанных ремесленных специальностей, а количество работников в секторе квалифицированных профессий - 5,7 млн человек. Наиболее популярными направлениями среди учеников в секторе квалифицированных ремесел по-прежнему остаются мехатроника, электроника, сантехника, отопление и кондиционирование воздуха, столярное и парикмахерское дело.

Доля женщин в ремесленном секторе - около 11 процентов. По данным Немецкой конфедерации ремесленников (ZDH) , в 2022 году среди учениц в сфере производственного обучения особой популярностью пользовались такие профессии, как пошив одежды (85,7 процента), ювелир (73,4 процента), кондитер (83,9 процента), зубной техник (61,9 процента), оптометрист (67,3 процента) и техник по слуховым аппаратам (53,9 процента).

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