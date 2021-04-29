 Гитарист Rammstein поддержал осужденного соратника Навального | Новости из Германии о Германии | DW | 30.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Гитарист Rammstein поддержал осужденного соратника Навального

Экс-глава штаба Навального Боровиков приговорен к лишению свободы за репост клипа немецкой группы Rammstein. Рихард Круспе выразил поддержку соратнику оппозиционера.

Группа Rammstein

Гитарист Rammstein Рихард Круспе (Richard Kruspe) выразил поддержку экс-главе штаба Навального в Архангельске Андрею Боровикову, который 29 апреля был приговорен в России к лишению свободы за репост клипа этой немецкой метал-группы. Круспе написал на своей странице в Instagram в пятницу, 30 апреля, что знает о деле Боровикова и потрясен суровостью приговора россиянину.

"Мне известно о деле Андрея Боровикова. По сообщениям СМИ, против него открыли дело за репост в российских соцсетях видеоклипа Rammstein под названием Pussy. Я глубоко сожалею, что Андрея Боровикова приговорили за это к лишению свободы. Суровость этого приговора повергает в шок. Rammstein всегда выступал за свободу искусства как гарантированное основное право всех людей", - написал Круспе.

Приговор Андрею Боровикову

Накануне Ломоносовский суд Архангельска приговорил бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова к двум с половиной годам колонии общего режима по статье о незаконном обороте порнографии. Обвинение требовало для него три года колонии строгого режима.

Защита Боровикова заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокат Алексей Кычин указал, что ряд использованных судом доказательств были получены с нарушением закона.

Сам Боровиков объяснил, что добавил клип Rammstein на свою страницу "Вконтакте" (ВК) в 2014 году, а весной 2020-го удалил его. По его словам, дело было заведено в ноябре 2019 года, а обвинения были предъявлены в сентябре 2020-го. Он подчеркнул, что этот клип в ВК перепостили и сотни других людей. По словам Боровикова, силовики использовали для сбора доказательств волонтера архангельского штаба Навального Александра Дурынина.

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 18:16

Первые кадры с Навальным после голодовки, новое уголовное дело и закрытие штабов. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Кремль мстит сторонникам Навального: увольнения с работы, задержания и штрафы. DW Новости (27.04.21)  

Штабы Навального и ФБК подозревают в экстремизме: почему дело разбирают в закрытом режиме (18.04.2021)  

Также по теме

Russland | FBK-Aktivist Andrej Borowikow

Экс-главу штаба Навального посадили из-за клипа Rammstein 29.04.2021

Суд в Архангельске счел Андрея Боровикова виновным в распространении порнографии. Дело экс-главы архангельского штаба Навального связано с репостом клипа группы Rammstein во "Вконтакте". Защита обжалует приговор.

Frankfurt | Rammstein Konzert in der Commerzbank Arena

Rammstein и Шиес: за что судят координатора штаба Навального 18.11.2020

Из-за клипа группы Rammstein против координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова возбудили уголовное дело о распространении порнографии. О сути претензий и их подоплеке он рассказал DW.

Rammstein Görkwitz 1994

Rammstein: как музыканты закалялись в ГДР 02.03.2020

Тиль Линдеман и его коллеги еще во времена ГДР были активными участниками андеграунда. О том, как зарождалась панк-сцена, сформировавшая стиль Rammstein, в материале DW.

Реклама

Самые читаемые

"Это верхушка айсберга". Какова реальная смертность от COVID-19 в Индии?  

Между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана возникла перестрелка  

Байден предостерег Путина от дальнейшей эскалации  