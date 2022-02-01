Срок за клип Rammstein: дело соратника Навального вернули в суд

Дело Андрея Боровикова, которого приговорили к двум с половиной годам лишения свободы из-за клипа группы Rammstein, должно быть рассмотрено заново в Архангельском областном суде в ином составе. Такое решение вынес кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге, сообщает во вторник, 1 февраля, в своем телеграм-канале объединение "Сетевые свободы", оказывающее юридическую помощь по делам о свободе выражения мнения.

Суд в Архангельске вынес приговор местному оппозиционеру и бывшему координатору местного штаба Алексея Навального в апреле 2021 года. Его признали виновным в распространении порнографии из-за репоста еще в 2014 году в своих видеозаписях в соцсети "ВКонтакте" клипа "Pussy" немецкой группы Rammstein. Боровиков вину не признал, назвав дело политически мотивированным. Уголовное дело на него завели в сентябре 2020 года.

В 2019 году Боровиков был приговорен к 400 часам обязательных работ по так называемой "дадинской" статье за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Он организовывал в Архангельске акции протеста, в том числе против мусорного полигона в Шиесе.

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