 Вакен знают все: здесь и без Rammstein будет жарко | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.08.2022

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Культура и стиль жизни

Вакен знают все: здесь и без Rammstein будет жарко

После двухлетнего перерыва в Германии снова открывается самый большой в мире фестиваль тяжелого рока. Тиля Линдемана на нем не будет, но и без фронтмена Rammstein в Вакене будет жарко.

Самый крупный фестиваль рок-музыки проходит в Вакене

В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн в деревне Вакен после двухлетней паузы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, открылся очередной фестиваль тяжелого металла под открытым небом Wacken Open Air - самый большой в мире.

Фестиваль проводится с 1990 года. В начале августа на полях вокруг Вакена собирается более 75 тысяч любителей тяжелой музыки. И в 2022 году десятки тысяч приехали в маленькую деревушку не только из Германии, но и из Австралии, Мексики, Японии, Израиля, Южной Африки и других стран мира.

200 групп и десятки тысяч посетителей

Деревня Вакен, численность населения которой не превышает 2000 человек, раз в год, а именно - в начале августа, собирает на своих полях более 85 тысяч человек: посетители фестиваля, организаторы, представители СМИ и просто любопытные туристы приезжают на главный праздник тяжелого рока. На территории площадью в 250 га разворачивается грандиозное мероприятие.

На немецком автобане A23 теперь даже появился специальный указатель, который обычно устанавливается для обозначения объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, - с изображением главной сцены фестиваля.

Вот такая табличка на немецком автобане теперь указывает на самый крупный в мире фестиваль рока

Трудно проехать мимо: вот такая табличка на немецком автобане теперь указывает на самый крупный в мире фестиваль рока

С 4 по 6 августа в Вакене выступят около 200 групп. Впервые на сцене всемирно известного фестиваля - американская ню-металл-группа Slipknot. Запланировано было и выступление фронтмена популярной рок-группы Rammstein Тиля Линдемана (Till Lindemann), но его пришлось отменить. Впрочем, разочарование публики длилось недолго, ведь программа фестиваля обещает взрывные эмоции и без Rammstein: Arch Enemy, Feuerschwanz, Gloryhammer, Therapy?, Hämatom. Зрителей ожидает и встреча с финской хард-рок-группой Lordi, победившей на "Евровидении" в 2006 году.

Вакен без грязи?

На поле вокруг деревушки Вакен для проведения фестиваля за несколько недель был возведен целый город, именуемый "Holy Ground". На "святой земле" вакенских металлистов величиной с три футбольных поля расставлены павильоны, палатки и сцены, протянуты заграждения. Часто во время фестиваля идут сильные дожди. Посетители, так сказать, привыкли месить грязь. Нынешняя засушливая погода внесла свои коррективы. От массовых валяний в грязи придется отказаться. Но вот от грязи в целом организаторам будет сложно избавиться.

Посетители фестиваля привозят с собой напитки, еду и палатки

Целый город разрастается на 250 гектарах. После фестиваля остаются горы мусора

Вокруг площадок для концертов под открытым небом, на которых дни и ночи напролет будет отрываться многотысячная металлическая тусовка, предусмотрены места для гигантского кемпинга. У этого грандиозного праздника тяжелого рока есть и обратная сторона медали. Посетители фестиваля по традиции оставляют гору мусора: мебель, палатки, холодильники. Утилизация этого мусора обходится организаторам в круглую сумму. Поэтому в нынешнем году, следуя общему тренду заботы об окружающей среде, организаторы решили устроить конкурс под хештегом #greenwacken. Посетители фестиваля могут сфотографировать оставленное после себя в чистоте и порядке место и разместить фотографию в Instagram. Победителей ждут призы, среди которых есть и билеты на фестиваль Wacken Open Air-2023, продажа билетов на который, кстати, стартует сразу после окончания нынешнего фестиваля. И билеты раскупаются молниеносно!

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