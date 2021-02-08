 Станет ли европейское турне Rammstein прощальным? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.05.2022

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Культура и стиль жизни

Станет ли европейское турне Rammstein прощальным?

Перерыв был непреднамеренно долгим: только сейчас Rammstein может продолжить свой европейский тур, начавшийся в 2019 году. Всего запланировано 19 европейских городов.

Rammstein Band

Поклонники группы Rammstein радуются началу второго тура европейского турне на стадионах - "Europe Stadium Tour". В минувшее воскресенье, 15 мая 2022 года, в Праге состоялся первый концерт европейского турне рок-группы, начавшееся еще в 2019 году, но прерванное из-за коронавирусной пандемии. Возобновление концертов, которое было запланировано на 2021 год, пришлось отложить из-за сохранявшихся запретов и ограничений на проведение массовых мероприятий. 

Итак, время пришло: Rammstein снова можно увидеть вживую летом 2022 года. На концерте в Праге группа исполнила известные песни, а также треки из нового альбома "Zeit", который был выпущен в конце апреля 2022 года. За неделю он поднялся на вершину немецких хит-парадов. Прозвучали также композиции из нового альбома, среди которых и известная песня "Zick Zack". Группа исполнила несколько старых песен, в том числе "Sehnsucht", "Diamant", "Du hast", а так же скандальную композицию "Deutschland".

Ожидается, что во второй части турне Rammstein в основном будет исполнять старые песни наряду с некоторыми новыми композициями, включая те, которые известны своим провокационным потенциалом. Фрагменты сцены в Праге, как и первые впечатления фанатов от высоких башен - главных атрибутов декорации - можно найти в социальных сетях по хэштегу #rammsteinprague2022. По сообщениям СМИ, на концерте было, как обычно, много спецэффектов, свойственных легендарной рок-группе.

На разогреве у Rammstein снова будет петь Duo Jatekok. В 2017 году французские пианистки Аделаида Панагет и Наири Бадал открыли концерт группы на арене французского города Ним. А 6 мая 2022 года вышел новый альбом дуэта "Duo Jatekok plays Rammstein" с кавер-версиями песен немецких рок-музыкантов.

Какова политическая позиция Rammstein

Музыканты группы и их фронтмен Тиль Линдеман уже не раз оказывались в центре скандалов и споров. Логотип группы напоминает крест - символ немецких вооруженных сил во Второй мировой войне, текстам песен характерна жестокость и насилие, например, "Ich tu Dir Weh" ("Я причиняю тебе боль"), "Stein um Stein" ("Камень за камень"), "Roter Sand" ("Алый песок") и в видеороликах используются фрагменты из пропагандистских фильмов Лени Рифеншталь, снимавшей картины для нацистского режима. Поэтому некоторые критики уже не раз задавали вопрос о том, позиционируют ли себя музыканты из бывшей ГДР как приверженцы праворадикальных взглядов? Фронтмен Линдеман в интервью музыкальному журналу Rolling Stone опроверг подобные предположения. По его утверждению, они выросли и воспитывались в социалистической ГДР и позиционировали себя "панками или готами". Кроме того, Линдеман добавил: "Мы ненавидим нацистов". По его словам, песней "Links 2 3 4" ("Налево раз-два-три"), которая была написана в 2001 году, музыканты четко дали понять о своей политической позиции. 

Фронтмен Rammstein - Тиль Линдеман

Фронтмен Rammstein - Тиль Линдеман

Тем не менее, в 2019 году на музыкантов обрушился шквал критики из-за видеоклипа "Deutschland"

Период национал-социализма предстает в девятиминутном видео как один из многих эпизодов, содержащих сцены откровенного насилия. Публицист и эксперт по проблемам СМИ Йоахим Треббе (Joachim Trebbе) подчеркнул в одном из интервью DW, что попытка поставить в один ряд период национал-социализма с войнами Карла Великого или пражскую дефенестрацию "должно по-прежнему подвергаться критике - по крайней мере, в контексте немецкой истории". Текст песни, по мнению Треббе, не прославляет и не злоупотребляет сомнительными символами. Строки из песни звучат примерно так: "Германия! Твоя любовь - это благословение и проклятие. Германия! Я не могу дать тебе свою любовь ("Deutschland! Deine Liebe ist Fluch und Segen. Deutschland! Meine Liebe kann ich dir nicht geben."). В принципе, "любовь" - самое часто употребляемое слово в текстах песен группы Rammstein.

Турне 2022 года - прощальное?

В программе европейского турне рок-группы 32 концерта в 19 городах. В Германии Rammstein будет играть на стадионах Лейпцига, Берлина, Штутгарта, Гамбурга и Дюссельдорфа с 20 мая. Самое большое число зрителей, более 120 000 человек, насчитали на мюнхенском стадионе во время первой части тура. Один из концертов в 2019 году собрал почти 1,3 миллиона зрителей.

Недавно в Сети появилась информация о дополнительном турне в поддержку нового альбома "Zeit", который якобы должен состояться в других городах Европы в 2023 году. Как заявил промоутер европейского турне Rammstein, это было фейком. Достоверной информацией является то, что сольные концерты Линдемана, которые должны были состояться в России в декабре 2022 года, отменены. В заявлении на сайте Rammstein музыканты высказали свою солидарность и поддержку украинскому народу, который борется против "шокирующей атаки российского правительства". Берлинская группа напоминает, что у всех ее участников есть собственный опыт работы в обеих странах и связи с людьми в России и в Украине. В заключении они пишут: "Мы осознаем отчаяние, которое многие российские фанаты испытывают в связи с действиями своего правительства, и хотим напомнить о человечности, которую разделяют граждане России и Украины". 

Оформление альбома Zeit

Оформление альбома "Zeit"

Ходят слухи о том, что альбом "Zeit", некоторые песни из которого будут исполняться на европейских стадионах, может стать прощальным. Как отмечает издание Berliner Kurier, сопровождавшее рок-группу в Праге, во время выступления были переписаны несколько строк из песни "Adieu", вошедшей в альбом. Слова "ты должен пройти последний путь в одиночку" теперь звучат, как обращение к фанатам: "вы должны пройти последний путь в одиночку". Имеется ли ввиду - в одиночку, без музыкантов Rammstein, - пока остается только гадать.

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    Вагне(Р)амштайн

    Поразительное сходство

    Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тиль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.

  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

    Вагне(Р)амштайн

    Ужасы

    В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Экспортные звезды

    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

  • Зигфрид

    Вагне(Р)амштайн

    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


Контекст

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