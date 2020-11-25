Лени Рифеншталь и ее соучастие в преступлениях "третьего рейха"

Имя Лени Рифеншталь (Leni Riefenstahl) давно стало легендарным, несмотря на очевидную неоднозначность ее творчества. Ее режиссерский талант и эстетические находки до сих пор восхищают многих кинокритиков, которые вместе с тем, кончено, не забывают, что Рифеншталь поставила свой талант на службу пропаганде "третьего рейха". Ее документальные фильмы "Триумф воли" о партийном съезде НСДАП в Нюрнберге 1934 года и "Олимпия" об Олимпийских играх в Берлине в 1936 году принесли Лени Рифеншталь весьма двусмысленную славу.

Сама она говорила о себе после 1945 года: "Я была наивной девочкой, политической идиоткой". И подчеркивала: "Из-за меня никто не пострадал".

Вождь без недостатков

О том, что это не так, рассказывает только что вышедшая книга Нины Гладиц (Nina Gladitz) "Лени Рифеншталь: карьера одной преступницы". Она начинается цитатой из интервью Лени Рифеншталь (уже тогда, в феврале 1937 года, известного кинодокументалиста) одной из американских газет: "Для меня Гитлер - самый великий человек, который когда-либо жил на Земле… Он красивый, умный, обаятельный. У всех великих мужей Германии - Фридриха Великого, Ницше, Бисмарка - были какие-то недостатки. Есть они и у соратников Гитлера. У него одного их нет".

Лени Рифеншталь с Гитлером

"Наивной девочкой" ее тогда вряд ли можно назвать. Ей было 34 года, она уже сняла для нацистов не только "Триумф воли", но и другие фильмы, названия которых говорят сами за себя: "Победа веры" и "Наш вермахт". Ее близость к верхушке "третьего рейха", прежде всего, к Гитлеру и Геббельсу, была хорошо известна. Министр пропаганды, который считал, что для "рейха" важнейшим искусством является кино (знакомые слова!), записал в своем дневнике: "Рифеншталь - единственная из деятелей кино, кто нас по-настоящему понимает". Пройдет еще немного времени, и Рифеншталь возглавит бригаду кинематографистов, которая будет снимать вторжение в Польшу в сентябре 1939 года.

С собой в главной роли

Но все же одно дело - пропаганда, а другое - прямое соучастие в преступлениях нацистов. Долгие годы Лени Рифеншталь чаще всего верили, что она в этих преступлениях непосредственно не принимала участия и даже точно не знала, что представляют собой концлагеря. Но в 1982 году немецкая телерадиокомпания WDR выпустила документальный разоблачительный фильм "Время умолчания и тьмы". Режиссером этого фильма была Нина Гладиц, написавшая сейчас книгу о Рифеншталь.

Плакат фильма "Триумф воли"

Главной темой документальной ленты Гладиц, как и ее нынешней книги, стал единственный художественный фильм, который снимала во времена "третьего рейха" Лени Рифеншталь. Она и раньше, во второй половине 1920-х и в начале 1930-х годов, ставила художественные фильмы, в значительной части которых сама и играла главные роли. Это были непритязательные сентиментальные мелодрамы, действие которых происходило, как правило, в заснеженных альпийских горах. Такой же, в общем, фильм Рифеншталь решила снять и в 1940 году (судите хотя бы по заглавному снимку).Фильм назывался "Низина".

Единственное, но существенное отличие: у нее теперь было куда больше возможностей, чем за десять лет до этого, когда она еще не была ведущим кинопропагандистом "третьего рейха". Рифеншталь сама написала сценарий, сама ставила картину и сама играла главную роль. Гитлер лично дал указание выделить для съемок фильма 6-7 миллионов рейхсмарок из бюджета, - несмотря на то, что шла война.

Статисты из концлагеря

Съемки то и дело прерывались, приходилось переезжать с места на место... В 1944 году снимали недалеко от Зальцбурга, в Альпах, хотя действие фильма происходило в Пиренеях. Ну, с горами ладно: они более или менее похожи, а вот где взять статистов-испанцев? И вот, как рассказывает Гладиц, Рифеншталь запросила "по-южному выглядящих людей" (именно так было сформулировано)... в концлагере. Ей прислали синти и рома из "цыганского концлагеря" Максглан, который был расположен неподалеку.

Никаких денег они, конечно, за это не получили. Отказаться сниматься в фильме не могли. Более того: как подчеркивает Гладиц, Рифеншталь обещала им, что с ними ничего не случится, хотя знала, что после съемок их депортируют. Большая часть из этих 123 человек позже погибла в Освенциме.

В 1982 году Рифеншталь подала в суд на Гладиц: мол, всё это - клевета. Судебные споры длились несколько лет. Иск Рифеншталь был почти по всем пунктам отвергнут, кроме одного: невозможно было доказать, что Рифеншталь знала о предстоящей депортации снимавшихся в ее фильме цыган в Освенцим.

Лени Рифеншталь в 2000 году

Кстати, "Низина" была окончательно смонтирована уже после войны, в 1953 году. Художественное качество его весьма сомнительно. Но вот что интересно: все сцены, в которых участвовали синти и рома, Лени Рифеншталь еще тогда вырезала из фильма.

За прошедшие годы Нина Гладиц нашла в архивах новые документы и разыскала новых свидетелей, подтверждающих ее правоту. Книга развенчивает миф о "наивности" и "невинности" Лени Рифеншталь. Единственное, что по мнению немецких рецензентов, портит эту книгу, - излишний пафос и постоянно повторяемые пассажи о том, что Рифеншталь на самом деле не была талантливой, что она занималась плагиатом и так далее. Но в том-то и дело, что у нее действительно был талант. Тем большая на нее ложится ответственность.

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