 Лени Рифеншталь и ее соучастие в преступлениях ″третьего рейха″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.11.2020

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Культура и стиль жизни

Лени Рифеншталь и ее соучастие в преступлениях "третьего рейха"

Ее считают талантливым режиссером-документалистом, избравшим неправедный путь проводника нацистской пропаганды. Но была ли она непосредственно замешана в преступлениях нацистов?

Сцена из фильма Низина

Сцена из фильма "Низина"

Имя Лени Рифеншталь (Leni Riefenstahl) давно стало легендарным, несмотря на очевидную неоднозначность ее творчества. Ее режиссерский талант и эстетические находки до сих пор восхищают многих кинокритиков, которые вместе с тем, кончено, не забывают, что Рифеншталь поставила свой талант на службу пропаганде "третьего рейха". Ее документальные фильмы "Триумф воли" о партийном съезде НСДАП в Нюрнберге 1934 года и "Олимпия" об Олимпийских играх в Берлине в 1936 году принесли Лени Рифеншталь весьма двусмысленную славу.

Сама она говорила о себе после 1945 года: "Я была наивной девочкой, политической идиоткой". И подчеркивала: "Из-за меня никто не пострадал".

Вождь без недостатков

О том, что это не так, рассказывает только что вышедшая книга Нины Гладиц (Nina Gladitz) "Лени Рифеншталь: карьера одной преступницы". Она начинается цитатой из интервью Лени Рифеншталь (уже тогда, в феврале 1937 года, известного кинодокументалиста) одной из американских газет: "Для меня Гитлер - самый великий человек, который когда-либо жил на Земле… Он красивый, умный, обаятельный. У всех великих мужей Германии - Фридриха Великого, Ницше, Бисмарка - были какие-то недостатки. Есть они и у соратников Гитлера. У него одного их нет".

Лени Рифеншталь с Гитлером

Лени Рифеншталь с Гитлером

"Наивной девочкой" ее тогда вряд ли можно назвать. Ей было 34 года, она уже сняла для нацистов не только "Триумф воли", но и другие фильмы, названия которых говорят сами за себя: "Победа веры" и "Наш вермахт". Ее близость к верхушке "третьего рейха", прежде всего, к Гитлеру и Геббельсу, была хорошо известна. Министр пропаганды, который считал, что для "рейха" важнейшим искусством является кино (знакомые слова!), записал в своем дневнике: "Рифеншталь - единственная из деятелей кино, кто нас по-настоящему понимает". Пройдет еще немного времени, и Рифеншталь возглавит бригаду кинематографистов, которая будет снимать вторжение в Польшу в сентябре 1939 года.

С собой в главной роли

Но все же одно дело - пропаганда, а другое - прямое соучастие в преступлениях нацистов. Долгие годы Лени Рифеншталь чаще всего верили, что она в этих преступлениях непосредственно не принимала участия и даже точно не знала, что представляют собой концлагеря. Но в 1982 году немецкая телерадиокомпания WDR выпустила документальный разоблачительный фильм "Время умолчания и тьмы". Режиссером этого фильма была Нина Гладиц, написавшая сейчас книгу о Рифеншталь.

Плакат фильма Триумф воли

Плакат фильма "Триумф воли"

Главной темой документальной ленты Гладиц, как и ее нынешней книги, стал единственный художественный фильм, который снимала во времена "третьего рейха" Лени Рифеншталь. Она и раньше, во второй половине 1920-х и в начале 1930-х годов, ставила художественные фильмы, в значительной части которых сама и играла главные роли. Это были непритязательные сентиментальные мелодрамы, действие которых происходило, как правило, в заснеженных альпийских горах. Такой же, в общем, фильм Рифеншталь решила снять и в 1940 году (судите хотя бы по заглавному снимку).Фильм назывался "Низина".

Единственное, но существенное отличие: у нее теперь было куда больше возможностей, чем за десять лет до этого, когда она еще не была ведущим кинопропагандистом "третьего рейха". Рифеншталь сама написала сценарий, сама ставила картину и сама играла главную роль. Гитлер лично дал указание выделить для съемок фильма 6-7 миллионов рейхсмарок из бюджета, - несмотря на то, что шла война.

Статисты из концлагеря

Съемки то и дело прерывались, приходилось переезжать с места на место... В 1944 году снимали недалеко от Зальцбурга, в Альпах, хотя действие фильма происходило в Пиренеях. Ну, с горами ладно: они более или менее похожи, а вот где взять статистов-испанцев? И вот, как рассказывает Гладиц, Рифеншталь запросила "по-южному выглядящих людей" (именно так было сформулировано)... в концлагере. Ей прислали синти и рома из "цыганского концлагеря" Максглан, который был расположен неподалеку.

Никаких денег они, конечно, за это не получили. Отказаться сниматься в фильме не могли. Более того: как подчеркивает Гладиц, Рифеншталь обещала им, что с ними ничего не случится, хотя знала, что после съемок их депортируют. Большая часть из этих 123 человек позже погибла в Освенциме.

В 1982 году Рифеншталь подала в суд на Гладиц: мол, всё это - клевета. Судебные споры длились несколько лет. Иск Рифеншталь был почти по всем пунктам отвергнут, кроме одного: невозможно было доказать, что Рифеншталь знала о предстоящей депортации снимавшихся в ее фильме цыган в Освенцим.

Лени Рифеншталь в 2000 году

Лени Рифеншталь в 2000 году

Кстати, "Низина" была окончательно смонтирована уже после войны, в 1953 году. Художественное качество его весьма сомнительно. Но вот что интересно: все сцены, в которых участвовали синти и рома, Лени Рифеншталь еще тогда вырезала из фильма.

За прошедшие годы Нина Гладиц нашла в архивах новые документы и разыскала новых свидетелей, подтверждающих ее правоту. Книга развенчивает миф о "наивности" и "невинности" Лени Рифеншталь. Единственное, что по мнению немецких рецензентов, портит эту книгу, - излишний пафос и постоянно повторяемые пассажи о том, что Рифеншталь на самом деле не была талантливой, что она занималась плагиатом и так далее. Но в том-то и дело, что у нее действительно был талант. Тем большая на нее ложится ответственность.

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    Город партийных съездов

    Национал-социалистическая идеология с ее культом вождя нуждалась в зрительном воплощении. Для этой визуальной монументальности был выбран Нюрнберг, ставший "городом партийных съездов". Построить здесь грандиозный комплекс, воплотив мировоззрение "в камне", Гитлер поручил своему любимцу, архитектору Альберту Шпееру.

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    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    70 тысяч зрителей

    На этой почтовой открытке времен "третьего рейха" - главная трибуна, так называемая "Трибуна Цеппелина". Перед ней выстраивались и маршировали участники массовых празднеств в дни съездов нацистской партии, которые проходили здесь с 1933 по 1938 годы. Длина трибуны - 360 метров, высота - 20 метров. Здесь могли разместиться до 70 тысяч человек.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Нацистский вечный огонь

    Под главной трибуной - так называемый "Золотой зал", где принимали самых почетных гостей. Его потолок выложен орнаментом, главным элементом которого стало изображение свастики. Гигантские чаши, в которых горел "вечный огонь", располагались на башнях, обрамлявших "Трибуну Цеппелина". Их хорошо видно на предыдущем снимке. Одна из чаш стоит сейчас в "Золотом зале", который является частью экспозиции.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    На Марсовом поле

    А это парад на Марсовом (Мартовском) поле, площадь которого составляла 12 футбольных полей. На снимке: рапортуют штурмовики СА. Их здесь - 100 тысяч человек. Эта демонстрация силы Гитлеру не понравилась. Прошло всего несколько недель - и в "ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года он расправился с руководителями штурмовых отрядов и их популярным вождем Рёмом.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Парад принимает "фюрер"

    С тех пор все парады принимал здесь только он, Гитлер - как во время Дня вермахта в 1936 году. "Фюреру" салютуют Геринг (приговорен к повешению на Нюрнбергском процессе, совершил самоубийство), адмирал Редер (отсидел после войны 10 лет), генерал-фельдмаршал Фрич и министр обороны "рейха" Бломберг (оба были отправлены в отставку Гитлером за то, что выступили против его милитаристских планов).

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Подготовка к войне

    На поле Цеппелина и Марсовом поле не только маршировали. Здесь устраивались настоящие театрализованные представления и даже учебные сражения.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Бойцы трудового фронта

    Это не солдаты, - хотя на них тоже униформа. Это "бойцы трудового фронта", их оружие - лопаты. Нацистская партия не случайно называлась Национал-социалистической рабочей партией Германии. Именно на трудящихся она опиралась в начале своей деятельности, борясь с "буржуазной демократией".

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Обветшалая трибуна

    А вот что сейчас стало, например, с главной трибуной. Так она выглядела еще несколько лет назад. Потом ее отреставрировали, но здесь видно, что грандиозный комплекс, который нацисты возводили на века, строился на самом деле из недолговечных материалов. Колоннада трибуны уже в середине 1960-х угрожала рухнуть, поэтому ее снесли. А огромную каменную свастику над трибуной взорвали сразу после войны.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Недостроенный Дворец съездов

    Дворец съездов (Kongresshalle) или Зал собраний, как его еще называют, отреставрировали в 1970-е годы. Это колоссальное здание, которое должно было достигать 70-метровой высоты, осталось незаконченным. Его реальная высота - меньше 40 метров. Дворец съездов НСДАП должен был закрывать колоссальный стеклянный купол без промежуточных опор, но он так и остался без крыши.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Один стадион из четырех

    Так выглядит Дворец съездов и пруд Дутцендтайх с высоты птичьего полета. В нижнем углу - жилой микрорайон, построенный на бывшем Марсовом поле. На заднем плане - футбольный стадион (нацисты планировали целых четыре). В северной части Дворца располагается Документационный центр, организовавший виртуальные выставки, рассказывающие о бесславной истории Территории имперских съездов НСДАП.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Символ недолговечности

    Внутреннюю кладку недостроенного Дворца съездов НСДАП оставили неоштукатуренной - как символ недолговечности "тысячелетнего рейха", просуществовавшего всего двенадцать лет.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Автомобильные гонки в Нюрнберге

    Как только ни использовали бывшую Территорию партийных съездов НСДАП - поле Цеппелина, Марсово поле, главную трибуну - уже в наши времена! В 2004 году, например, здесь прошли автомобильные гонки. Ее участники должны были преодолеть, в общей сложности, 2300 километров. На гигантских площадях бывшей Территории партийных съездов это было "всего" 72 круга.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Рок в парке

    До пандемии коронавируса каждое лето с 2004 года на поле Цеппелина проходил один из крупнейших в Германии рок-фестивалей - "Рок в парке" (Rock am Park). В 2016 году, например, здесь выступали 80 рок-групп и сюда съехались более 70 тысяч зрителей. Почему "в парке"? Потому что озеро Дутцендтайх и его берега остаются одним из излюбленных мест отдыха жителей Нюрнберга - как это было до нацистов.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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