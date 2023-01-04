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Лидер группы Rammstein Тиль Линдеман
Лидер группы Rammstein Тиль ЛиндеманФото: Ismael Rosas/eyepix/Zuma/picture alliance
КультураГермания

Вокалисту Rammstein Тилю Линдеману - 60 лет

Зильке Вюнш
33 мин. назад

Лидер группы Rammstein любит шокировать публику эпатажным поведением на сцене, жуткими костюмами и провокационными песнями. И, похоже, не собирается менять свой имидж на более благопристойный.

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Группа Rammstein, так же как и ее бессменный лидер Тиль Линдеман (Till Lindemann), в представлении не нуждаются. У них миллионы поклонников по всему миру. Они ценят особую манеру исполнения и музыку, а также зрелищность, экспрессию, мощное звучание, наличие большого количества огня, пиротехники и спецэффектов на концертах и в клипах. Музыканты Rammstein всегда славились провокациями: в текстах, видеоклипах, поведении на сцене.

Сам Тиль Линдеман не раз представал в клипах или на концертах в роли психопата или убийцы. Насилие, смерть, огонь, секс - все это стало неотъемлемой частью текстов группы Rammstein. Но недавнее порновидео Тиля Линдемана повергло в шок даже любителей эпатажных выходок фронтмена группа Rammstein.

Скандалы вызывали многие клипы, например, на композицию Deutschland. В видео музыканты предстали, в том числе, в образе узников нацистских концлагерей. Недоумение у поклонников вызвало и выступление Линдемана на Красной площади осенью 2021 года - тогда, на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", он спел под аккомпанемент оркестров Росгвардии и МЧС песню "Любимый город" на русском языке. Также Тилю Линдеману приписывают роман с украинской певицей Светланой Лободой - до сих пор ходят слухи, что он может быть отцом ее младшей дочери Тильды… В эти дни герой многочисленных скандалов отмечает в свое 60-летие.

Пловец, поэт и рок-звезда

Тиль Линдеман родился 4 января 1963 года в восточногерманском Лейпциге. Его любовь к стихам проявилась рано: в 9 лет он написал  короткое стихотворение: "Он просто раскалывает каждый орех, а те, что не хочет, - должен". В подростковом возрасте Тиль был успешным пловцом и даже должен был выступать за ГДР на Олимпийских играх 1980 года. Однако ему было отказано в участии из-за того, что он тайно контактировал с западными спортсменами во время юношеского чемпионата Европы 1978 года.

Любовь к музыке, и особенно к андеграунд-року ГДР, появилась у Линдемана в 1980-е годы. В своей первой группе "First Ass" он пел и играл на барабанах. С ним же выступали музыканты Рихард Круспе (Richard Kruspe) и Пауль Ландерс (Paul Landers), которые позже вошли в состав Rammstein. Стиль будущей рок-группы угадывается уже в песнях того времени, однако лишь спустя много лет, в 1994 году, музыканты нашли друг друга, образовав Rammstein и определившись со своим музыкальным путем: вызывающим, брутальным и шокирующим.

Огонь и экспрессия на сцене особенно нравятся фанатам Rammstein
Огонь и экспрессия на сцене особенно нравятся фанатам RammsteinФото: Malte Krudewig/dpa/picture alliance

Тиль Линдеман сам пишет тексты и музыку практически ко всем песням. И исполняет их в своей отличительной манере: низким голосом, воркуя или рыча, с особым, неповторимым произношением буквы "р".

Дебютный альбом группы "Herzeleid" вышел в сентябре 1995 года. На обложке альбома шестеро музыкантов изображены с обнаженными, промасленными торсами.

Фотография произвела эффект разорвавшейся бомбы: для многих она ассоциировалась с образом так называемых Herrenmenschen, то есть, "господствующей расы", распространенном во времена национал-социализма. Содержание пластинки тоже вызвало много вопросов. Что, впрочем, не помешало альбому продержаться 102 недели в хит-парадах и пять раз войти в первую десятку немецких чартов.

За группой закрепился имидж рок-группы, которая нравится праворадикалам. Но музыканты всегда пытались от него дистанцироваться.

Помимо музыкальной деятельности, Линдеман пишет стихи. В 2002 году вышел его первый сборник "Нож", а 2013 еще один - "В тихие ночи". Мнения о качестве поэзии разделились: от "жалких и отвратительных" до "особенно рекомендуемых к прочтению". Стихи переведены на несколько языков, в том числе, и на русский.

Восьмой студийный альбом группы "Zeit" вышел в апреле 2022 года. Поклонники опасаются, что он будет последним - многие песни звучат как прощание. Одна из песен альбома называется "Adieu", а в другой слышны слова прощания "Нужно уходить в самый красивый момент". Впрочем, официально Линдеман еще ни кем не прощался. В прошлом году в Германии альбом "Zeit" стал самый продаваемым.

Линдеман и Россия

Лидер Rammstein много лет поддерживал особые отношения с Россией. В стране у него огромное количество фанатов, пожалуй, одно из крупнейших фан-сообществ в мире. Музыкант снимал клипы для своего сольного проекта в Москве и Санкт-Петербурге, в частности, в Эрмитаже. Однако война в Украине все изменила. Он осудил нападение России на Украину и отменил все свои концерты в РФ. В рамках нового турне он должен был выступить в Новосибирске и Москве.

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