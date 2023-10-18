Rammstein: Новое турне - без "нулевого ряда"

Никаких признаков распада всемирно известной немецкой рок-группы. Зато появились первые подробности о концертах турне Rammstein в Европе на 2024 год. В двенадцати странах запланировано 18 концертов.

Как сообщает группа Rammstein на своем сайте, во время турне по 12 странам Европы в 2024 году запланировано 18 концертов, первый пройдет на стадионе в Праге в мае. Как и в предыдущие годы, концерты пройдут и в самой Германии. Онлайн-продажа билетов на концерты нового турне стартует сегодня, 18 октября.

Может показаться несколько странным, что в гастрольный график на 2024 год не включен Берлин, родной город Rammstein. Но, как говорится, все идет по плану: после четырех выступлений в Мюнхене в нынешнем году группа уже отыграла три концерта в немецкой столице. 60-летний фронтмен Тиль Линдеман (Till Lindemann), гитаристы Рихард Круспе (Richard Kruspe) и Пауль Ландерс (Paul Landers), басист Оливер Ридель (Oliver Riedel), клавишник Кристиан "Флаке" Лоренц (Christian "Flake" Lorenz) и барабанщик Кристоф Шнайдер (Christoph Schneider) до сих пор живут в Берлине. Шестеро музыкантов собрались здесь в 1994 году и организовали самую успешную на международном уровне немецкую рок-группу со своим особенным и ни с кем не сравнимым стилем и звучанием.

Обвинения против Линдемана сняты, можно петь

Гастрольное турне нынешнего года было омрачено обвинениями против фронтмена Линдемана. Женщины, ставшие, якобы, жертвами сексуальных домогательств со стороны Линдемана, описывали ситуации в социальных сетях или в сообщениях средств массовой информации. Немецкие СМИ сообщали, что во время концертов промоутеры группы заговаривали с девушками и молодыми женщинами и приглашали их на вечеринки после концерта для непосредственного общения со своими кумирами. По утверждениям некоторых женщин, на вечеринках и после них они испытали разного рода сексуальные домогательства.

Сам Линдеман категорически отверг обвинения против себя. В конце концов прокуратуры Берлина и Литвы прекратили расследование этих обвинений. Прокуратура Берлина, например, заявила, что оценка представленной информации не предоставила никаких доказательств того, что Линдеман "совершал сексуальные действия с женщинами против их воли" и поэтому закрыла дело против фронтмена группы.

Турне без "нулевого ряда"

По информации dpa, для тура группа будет использовать ту же сцену, на которой она выступала с 2019 года. Строительство гигантского сооружения в двух вариантах с участием десятков грузовиков занимает несколько дней. Условием турне также стало соблюдение так называемой концепции безопасности, в которую войдет специально созданная группа работников, следящая за соблюдением этой концепцией и информирующая о ней зрителей на стадионах. "Нулевой ряд" - площадка прямо перед сценой Rammstein, на которую для просмотра концерта отбирались только поклонницы группы, останется свободной от фанаток.

Еще в разгар скандала группа Rammstein обнародовала специальное заявление, в котором подчеркивалось, что музыканты очень расстроены из-за выдвинутых против них обвинений и относятся к ним крайне серьезно. "Нашим поклонникам мы говорим: для нас важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших концертах - как перед сценой, так и за ее пределами", - сделала заявление немецкая группа.

Слухи о распаде Rammstein преждевременны

Популярная немецкая рок-группа Rammstein существует уже почти 30 лет. Своим очередным туром она посылает сигнал о продолжении своей концертной деятельности. Группа всегда надеялась, что сможет продолжать свою работу, вопреки, а то и благодаря скандалам.

У Rammstein нет недостатка в успехе и поддержке. После выдвинутых обвинений продажи альбомов резко возросли. Шесть из восьми попали в топ-100 чартов. В этом году билеты на концерты тура были почти полностью распроданы.

Помимо Чехии и Германии, в плане гастрольного турне Rammstein на 2024 год также входят Сербия, Греция, Испания, Франция, Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Дания, Австрия и Италия.

Тур по стадионам Европы с заходом на американский континент начался в мае 2019 года, но неоднократно прерывался из-за коронавирусной пандемии. В ходе двухчасового шоу с использованием огня, эффектами и пиротехникой, группа исполняет около 20 своих композиций.

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