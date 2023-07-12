Адвокаты Линдемана приняли меры против петиции

За несколько дней до концертов Rammstein в Берлине адвокаты Тилля Линдемана приняли юридические меры против петиции, призывающей отменить мероприятия из-за обвинений в адрес фронтмена группы.

Адвокаты, представляющие интересы фронтмена рок-группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann), предприняли очередные юридические шаги в деле о секс-скандале вокруг музыканта.

Чего требуют адвокаты музыканта

От инициаторов петиции на интернет-платформе Campact, которые выступают за отмену концертов группы в Берлине, адвокаты Тилля Линдемана требуют воздержаться от определенных действий. Адвокаты из юридической конторы Schertz-Bergmann направили инициаторам обращения письмо с требованием не использовать в петиции определенные фразы. Как сообщает берлинская газета Der Tagesspiegel, в письме говорится, что петиция содержит ложные и клеветнические утверждения о Линдемане. Для тех, кто ее подписал, фронтмен группы уже назван преступником, хотя на него в правовом государстве, которым является Германия, до решения суда распространяется презумпция невиновности.

Акция протеста против Rammstein перед офисом берлинского сенатора внутренних дел, которая прошла в конце июня 2023 года Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Петиция "Не давать сцену Rammstein" призывает к отмене концертов в берлинском Олимпийском стадионе. Она собрала уже более 71 тысячи подписей. Ее авторы считают, что до тех пор пока обвинения Тилля Линдемана в сексуальном насилии не расследованы, концерты Rammstein не являются безопасным местом для девушек и женщин.

В онлайн-петиции, например, стоит следующее: "Злоупотребление властью и патриархальные структуры в СМИ и индустрии культуры - не единичные случаи. Мы верим жертвам сексуального насилия - всегда и везде!" Инициатор петиции завершает ее словами: "Концерты Rammstein должны быть отменены! Берлин не должен стать местом сексуальных домогательств! Мы не чествуем преступников!"

Надо отметить, что аналогичные требования адвокаты музыканта ранее выдвинули в адрес 21-летней Kayla Shyx, опубликовавшей на своем канале в YouTube видео, в котором актриса-любительница рассказала об одной из вечеринок с Rammstein после концерта 4 июня 2022 года в Берлине. Как сообщалось в заявлении адвокатов, опубликованном 26 июля 2023 года, было достигнуто согласие в том, что девушка воздержится от определенных действий по двум пунктам. Каких именно пунктов, не уточнялось.

По ее словам, их с подругой пригласила на празднование директор Rammstein по кастингу Алена М. Девушки согласились, но вместо обещанного приема со знаменитостями оказались в комнате с черными кожаными диванами и большим холодильником.

Campact не собирается менять текст петиции

Организаторы петиции и представители Campact уже заявили о том, что не пойдут на требования адвокатской конторы: "Мы поддерживаем инициатора петиции и ее требования", - пишет Феликс Колб (Felix Kolb), управляющий директор Campact, в заявлении, опубликованном 10 июля под петицией. "Мы считаем своим долгом поддержать смелых людей, которые публично высказались по поводу инцидентов на концертах Rammstein и требуют последствий и разбирательств".

Ранее немецкие СМИ сообщали, что несколько женщин обвинили вокалиста Rammstein Тилля Линдемана в сексуальных домогательствах и опубликовали свои истории в социальных сетях. Всплеск обвинений возник после того, как молодая ирландка Шелби Линн впервые рассказала о своей истории на вечеринке после концерта в Вильнюсе.

На данный момент прокуратура Берлина ведет расследование. Расследование в Вильнюсе было прекращено. По версии адвокатов музыканта, в берлинскую полицию заявления были поданы не жертвами сексуального насилия, а третьими лицами, чьи заявления основаны на сообщениях СМИ и социальных сетей.

После того как об обвинениях стало известно широкой общественности, в Германии запретили так называемый "нулевой ряд" на концертах группы. Именно в этой зоне женщин, по сообщениям в социальных сетях и публикациям в СМИ, выбирали и приглашали на закулисные вечеринки для встреч с Тиллем Линдеманом.

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