  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Адвокаты Линдемана приняли меры против петиции

Николас Фишер | Виктор Вайц
10 ч. назад

За несколько дней до концертов Rammstein в Берлине адвокаты Тилля Линдемана приняли юридические меры против петиции, призывающей отменить мероприятия из-за обвинений в адрес фронтмена группы.

https://p.dw.com/p/4TlUX
Во время концерта Rammstein в начале июня в мюнхенском Олимпийском стадионе
Концерт Rammstein в мюнхенском Олимпийском стадионе, 7 июня 2023 годаФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Адвокаты, представляющие интересы фронтмена рок-группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann), предприняли очередные юридические шаги в деле о секс-скандале вокруг музыканта.

Чего требуют адвокаты музыканта

От инициаторов петиции на интернет-платформе Campact, которые выступают за отмену концертов группы в Берлине, адвокаты Тилля Линдемана требуют воздержаться от определенных действий. Адвокаты из юридической конторы Schertz-Bergmann направили инициаторам обращения письмо с требованием не использовать в петиции определенные фразы. Как сообщает берлинская газета Der Tagesspiegel, в письме говорится, что петиция содержит ложные и клеветнические утверждения о Линдемане. Для тех, кто ее подписал, фронтмен группы уже назван преступником, хотя на него в правовом государстве, которым является Германия, до решения суда распространяется презумпция невиновности.

Акция протеста перед офисом берлинского сенатора внутренних дел, 27.06.2023
Акция протеста против Rammstein перед офисом берлинского сенатора внутренних дел, которая прошла в конце июня 2023 годаФото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Петиция "Не давать сцену Rammstein" призывает к отмене концертов в берлинском Олимпийском стадионе. Она собрала уже более 71 тысячи подписей. Ее авторы считают, что до тех пор пока обвинения Тилля Линдемана в сексуальном насилии не расследованы, концерты Rammstein не являются безопасным местом для девушек и женщин.

В онлайн-петиции, например, стоит следующее: "Злоупотребление властью и патриархальные структуры в СМИ и индустрии культуры - не единичные случаи. Мы верим жертвам сексуального насилия - всегда и везде!" Инициатор петиции завершает ее словами: "Концерты Rammstein должны быть отменены! Берлин не должен стать местом сексуальных домогательств! Мы не чествуем преступников!"

Надо отметить, что аналогичные требования адвокаты музыканта ранее выдвинули в адрес 21-летней Kayla Shyx, опубликовавшей на своем канале в YouTube видео, в котором актриса-любительница рассказала об одной из вечеринок с Rammstein после концерта 4 июня 2022 года в Берлине. Как сообщалось в заявлении адвокатов, опубликованном 26 июля 2023 года, было достигнуто согласие в том, что девушка воздержится от определенных действий по двум пунктам. Каких именно пунктов, не уточнялось.

По ее словам, их с подругой пригласила на празднование директор Rammstein по кастингу Алена М. Девушки согласились, но вместо обещанного приема со знаменитостями оказались в комнате с черными кожаными диванами и большим холодильником.

Campact не собирается менять текст петиции

Организаторы петиции и представители Campact уже заявили о том, что не пойдут на требования адвокатской конторы: "Мы поддерживаем инициатора петиции и ее требования", - пишет Феликс Колб (Felix Kolb), управляющий директор Campact, в заявлении, опубликованном 10 июля под петицией. "Мы считаем своим долгом поддержать смелых людей, которые публично высказались по поводу инцидентов на концертах Rammstein и требуют последствий и разбирательств".

Ранее немецкие СМИ сообщали, что несколько женщин обвинили вокалиста Rammstein Тилля Линдемана в сексуальных домогательствах и опубликовали свои истории в социальных сетях. Всплеск обвинений возник после того, как молодая ирландка Шелби Линн впервые рассказала о своей истории на вечеринке после концерта в Вильнюсе. 

На данный момент прокуратура Берлина ведет расследование. Расследование в Вильнюсе было прекращено. По версии адвокатов музыканта, в берлинскую полицию заявления были поданы не жертвами сексуального насилия, а третьими лицами, чьи заявления основаны на сообщениях СМИ и социальных сетей.

После того как об обвинениях стало известно широкой общественности, в Германии запретили так называемый "нулевой ряд" на концертах группы. Именно в этой зоне женщин, по сообщениям в социальных сетях и публикациям в СМИ, выбирали и приглашали на закулисные вечеринки для встреч с Тиллем Линдеманом.

Смотрите также:

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Фанатки группы Rammstein на концерте в Москве, 2016 год.

Что не так с фанатками Rammstein?

Что не так с фанатками Rammstein?

Фанатки есть не только у группы Rammstein. Стереотип о падающих в обморок и визжащих молодых женщинах является сексистским, считают эксперты.
Культура11 июля 2023 г.
Тилль Линдеман, фронтмен Rammstein

Британских исследователей обвинения в адрес Rammstein не удивили

Британских исследователей обвинения в адрес Rammstein не удивили

Британские исследователи изучили проблему сексуальных домогательств в музыкальной сфере. Результаты шокируют. DW поговорила с авторами проекта.
Культура4 июля 2023 г.
Тилль Линдеман

Обвинения в адрес фронтмена Rammstein. Что показала экспертиза

Обвинения в адрес фронтмена Rammstein. Что показала экспертиза

Адвокаты фронтмена рок-группы Rammstein получили результаты экспертизы от Института судебной медицины в Кельне. Что говорят эксперты о следах на теле девушки, обвинившей Тилля Линдемана?
Культура27 июня 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек альянса Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе

Гарантии для Украины от G7 и другие события 504-го дня войны

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Автомобили с российскими номерами на территории ЕС, архивное фото 2022 года из аэропорта Хельсинки

Аресты в Германии авто из РФ: пострадавшие против таможни

Аресты в Германии авто из РФ: пострадавшие против таможни

Общество9 ч. назад
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе, 11 июля 2023 года

Украина и первый день саммита НАТО: что критикуют в ФРГ

Украина и первый день саммита НАТО: что критикуют в ФРГ

Политика8 ч. назад
"Братвурстхойсле" (Bratwursthäusle) в Нюрнберге. Автор: Ханс Лиска-Шеслиц (Hans Liska-Scheßlitz)

Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"

Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"

Туризм9 ч. назад
Плакат с символикой саммита НАТО в Вильнюсе

Кристоф Хойсген: Надо поставлять Украине еще больше оружия

Кристоф Хойсген: Надо поставлять Украине еще больше оружия

Конфликты11 июля 2023 г.
Карикатура DW: Карикатурный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын целится из рогатки в деревянный самолет с американским флагом. Позади северокорейского лидера стоит его "сестра" и показывает на самолет пальцем.

Самолет-разведчик США в КНДР? Ким Чен Ын готов к ответу

Самолет-разведчик США в КНДР? Ким Чен Ын готов к ответу

Политика11 июля 2023 г.
Андрей и Дарья Новик

"Здесь мы можем не молчать". Семья актеров о жизни в Польше

"Здесь мы можем не молчать". Семья актеров о жизни в Польше

Общество11 июля 2023 г.
На главную страницу