Обвинения в адрес фронтмена Rammstein. Что нашли эксперты

Адвокаты фронтмена группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann), обвиняемого в сексуальном насилии, в понедельник, 26 июня, заявили о том, что в их распоряжении имеются результаты экспертизы, которые могли бы снять выдвигаемые в адрес немецкого музыканта обвинения.

Травмы на теле ирландской певицы

На фоне неутихающего секс-скандала Тилль Линдеман неожиданно получил поддержку из Кельна. Адвокатская контора, представляющая интересы музыканта, попросила Институт судебной медицины провести экспертизу.

Для ее проведения были представлены фотографии ирландской певицы Шелби Линн, которая после концерта Rammstein в Вильнюсеи вечеринки Линдемана обвинила фронтмена группы в том, что у нее на теле появились травмы. Адвокаты попросили изучить эти фотографии с кровоподтеками и синяками и установить, могли ли эти телесные повреждения возникнуть в результате действий насильственного характера.

Директор Института судебной медицины в Кельне, профессор Маркус Ротшильд (Markus Rothschild), проводивший экспертизу по фото и видео, не исключает полностью постороннего воздействия, но считает, что, судя по фотографиям, телесные повреждения, вероятнее всего, возникли в результате травматизации без постороннего воздействия. "Типичными для постороннего воздействия", с точки зрения судмедэкспертизы, их назвать нельзя, подчеркнул эксперт из Кельна немецким СМИ. Кроме того, Маркус Ротшильд не нашел никаких подтверждений сексуального насилия как причины появления травм, фотографии которых были представлены на экспертизу. "В данном случае полностью исключить сексуальное принуждение и изнасилование также не представляется возможным", - цитируют немецкие СМИ заключение эксперта. Но и никаких подтверждений о сексуальном насилии эти фотографии не дают.

Берлин ведет расследование, Вильнюс - нет

В пятницу, 23 июня, прокуратура Вильнюса подтвердила информацию о том, что в отношении группы Rammstein и других лиц не ведется расследование. После проверки поступившей информации для прояснения дела было принято такое решение в связи с отсутствием вещдоков, пояснила прокуратура. Это решение было "легитимным и обоснованным", заявили в Литве. Напомним, что после концерта в Вильнюсе, с которого 22 мая стартовали европейские гастроли группы Rammstein - "Europa Stadion Tour", ирландская певица Шелби Линн выдвинула обвинения в адрес фронтмена Тилля Линдемана.

Расследование в Берлине по делу о новых обвинениях в адрес фронтмена группы продолжается. В июле в немецкой столице пройдут три концерта рок-группы. После разгоревшегося секс-скандала были запущены две петиции против проведения концерта в Берлине (вместе они собрали более 100 тысяч подписей) и одна петиция в поддержку группы. На прошлой неделе хакеры атаковали платфому Campact, где была размещена одна из петиций. На ней, до вечера понедельника, был невозможен дальнейший сбор подписей. На момент публикации этой статьи на платформе Campact было собрано более 64 тысяч подписей тех, кто считает, что Rammstein нельзя давать сцену в Берлине.

Несмотря на протесты и расследование, которое ведет берлинская прокуратура, пока речь об отмене концертов не идет. Местные власти и руководители Олимпийского стадиона, где 15, 16 и 18 июля выступят музыканты, уже неоднократно подчеркивали, что для отмены концертов на данный момент отсутствует юридическая база.

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