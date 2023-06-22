Петиция против Rammstein собрала десятки тысяч подписей

Три концерта Rammstein должны состояться в июле в немецкой столице. Прокуратура Берлина ведет уголовное расследование в отношении фронтмена группы. Критики Линдемана собирают подписи против концертов. Что будет?

В июле пройдут сразу три концерта группы Rammstein в Берлине. Европейский тур группы Rammstein - "Europa Stadion Tour" - начался 22 мая в Вильнюсе. И сразу после старта разгорелся скандал, который набирает обороты и обрастает все новыми подробностями.

С чего начался секс-скандал вокруг Тилля Линдемана?

В Берлине все билеты на концерты были распроданы еще до того, как прозвучали обвинения в сексуальном насилии. Напомним, что все началось с поста в социальных сетях ирландской певицы Шелби Линн, побывавшей на вечеринке в Вильнюсе. После этой вечеринки с Тиллем Линдеманом (Till Lindemann), где он разливал девушкам текилу и предлагал Линн заняться сексом, как утверждает женщина, она проснулась на следующее утро с синяками. Линн высказала предположение, что ее накачали наркотиками.

Шелби Линн призвала других фанаток группы поделиться своим опытом. На ее призыв откликнулось несколько женщин, которые выдвинули серьезные обвинения в адрес Тилля Линдемана. В интервью DW ирландская певица рассказала о последствиях огласки подробностей вечеринки после концерта в Литве. "Была объявлена награда за мою голову, мне угрожали: "Я хочу тебя найти и изнасиловать"' и "Надеюсь, ты скоро умрешь". Сама Шелби Линн, кроме угроз в социальных сетях, получила предупреждение от адвоката фронтмена немецкой группы, но молчать она не собирается.

DW подробно писала о развитии скандала и сообщила в середине июня о том, что прокуратура Берлина начала расследование в отношении Тилля Линдемана.

Уголовное расследование началось раньше, чем об этом стало известно СМИ и общественности

Как стало известно берлинской газете Tagespiegel, уголовное расследование в отношении фронтмена, которого заподозрили в сексуализированном насилии, было начато раньше, чем об этом стало известно широкой общественности. В полицию и прокуратуру Берлина поступили заявления от потерпевших. Все они подпадают под параграф 177 Уголовного кодекса, в котором речь идет о преступных деяниях против сексуального самоопределения. Имеются в виду сексуальное домогательство, сексуальное принуждение и изнасилование.

В ответ на запрос DW прокуратура Берлина подтвердила, что на данный момент выясняются все обстоятельства, но пока нельзя сказать, кода будет вынесено окончательное решение.

Петиции за отмену концертов собрали около 100 тысяч подписей

Сразу две петиции, в которых содержатся требования отменить концерты в немецкой столице, были запущены активистами. В общей сложности к моменту публикации этой статьи они собрали около 100 тысяч подписей. "Не давать сцену Rammstein", "Берлин: остановите концерты Rammstein", - таковы призывы петиций. Противники концертов уверены, что до прояснения всех обстоятельств дела выступления группы и сама группа не могут считаться безопасными для девушек.

Была запущена и петиция против отмены концертов группы. Она собрала заметно меньше: пока - 7 тысяч подписей.

Могут ли отменить концерты в Берлине?

Несмотря на большое количество собранных подписей, в данный момент ни политики города, ни руководители Олимпийского стадиона, где должны пройти концерты, не видят правовой базы для принятия такого решения. Сенатор по культуре Берлина Джо Чиало (Joe Chialo) еще две недели назад подчеркнул, что правовые причины для отмены концертов Rammstein отсутствуют. При этом он очень серьезно относится к обвинениям женщин в адрес музыканта. Поэтому вечеринок до и после концертов в немецкой столице точно не будет.

Скандал вокруг Тилля Линдеманна пока не сказался на коммерческом успехе группы. В актуальных чартах альбомы группы существенно улучшили свои позиции.

Однако последствия у скандала для карьеры и репутации фронтмена, конечно, есть. Так, звукозаписывающая компания Universal Music Entertainment приостановила маркетинговое и рекламное сотрудничество с немецким коллективом. Кроме того, стало известно, что издательство GeraNova Bruckmann, которое осенью 2023 года планировало выпустить трилогию о путешествиях Тилля Линдемана и его друга Джоуи Келли , отложило выпуск книги до выяснения всех обстоятельств.

DW продолжает следить за развитием ситуации.

Смотрите также: